Mooie toekomst

Arman Tsarukyan is een absoluut toptalent. De pas 25-jarige Armeen maakte in 2019 zijn UFC debuut. Tsarukyan vocht een invalpartij tegen topcontender in de divisie Islam Makhachev. Tsarukyan werd vooraf weinig kans gegeven door de kenners, maar gaf zijn visitekaartje af door Makhachev meer dan behoorlijk partij te geven. Uiteindelijk won Makhachev via unanimous decision.

Arman Tsarukyan vecht zijn eerste main event voor de UFC Foto: Getty Images

De UFC beloonde de partij met de Fight of the Night bonus. Vanaf dat moment verloor Tsarukyan niet meer. De Armeen won zijn laatste vijf partijen. Eveneens wist hij zijn laatste twee tegenstanders te finishen. Zo werd de sterke Joel Alvarez geen tot weinig kans gelaten en won Tsarukyan via TKO in de tweede ronde zijn tweede Performance of the Night bonus achter elkaar. Nu wacht de zeer gevaarlijke Mateusz Gamrot.

Held in eigen land

Gamrot is een Poolse vechter en was een twee-divisie kampioen bij het sterke KSW. Gamrot was dé topvechter van de organisatie en een zeer grote meneer in Polen. Gamrot kwam in 2020 over naar de UFC met een ongeslagen record en heel veel hype. Gamrot werd in zijn debuut gematcht tegen de sterke Guram Kutateladze. Gamrot en Kutateladze maakten er een prachtige partij van die door de UFC werd beloond met de Fight of the Night bonus. Gamrot moest via een controversiële split decision wel het eerste verlies van zijn carrière slikken.

De Poolse superster Mateusz Gamrot vecht zijn eerste UFC main event. Foto: Getty Images

Het jaar 2021 zou een glorieus jaar worden voor de Pool. Eerst wist hij Scott Holtzman die bekend staat om een betonnen hoofd via knockout in de tweede ronde te stoppen. Vervolgens werd via Kimura submission vroeg in de eerste ronde gewonnen van MMA veteraan Jeremy Stephens. En tijdens zijn meest recente partij in december vorig jaar werd Carlos Diego Ferreira gestopt. Met twee Performance bonussen en een Fight of the Night bonus timmert de Pool lekker aan de weg in de UFC en kan hij met een overwinning tegen Tsarukyan de volgende stap zetten.

Ervaren veteraan

Neil Magny behoeft eigenlijk weinig introductie. De Amerikaan is al jaren een vaste klant in de weltergewicht divisie in de UFC. Magny weet vooral in verband met zijn cardio close gevechten altijd zijn kant op te draaien. Magny kwam via het zestiende seizoen van The Ultimate Fighter de UFC binnen.

MMA veteraan Neil Magny vecht tijdens het co-main event van UFC Vegas 57 Foto: Getty Images

Magny won het seizoen niet, maar heeft zich inmiddels met overwinningen tegen Kelvin Gastelum, Carlos Condit en voormalig kampioen Johny Hendricks weten op te werken tot een van de meest herkenbare gezichten van de divisie. Magny won vijf van zijn laatste zes partijen en versloeg onder meer voormalig kampioen Robbie Lawler, Geoff Neal en meest recent Max Griffin. Nu treft hij de ongeslagen Shavkat Rakhmonov.

Complete vechter

Rakhmonov is een vechter uit Kazachstan die furore maakte bij de M-1 Global organisatie in Rusland. Daar wist hij de titel te winnen in 2019 en die in hetzelfde jaar ook te verdedigen. Vervolgens maakte Rakhmonov gebruik van de clausule in zijn contract. Als je bij M-1 Global eenmaal je titel verdedigd mag je de overstap maken naar de UFC. De Kazak maakte hier gebruik van en debuteerde in 2020 tegen Alex Oliveira.

Shavkat Rakhmonov zet zijn ongeslagen record op het spel tegen Neil Magny Foto: Getty Images

Rakhmonov finishte Oliveira via Guillotine Choke submission in de eerste ronde. Echter was zijn tweede partij misschien wel nóg indrukwekkender. BJJ specialist Michel Prazeres werd via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde gefinisht. Rakhmonov stoomde door en pakte in zijn meest recente partij de Performance of the Night bonus door Carlston Harris knockout te trappen. Nu wacht de zeer ervaren Neil Magny in de Octagon.

Alarmfase 1: Deel 1

Het gevecht tussen Josh Parisian en Alan Baudot mag met recht de meest onlogische partij op een main card genoemd worden in een lange tijd. De Amerikaan Parisian heeft nog geen fantastische indruk gemaakt in de UFC. Parisian kwam eigenlijk voor het eerst in beeld tijdens de Dana White’s Contender Series in 2018 toen hij Greg Rebello finishte. Parisian kreeg geen contract maar een toegangsbewijs voor The Ultimate Fighter 28. Parisian verloor gelijk van Michel Batista en lag uit het toernooi.

Josh Parisian zal moeten winnen om een langer verblijf in de UFC te kunnen garanderen Foto: Getty Images

Na vervolgens een winstreak van vijf partijen te hebben gepakt in kleinere organisaties mocht Parisian in 2020 wederom deelnemen aan de DWCS. Parisian won opnieuw, ditmaal van Chad Johnson. Dana White gaf de Amerikaan ditmaal wel een contract. Drie maanden later verloor Parisian zijn debuut tegen Parker Porter. Uiteindelijk pakte Parisian vorig jaar juni zijn eerste UFC overwinning door een controversiële split decision te winnen van Roque Martinez. Parisian verloor echter zijn meest recente partij tegen Don’Tale Mayes en zal moeten winnen van Baudot om zijn UFC verblijf te verlengen.

Alarmfase 1: Deel 2

Baudot is een Franse vechter uit de MMA Factory gym in Parijs. Hij is een van de vaste trainingspartners van voormalig UFC interim zwaargewicht kampioen Ciryl Gane. Baudot tekende bij de UFC in 2020. Hij kwam van een partij die hij verloor in de Canadese TKO organisatie tegen Todd Stoute. Echter testte Stoute positief voor marihuana gebruik en werd Baudot de winnaar via diskwalificatie. In de UFC heeft Baudot nog geen potten kunnen breken. Tijdens zijn debuut verloor hij in de eerste ronde via KO van Tom Aspinall.

Alan Baudot gaat in zijn vierde UFC partij op zoek naar zijn eerste overwinning Foto: Getty Images

In zijn tweede partij zou het niet veel beter gaan. Via TKO in de tweede ronde was ook Rodrigo Nascimento te sterk. Baudot zou echter die verliespartij omgezet zien worden in een no contest nadat Nascimento positief testte voor verboden middelen. Baudot kreeg hierdoor een derde kans van de UFC. De Fransman werd in februari van dit jaar gematcht tegen Parker Porter. Het was voor Baudot veruit zijn beste partij tot dusver in de UFC. Echter zat hij via unanimous decision aan de verkeerde kant van de score. Net als voor Parisian geldt ook voor Baudot dat een overwinning tijdens UFC Vegas 57 een must is.

Moises zal moeten

Thiago Moises is een Braziliaanse MMA vechter die in 2015 met een 5-0 record naar de Verenigde Staten kwam in de hoop om ooit bij de UFC te tekenen. Moises bleek een groot talent en wist onder meer de titel te winnen bij de RFA organisatie. Het duurde echter tot 2018 voordat de UFC de Braziliaan een kans gaf om via de Braziliaanse versie van de DWCS een UFC contract te verdienen. Moises wist via een spectaculaire headkick knockout Gleidson Cutis te verslaan en het contract in de wacht te slepen. De Braziliaan kreeg echter geen makkelijke match-ups van de UFC. Zo werd tijdens zijn eerste drie partijen verloren van Beneil Dariush en Damir Ismagulov. Alleen Kurt Holobaugh werd verslagen.

Thiago Moises gaat proberen zijn twee verliespartijen weg te spoelen Foto: Getty Images

Nadat vervolgens tegen Michael Johnson kansloos werd gevochten in de eerste ronde leek Moises zijn hoofd op het hakblok te liggen. Moises moet dit ook geweten hebben en toverde in de tweede ronde binnen 25 seconden een Achilles Lock submission uit de hoge hoed. Moises dwong zodoende een langer verblijf in de UFC af. De Braziliaan pakte vervolgens overwinningen tegen Bobby Green en Alexander Hernandez en werd door de UFC beloond met een main event partij tegen Islam Makhachev. Makhachev bleek te sterk. En ook in zijn meest recente partij verloor Moises kansloos van Joel Alvarez. Moises zal moeten winnen van Christos Giagos om niet voor het eerst in zijn carrière drie partijen op rij te verliezen.

Tweede run

Giagos is aan zijn tweede run bezig binnen de organisatie. De Amerikaan van Griekse afkomst is net als Moises ook een voormalig RFA kampioen. Tussen 2014 en 2015 vocht Giagos driemaal voor de UFC. Giagos won eenmaal waarna de UFC besloot hem geen nieuw contract aan te bieden. Giagos keerde terug bij de RFA organisatie waar hij twee partijen wist te winnen, maar niet meer voor een titel vocht. De Amerikaan tekende uiteindelijk in 2017 bij het Russische ACB. Giagos vocht driemaal voor de organisatie en pakte twee overwinningen.

Christos Giagos neemt het op tegen Thiago Moises Foto: Getty Images

De UFC gaf Giagos vervolgens een nieuwe kans waardoor hij in 2018 terugkeerde in de Octagon. Giagos werd gematcht tegen (inmiddels kampioen) Charles Oliveira. De Braziliaan was via Rear Naked Choke submission te sterk. Giagos zou vervolgens vier van zijn daarop vijf partijen winnen met als hoogtepunt een Brabo Choke submission in de tweede ronde tegen Sean Soriano. De UFC bleek onder de indruk van de overwinning en matchte Giagos met Arman Tsarukyan (de man die in het main event staat tijdens deze card). Tsarukyan was echter een stapje te hoog voor Giagos. De Amerikaan verloor via TKO in de eerste ronde. Nu mag hij het gaan opnemen tegen Thiago Moises. Voormalig RFA kampioen tegen voormalig RFA kampioen.

Onderschat

Nate Maness is misschien wel een van de meest onderschatte vechters in de UFC bantamgewicht divisie. Maness is een zeer onopvallende vechter die bij het grote publiek over het algemeen niet opvalt. De prestaties van Maness in de kooi zijn echter zeer indrukwekkend. Maness startte zijn MMA carrière in 2013. Maness vocht in de regionale MMA scene een record bij elkaar van 8-0. Dit trok de aandacht van de prestigieuze Canadese TKO organisatie. Maness versloeg tijdens zijn debuut Caio Machado en mocht vervolgens voor de titel vechten tegen kampioen Jesse Arnett. Maness won via TKO in de tweede ronde en pakte tijdens zijn tweede partij voor de organisatie dus al de titel.

Nate Maness gaat voor zijn vijfde UFC overwinning op rij Foto: Getty Images

Maness was die titel echter binnen een half jaar kwijt. Taylor Lapilus wist Maness zijn eerste (en tot dusver enige) verliespartij toe te brengen. Maness keerde terug naar de Verenigde Staten waar hij de HR MMA titel won en vervolgens een onverwacht belletje kreeg van de UFC. Maness mocht in augustus 2020 zijn debuut maken tegen Johnny Muñoz Jr. Maness won via unanimous decision. De Amerikaan won vervolgens ook van Luke Sanders, maar had ongelooflijk veel moeite in zijn meest recente partij tegen Tony Gravely. Maness werd gered door de buzzer in de eerste ronde. In de tweede ronde keerde Maness de partij volledig en finishte hij Gravely via TKO. Nu krijgt Maness te maken met de ongeslagen Umar Nurmagomedov.

It runs in the family

Umar is het neefje van voormalig UFC lichtgewicht kampioen Khabib Nurmagomedov. Net als Khabib is Umar een ongeslagen vechter. Umar startte zijn MMA carrière in 2016 als 20 jarige. Net als zowat alle vechters uit Dagestan heeft hij een achtergrond in het Sambo. Nurmagomedov begon zijn carrière bij de Fight Nights Global organisatie en wist daar te imponeren met zes overwinningen in iets meer dan een jaar tijd. Nurmagomedov zou vervolgens losse partijen vechten voor onder andere de PFL organisatie waar hij wist te winnen van de inmiddels in de UFC vechtende Saidyokub Kakhramonov. In 2019 pakte Nurmagomedov de titel bij de GFC organisatie van zijn neef Khabib door Braian Gonzalez via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde te verslaan.

De ongeslagen Umar Nurmagomedov hier samen met broertje Usman en neef Khabib. Foto: Getty Images

Vlak daarna tekende hij bij de UFC. Echter duurde het tot 2021 alvorens Umar zijn UFC debuut maakte. Dit kwam onder meer door de uitbraak van COVID-19 en het overlijden van zijn coach en oom Abdulmanap Nurmagomedov. Umar maakte zijn debuut in januari 2021 tegen Sergey Morozov. Nurmagomedov imponeerde met een Rear Naked Choke submission overwinning in de tweede ronde. Vervolgens duurde het liefst 14 maanden voordat we Nurmagomedov terugzagen in de Octagon. Echter imponeerde hij misschien nog wel meer dan in zijn eerste partij. Ditmaal werd Brian Kelleher met kinderlijk gemak in de eerste ronde via Rear Naked Choke submission verslagen. Nu wacht de derde beproeving, de Amerikaan Nate Maness.

Action Man

Chris Curtis is een man met een verhaal. “Action Man” deed in 2018 mee aan de Dana White’s Contender Series. Via een spectaculaire Hook Kick KO won hij van Sean Lally. De UFC gaf Curtis tot onbegrip van veel fans en ook Curtis zelf geen contract. Curtis ging verder bij andere organisaties zoals de PFL en zou zelfs tweemaal zijn pensioen aankondigen. Uiteindelijk kreeg hij toch het belletje van de UFC in 2021.

Publiekslieveling Chris Curtis opent de main card van UFC Vegas 57 Foto: Getty Images

Curtis debuteerde in New York tegen Phil Hawes. Curtis won de partij via KO in de eerste ronde. Daarmee draaide hij het gevecht totaal op zijn kop omdat Hawes tot dan de bovenliggende partij was. Curtis onderstreepte zijn knockout power een maand later wederom. Ditmaal won Curtis van Brendan Allen via KO. De Amerikaan die vaste trainingspartner is van top middengewicht Sean Strickland gaat het nu opnemen tegen meervoudig wereldkampioen in het BJJ Rodolfo Vieira.

The Black Belt Hunter

Vieira is een zevenvoudig wereldkampioen BJJ. De Braziliaan is een van de meest gevreesde grondvechters in de divisie. Vieira heeft meer dan honderd geregistreerde overwinningen in het grappling op zijn naam staan. Hij maakte in 2017 de overstap naar het MMA. Na twee overwinningen in zijn debuutjaar tekende Vieira een contract bij de Russische ACB organisatie (later ACA). Daar wist hij drie partijen te winnen allemaal in de eerste ronde. Twee submissions en een knockout. Vieira werd vervolgens in 2019 gecontracteerd door de UFC. De Braziliaan begon sterk en versloeg Oskar Piechota in zijn UFC-debuut via Arm-Triangle Choke submission in de tweede ronde. Ditzelfde deed hij tegen Saparbeg Safarov, maar dan in de eerste ronde.

Meervoudig BJJ wereldkampioen Rodolfo Vieira treft Chris Curtis tijdens UFC Vegas 57 Foto: Getty Images

Vieira leek op weg naar een plek in de rankings, maar had niet op Anthony Hernandez gerekend. Hernandez wist de eerste ronde te overleven tegen de Braziliaan en was veel fitter in het vervolg van de partij. Hernandez wist een van de grootste verrassingen in de geschiedenis van de UFC te bewerkstelligen door Vieira via Guillotine Choke submission in de tweede ronde te laten aftikken. Vieira verloor in zijn 110 grappling partijen slechts eenmaal via submission. Een unicum dus. Vieira revancheerde zich in zijn meest recente partij tegen Dustin Stoltzfus. Via Rear Naked Choke submission pakte Vieira in de derde ronde de winst.

Waar kijk je UFC Vegas 57?

De previewshow begint zondagochtend 26 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Richard 'Skate' Simon. Analisten Marloes Coenen en Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

De volledige card van UFC Vegas 57

Main Card

- Arman Tsarukyan vs. Mateusz Gamrot

- Neil Magny vs. Shavkat Rakhmonov

- Josh Parisian vs. Alan Baudot

- Thiago Moises vs. Christos Giagos

- Nate Maness vs. Umar Nurmagomedov

- Chris Curtis vs. Rodolfo Vieira

Preliminary Card

- Carlos Ulberg vs. Tafon Nchukwi

- Shayilan Nuerdanbieke vs. TJ Brown

- Raulian Paiva vs. Sergey Morozov

- JP Buys vs. Cody Durden

- Brian Kelleher vs. Mario Bautista

- Vanessa Demopoulos vs. Jinh Yu Frey

