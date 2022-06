Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Main Card

- Arman Tsarukyan (156 lbs) vs. Mateusz Gamrot (156 lbs)

- Neil Magny (171 lbs) vs. Shavkat Rakhmonov (170.5 lbs)

- Josh Parisian (265.5 lbs) vs. Alan Baudot (253 lbs)

- Thiago Moises (155.5 lbs) vs. Christos Giagos (156 lbs)

- Nate Maness (135 lbs) vs. Umar Nurmagomedov (136 lbs)

- Chris Curtis (185.5 lbs) vs. Rodolfo Vieira (185 lbs)

Preliminary Card

- Carlos Ulberg (204.5 lbs) vs. Tafon Nchukwi (206 lbs)

- Shayilan Nuerdanbieke (146 lbs) vs. TJ Brown (145,5 lbs)

- Raulian Paiva (136 lbs) vs. Sergey Morozov (136 lbs)

- JP Buys (126 lbs) vs. Cody Durden (126 lbs)

- Brian Kelleher (135.5 lbs) vs. Mario Bautista (135.5 lbs)

- Vanessa Demopoulos (115.5 lbs) vs. Jinh Yu Frey (115.5 lbs)

Waar kijk je UFC Vegas 57

De previewshow begint zondagochtend 26 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Richard 'Skate' Simon. Analisten Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

