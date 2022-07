Free Spirit

Caio Borralho is een opvallende verschijning. Net als zijn ‘Free Spirit’ tattoo in zijn nek. De Braziliaan liet deze drie á vier jaar geleden zetten nadat hij depressief was geweest. ‘Free Spirit’ komt van het nummer van de Amerikaanse zanger Khalid.

Ad

Caio Borralho is een 'Free Spirit' Foto: Getty Images

UFC Column Stefan Struve: Alex Pereira gaat een eind maken aan de dominantie van Israel Adesanya 6 UUR GELEDEN

Borralho werd rustig van dat nummer vandaar de tattoo. Eveneens ziet hij zichzelf ook als een ‘Free Spirit’. Zowel in de Octagon als buiten de Octagon is leeft hij op deze manier. Acht jaar geleden verliet hij zijn familie om zijn MMA droom na te jagen.

Blessures

Borralho had een moeilijke tijd en moest vijf operaties ondergaan in acht jaar. Hierdoor begon hij steeds meer te twijfelen of hij de UFC wel zou halen. Maar inmiddels is alles in orde en is ook de zijn angst en depressie kwijt.

Blij

Dit is volgens de Braziliaan ook goed te zien geweest in zijn UFC debuut. Hij voelde zich vrij en had er zin in. Dan weet hij het beste uit zichzelf te halen. Het maakt de Braziliaan erg blij en in zijn partij tegen Gadzhi Omargadzhiev misschien wel te blij.

Diskwalificatie ontlopen

Borralho plaatste vlak voor het einde van de partij een illegale knie op het hoofd van de Dagestani. Omargadzhiev wilde niet verder. Borralho had geluk dat die illegale techniek werd gezien als een niet opzettelijke fout. Hierdoor werd naar de scorekaarten gegaan en won de Braziliaan via unanimous decision. De Braziliaan die de hele partij domineerde was uiteraard opgelucht.

Druk is een zegen

Op de vraag of hij nog altijd zeer gespannen is als hij de Octagon ingaat is de Braziliaan duidelijk. Niemand is zonder spanning als hij of zij gaat vechten. Het bestaat niet volgens Borralho. Voor de Braziliaan is druk een zegen. Niet veel mensen hebben de kans om op dit podium te acteren. Voor Borralho is het iets moois waar hij zijn kracht uithaalt.

Armen Petrosyan

Tegenstander zondagochtend is Armen Petrosyan. De Armeen is een echter striker zo weet ook Borralho. De Braziliaan is echter niet per se van plan om zijn tegenstander naar de grond te halen. Hij weet dat daar zijn voordeel ligt, maar Borralho is ook een zeer sterke stand-up vechter. De Braziliaan zal iedere opening die hij kan vinden in de stand-up toeslaan. Maar hij is ook niet dom. Hij traint al jaren met Demian Maia en is een BJJ black belt. Borralho zal zijn groundgame toepassen als de kans zich voordoet.

Na een slijtageslag tegen Gregory Rodrigues gaat Armen Petrosyan proberen om zijn tweede overwinning te pakken tegen Caio Borralho Foto: Getty Images

Co-main event

Borralho vecht pas zijn tweede UFC partij en staat al voor de tweede keer in het co-main event. De Braziliaan is hier uiteraard zeer over te spreken. Hij voelt de steun van de UFC en weet dat ze hem nauwlettend in de gaten houden. Hij is een talentvolle vechter en kan de partijen naar het publiek verkopen.

Stijl

Borralho heeft zijn stijl geswitcht van orthodox naar southpaw. De Braziliaan zegt dat het controleren van de afstand is het belangrijkste in het MMA. Vaak wordt gedacht dat hij een karate achtergrond heeft. Borralho zegt nog nooit een les karate te hebben gehad.

Pereira

Net als Alex Pereira komt Borralho ook uit São Paulo. De Braziliaan zegt dat hij Pereira kent en in het verleden al een keer met hem getraind heeft. Hij heeft hier ook beelden van maar die gaat hij niet laten zien zegt hij lachend. Pereira is erg goed zegt Borralho, maar hij snapt niets van het gameplan van Strickland. Pereira kan iedereen knockdown slaan, maar Borralho is nog niet overtuigd van zijn groundgame.

Alex Pereira wist UFC middengewicht kampioen Israel Adesanya tweemaal op kickboksregels te verslaan Foto: Getty Images

Bijnaam

Borralho heeft als bijnaam ‘The Natural’. Net als UFC legende Randy Couture en de Nederlander Nieky Holzken. De reden waarom Borralho ‘The Natural’ wordt genoemd is omdat alles van nature bij hem gaat. Borralho vindt het leuk dat hij dezelfde bijnaam heeft als Couture en Holzken. Beide grote sterren volgens de Braziliaan. Couture was kampioen in de UFC, Holzken in GLORY Kickboxing en Borralho hoopt dat hij die titel ook in de UFC kan pakken.

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 58?

De previewshow begint zondagochtend 10 juli om 02.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 03.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC Vegas 58 | Spektakel verwacht tijdens 'Battle of the Rafaels' in Las Vegas (Preview) 20 UUR GELEDEN