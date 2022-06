Topgevecht

Voor veel fans die af en toe een UFC evenement meepikken zal het main event minder tot de verbeelding spreken dan fans die elk evenement bekijken. Arman Tsarukyan en Mateusz Gamrot zijn twee ongelooflijk talentvolle vechters in de lichtgewicht divisie. Tsarukyan won zijn laatste vijf partijen in de UFC en pakte met finishes in zijn laatste twee partijen tegen Christos Giagos en Joel Alvarez beide keren een Performance of the Night bonus. Tsarukyan verloor alleen zijn debuut die hij als invaller aannam tegen Islam Makhachev.

Ad

De Poolse superster Mateusz Gamrot vecht zijn eerste UFC main event. Foto: Getty Images

UFC UFC Vegas 57 | “De winnaar verdient een top-5 gevecht” – Mateusz Gamrot 27 MINUTEN GELEDEN

Gamrot daarentegen was al een gevestigde naam toen hij in 2020 bij de UFC tekende. De twee divisie-kampioen van KSW kwam als ongeslagen vechter over naar de grootste organisatie ter wereld. Gamrot verloor zijn eerste UFC partij via een controversiële split decision van Guram Kutateladze, maar heeft vervolgens ervoor gezorgd dat de jury er niet meer aan te pas kwam. Gamrot won driemaal voortijdig waaronder een Kimura submission tegen Jeremy Stephens. Net als Tsarukyan wil hij met een overwinning de top 10 van de divisie betreden.

UFC Vegas 57 | “De winnaar verdient een top-5 gevecht” – Mateusz Gamrot

Interview Mateusz Gamrot

Veteraan vs. Ongeslagen talent

Net als het main event is ook het co-main event een partij van hoog kaliber. Neil Magny is terug in de Octagon. De Amerikaan gaat het opnemen tegen de ongeslagen Kazak Shavkat Rakhmonov. Het is een gevecht in de weltergewicht divisie tussen de nummers 10 en 15. Magny is een beetje oneerbiedig gezegd de gatekeeper van de divisie. Als je weet te winnen van Magny dan ligt een top 10 klassering voor je open. Magny won zijn meest recente partij op het nippertje van Max Griffin. De Amerikaan heeft meestal een langzame start, maar weet bijna altijd de derde ronde te pakken. Echter zal hij zich tegen Rakhmonov een slechte start niet kunnen veroorloven.

Shavkat Rakhmonov zet zijn ongeslagen record op het spel tegen Neil Magny Foto: Getty Images

Rakhmonov kwam als ongeslagen kampioen in 2020 over van de M-1 Global organisatie. Sindsdien heeft de Kazak indruk gemaakt in de UFC. Rakhmonov versloeg Alex Oliveira via Guillotine Choke submission tijdens zijn UFC debuut in de eerste ronde. Vervolgens werd ook BJJ specialist Michel Prazeres verslagen via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. Rakhmonov wist in zijn meest recente partij de Performance of the Night bonus te pakken door Carlston Harris met een Spinning Hook Kick knockout te trappen. De Kazak traint inmiddels al een tijdje onder begeleiding van de Nederlander HenrI Hooft bij Sanford MMA.

Kan de Action Man de BJJ specialist verslaan?

Publiekslieveling Chris Curtis opent zondagochtend de main card. De Amerikaan die in zijn eerste twee UFC partijen zowel Phil Hawes als Brendan Allen via knockout wist te verslaan moet het nu gaan opnemen tegen meervoudig BJJ wereldkampioen Rodolfo Vieira. Het zal voor Curtis een enorme kluif worden om vooral de eerste ronde door te komen. Vieira legt vaak al zijn energie in die eerste ronde. Iets wat hem tegen Anthony Hernandez duur kwam te staan. Curtis zal de partij staand willen houden en proberen zijn derde achtereenvolgende knockout overwinning in de UFC te pakken. Of Action Man hierin gaat slagen is nog maar de vraag.

UFC Vegas 57 | "Ik ben goed in het vinden van manieren om te winnen" - Chris Curtis

Interview Chris Curtis

De volledige card van UFC Vegas 57

Main Card

- Arman Tsarukyan vs. Mateusz Gamrot

- Neil Magny vs. Shavkat Rakhmonov

- Josh Parisian vs. Alan Baudot

- Thiago Moises vs. Christos Giagos

- Nate Maness vs. Umar Nurmagomedov

- Chris Curtis vs. Rodolfo Vieira

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Carlos Ulberg vs. Tafon Nchukwi

- Shayilan Nuerdanbieke vs. TJ Brown

- Raulian Paiva vs. Sergey Morozov

- JP Buys vs. Cody Durden

- Brian Kelleher vs. Mario Bautista

- Vanessa Demopoulos vs. Jinh Yu Frey

Waar kijk je UFC Vegas 57

De previewshow begint zondagochtend 26 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Richard 'Skate' Simon. Analisten Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC 276 | Cerrone en Miller acht jaar na dato op herhaling 17 UUR GELEDEN