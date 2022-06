Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Controverse

Het eerste gevecht van de avond was een partij in het strogewicht tussen voormalig LFA kampioene Vanessa Demopoulos en voormalig Invicta FC kampioene Jinh Yu Frey. Frey startte de partij sterk en wist met goede stoten en technisch boksen haar punten te scoren. Demopoulos daarentegen probeerde Frey tegen de kooi aan te zetten en op die manier te controleren. Echter is schade het belangrijkste aspect in de criteria van het scoren.

Vanessa Demopoulos verslaat Jinh Yu Frey via split decision

Na drie ronden werd Demopoulos ondanks die criteria tot winnares uitgeroepen via split decision. Daarbij was de scorekaart van jurylid Jerin Valel een schande die alle drie de ronden aan Demopoulos gaf. Hij was werkelijk de enige die het gevecht op die manier scoorde. Zéér opvallend en ook eveneens eigenlijk onmogelijk.

Onderschat

Dat Mario Bautista een van de meest onderschatte vechters in de bantamgewicht divisie is liet hij afgelopen nacht wederom zien. De Amerikaan nam het op tegen landgenoot Brian Kelleher. Bautista was vanaf het begin agressief en na een mooie draaitrap ging Bautista voor een takedown.

Kelleher kon de takedown niet stoppen. Bautista wist via een schitterende transitie vervolgens de rug te pakken van Kelleher. Bautista verspilde geen tijd en finishte Kelleher via een Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Een mooie overwinning voor Bautista tegen de immer taaie Brian Kelleher.

Loser leaves town part I

De belangen van de partij in het vlieggewicht tussen Cody Durden en JP Buys waren vooraf duidelijk. De verliezer zien we waarschijnlijk niet meer terug in de UFC. Durden won slechts eenmaal tot dusver in vier UFC partijen. Buys won nog niet in twee partijen.

Durden zou zijn UFC carrière voorlopig weten te redden. De Amerikaan wist te anticiperen op een mislukte takedown poging van de Zuid-Afrikaan Buys. Durden finishte het gevecht met een barrage aan stoten en pakte zodoende na iets meer dan een minuut de TKO overwinning.

Heerlijke partij

Bantamgewicht is misschien wel de beste divisie in het MMA op dit moment. Sergey Morozov en Raulian Paiva lieten zien dat er ongelooflijk veel talent is in de divisie. Beide mannen zitten eigenlijk nooit in slechte gevechten. Paiva ging furieus van start en had Morozov al snel in de problemen.

Sergey Morozov verslaat Raulian Paiva via unanimous decision

De man uit Kazachstan wist echter de eerste ronde (wat Morozov’s beste ronde is normaal gesproken) te overleven. De verwachting was dan ook dat Paiva de lijn zou doortrekken. Niets was minder waar. Morozov begon veel beter te vechten en had een betere conditie dan de Braziliaan. Morozov won de tweede en derde ronde en daarmee de partij via unanimous decision.

Battle of the Blondes

In de vedergewicht divisie stond Shayilan Nuerdanbieke tegenover TJ Brown. Het zou een zeer competitief en attractief gevecht zijn tussen twee vechters die niet tot nauwelijks voor elkaar onder deden. Shayilan was echter het meest effectief met zijn ‘grinding style’ en zijn goede stoten wist hij het Brown ongekend moeilijk te maken.

Shayilan Nuerdanbieke verslaat TJ Brown na vijftien minuten

Brown had zijn beste momenten in de tweede ronde waar hij meerdere malen bovenop kwam te liggen en schade wist uit te delen. Nuerdanbieke wist echter in de derde ronde het verschil te maken en met de eerste ronde al in de tas mede door een knockdown won Shayilan de partij via unanimous decision.

Snelle finish

Carlos Ulberg heeft in zijn derde UFC partij eindelijk aangetoond waarom de UFC hem zo graag wilde hebben in de organisatie. De teamgenoot van onder meer Israel Adesanya en Alexander Volkanovski wist de partij tegen Tafon Nchukwi binnen 75 seconden in zijn voordeel te beslissen.

UFC Vegas 57 | Ulberg wint via TKO in de eerste ronde

Ulberg wist Nchukwi al heel snel met een harde linker stoot aan het wankelen te krijgen. De Nieuw-Zeelander rook bloed en finishte de partij via TKO. Een mooie en sterke overwinning voor Ulberg na zijn toch wat tegenvallende begin in de UFC.

Hoe stop je een takedown?

De main card werd geopend door publiekslieveling Chris Curtis en BJJ specialist Rodolfo Vieira in de middengewicht divisie. De taak voor beide mannen was vooraf duidelijk. Curtis moest zorgen dat het gevecht staand bleef en Vieira moest proberen Curtis zo snel mogelijk naar het canvas te nemen. Vieira begon echter sterk aan de partij, maar wist Curtis niet naar het canvas te trekken.

UFC Vegas 57 | Chris Curtis wint ook van Rodolfo Vieira

Ondanks dat had Vieira staand een goede ronde tegen de Amerikaan. Vervolgens gebeurde er wat wel vaker gebeurd met Vieira als hij langer dan een ronde moet vechten. Hij werd moe. Curtis was beter in zowel de tweede als derde ronde en stopte alle takedowns (in totaal 20!!) van Vieira. Curtis pakte via unanimous decision de overwinning en heeft tot dusver zijn drie partijen in de UFC weten te winnen.

Masterclass

Met neef Khabib en broertje Usman in de hoek begon Umar Nurmagomedov aan zijn derde UFC partij tegen de Amerikaan Nate Maness. Beide mannen hadden nog niet verloren in de UFC. Umar Nurmagomedov bleef de status van ongeslagen vechter behouden na deze partij. De vechter uit Dagestan was zowel staand als op de grond te sterk voor Maness.

UFC Vegas 57 | Umar Nurmagomedov blijft ongeslagen

De talentvolle bantamgewicht controleerde de partij vijftien minuten lang en gaf Maness geen enkele illusie dat er ook maar iets te halen viel voor hem in de Octagon. Nurmagomedov won via unanimous decision en zal een stap omhoog in competitie krijgen in zijn aankomende partij.

Statement

Thiago Moises en Christos Giagos kregen de kans om weer korter bij de top 15 van de lichtgewicht divisie te kruipen. Moises was een jaar geleden nog een top 15 vechter, maar na twee verliespartijen werd hij uit de rankings gezet. Giagos daarentegen was nog nooit gerankt. Moises wist dat hij deze partij moest winnen en ging gelijk voor een takedown.

UFC Vegas 57 | Thiago Moises wint via Rear Naked Choke submission

Giagos kon de takedown niet stoppen waardoor Moises gelijk de rug van Giagos wist te pakken. Vervolgens wist Giagos op te staan met Moises hangend op zijn rug. De Braziliaan wist met een mooie Rear Naked Choke submission zijn neerwaartse spiraal te doorbreken en de broodnodige overwinning te pakken. Eveneens pakte Moises met zijn overwinning de Performance of the Night bonus.

Loser leaves town part II

Wat een partij tussen twee zeer matige zwaargewicht vechters op een main card in de UFC doet is een vraag wat 99% van de MMA fans zich blijft afvragen. Alan Baudot ging in zijn vierde UFC partij op zoek naar zijn eerste overwinning. Hij moest daarvoor Josh Parisian verslaan die eveneens nog verre van indruk had gemaakt in de UFC.

UFC Vegas 57 | Josh Parisian wint via TKO in de tweede ronde

Baudot begon sterk en leek Parisian in de eerste ronde te gaan finishen. Parisian bewees echter een goede kin te hebben en wist naarmate de eerste ronde vorderde zelf ook uit te delen. De tweede ronde was vervolgens eenrichtingsverkeer. Baudot was uitgeput en kon niets meer doen. Parisian finishte de partij op de grond via TKO. De Amerikaan verdiende daarmee een Performance of the Night bonus.

Next Big Thing

Ook in zijn vierde UFC partij heeft de Kazak Shavkat Rakhmonov zijn klasse weten te etaleren. De UFC gaf hem met Neil Magny een behoorlijke stap omhoog in competitie. Rakhmonov kwam nooit in de problemen. De ongeslagen vechter met een finish ratio van 100% wist ook ditmaal de partij te finishen. Rakhmonov controleerde Magny van het begin op de grond en gaf de Amerikaan nooit het idee dat er ook maar iets te halen viel in Las Vegas afgelopen nacht.

UFC Vegas 57 | Shavkat Rakhmonov met zijn zestiende finish in zijn zestiende partij

Rakhmonov wist enkele seconden voor het einde van de tweede ronde een Guillotine Choke submission aan te zetten. Magny tikte af waardoor Rakhmonov nu een record heeft van 16-0 met eveneens 16 finishes. De UFC gaf ook aan Rakhmonov de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

Action as advertised

De UFC is er meestal geen voorstander van om een partij tussen twee opkomende vechters in de divisie als main event neer te zetten. Godzijdank deden ze dit wel met het gevecht in het lichtgewicht tussen Arman Tsarukyan en Mateusz Gamrot. De partij tussen beide mannen was voor MMA liefhebbers er een om van te smullen. De technieken van zowel Tsarukyan als Gamrot zijn van ongelooflijk hoog kaliber.

UFC Vegas 57 | Gamrot verslaat Tsarukyan in spektakelstuk

Beide vechters deden eigenlijk niet tot nauwelijks voor elkaar onder. Zowel staand als op de grond wisten beide vechters punten te scoren en de scrambles waren eveneens van ongekend hoog niveau. Dat hoge niveau werd 25 minuten lang volgehouden waardoor de juryleden moesten uitmaken wie de partij had gewonnen. De juryleden kozen unaniem voor de Pool Gamrot die hiermee een stap heeft gezet richting de top 10 van de divisie. De UFC beloonde beide mannen met de Fight of the Night bonus.

Kijk naar UFC 276

Volgende week staat in het teken van International Fight Week in Las Vegas. Tijdens UFC 276 staan twee titels op het spel. In het main event zet middengewicht kampioen Israel Adesanya zijn titel op het spel tegen Jared Cannonier. Eveneens staan ook kampioen Alexander Volkanovski en Max Holloway voor de derde keer tegenover elkaar voor de vedergewicht titel.

UFC 276 | Promo

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De UFC 276 card

(door het uitvallen van Lauren Murphy vs. Miesha Tate zal er nog een prelim worden overgezet naar de main card)

Main Card

- Israel Adesanya vs. Jared Cannonier

- Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Jalin Turner

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Ian Garry vs. Gabe Green

- Jim Miller vs. Donald Cerrone

Early Preliminary Card

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

