Echter beginnen we zoals altijd met de prelims.

Worstelclinic

De card werd geopend door twee zeer talentvolle bantamgewichten. De immer sterk worstelende Ronnie Lawrence nam het op tegen Saidyokub Kakhramonov die vorig jaar een geweldig debuut wist neer te zetten met slechts vier dagen voorbereiding. Waar Lawrence normaal worstelend zijn weg weet te vinden in zijn partijen werd hij compleet overlopen door Kakhramonov.

Het beeld van de wedstrijd. Kakhramonov lanceert Lawrence en is dominant op de grond. Foto: Getty Images

De Oezbeek was worstelend juist veel sterker dan de Amerikaan die werkelijk geen moment aanspraak mocht maken op de overwinning. Kakhramonov domineerde de partij en pakte zodoende zijn tweede UFC overwinning. Lawrence liet na afloop weten dat hij een week voor de partij een stafylokokkeninfectie had opgelopen en hij daarom slecht voor de dag kwam. Hij zei echter dat hij dit niet als excuus wilde gebruiken.

Letterlijk een maatje te groot

Kennedy Nzechukwu is nog weleens te afwachtend in zijn partijen. De vechter uit Nigeria is echter een boom van een kerel. Hij nam het op in de lichtzwaargewicht divisie tegen de kleinere Karl Roberson die eigenlijk meer een frame heeft voor het middengewicht. Nzechukwu was de dominante factor vanaf minuut een.

De Nigeriaan (die al jaren in de VS traint bij Fortis MMA) was met zijn grondspel dominant. Roberson die het toch vooral van zijn kickboksen moet hebben kwam er totaal niet aan te pas. Uiteindelijk wist Nzechukwu de partij in de derde ronde te beslissen via ongelooflijk harde ellebogen op de grond tegen het hoofd van Roberson. Een sterk optreden van Nzechukwu die nu weer omhoog kan kijken in de divisie.

Rematch

David Onama en Garrett Armfield wisten pas woensdag dat ze tegen elkaar zouden vechten. Onama zou eigenlijk tegen Austin Lingo vechten, maar die trok zich terug. De UFC liet Onama weten geen vervanger gevonden te hebben. Echter kwam er dus last minute verandering in. Garrett Armfield nam het gevecht aan en maakte zijn debuut tegen Onama. Saillant detail is dat beide mannen in het amateurcircuit elkaar al eens hadden ontmoet.

Toen was Onama via unanimous decision de sterkste. Ditmaal kwam het niet zover. Armfield deed goed mee met Onama in de eerste ronde, maar moest uiteindelijk in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Oegandees. Armfield wilde niet aftikken waardoor hij out ging op een Arm-Triangle Choke. Een goede overwinning wederom voor Onama die blijft imponeren in de UFC.

Onsamenhangend

De partij tussen Antonina Shevchenko en Cortney Casey was zo’n typische partij waar je voorafgaand aan het gevecht kon voorspellen dat het heel erg close zou gaan worden. Zowel Shevchenko als Casey zijn zeer inconsistent in hun carrière en wisselen goede prestaties af met totale offdays. Beide vrouwen waren erg aan elkaar gewaagd. De eerste ronde was het meest gelijkwaardig. Shevchenko pakte de tweede ronde door meer te scoren.

Antonina Shevchenko wint via split decision. Cortney Casey denkt er het hare van. Foto: Getty Images

En Casey pakte de derde ronde door haar grondspel meer toe te passen. Na drie ronden moesten de juryleden kiezen wie er met de overwinning vandoor zou gaan. Shevchenko was via split decision de gelukkige. Op social media ging het flink los na de partij door zowel collega vechters als fans. Veel mensen zagen Casey als winnares. De Amerikaanse verloor haar vierde van vijf split decisions in de UFC. Een vervelende statistiek.

De omgekeerde wereld

De prelims werden afgesloten met een partij in het middengewicht tussen Cody Brundage en Tresean Gore. Brundage staat bekend als een worstelaar die meestal zijn tegenstanders naar de grond trekt en daar probeert te finishen. Gore daarentegen maakte furore tijdens The Ultimate Fighter en wist daar met zijn knockout power te imponeren. Het pad naar de overwinning leek voor beide mannen dus duidelijk. Brundage dacht daar echter anders over.

UFC Vegas 58 | Brundage slaat Gore knockout in de eerste ronde

Met een zeer goed geplaatste stoot wist hij Gore naar het canvas te slaan. Brundage pakte vervolgens gelijk ‘full mount’ en finishte Gore met harde stoten op de grond. Brundage schreeuwde vervolgens naar de camera: “Ik dacht dat we zouden gaan worstelen.” Wederom een finish voor Brundage die nu twee van zijn drie partijen in de UFC heeft gewonnen. Voor Gore is alarmfase een bereikt. Hij zal met zijn tweede verlies op zak moeten hopen dat de UFC hem nog een derde partij gunt.

Controverse

De main card werd geopend door de ervaren Michael Johnson die het opnam tegen de jongere Jamie Mullarkey. Beide mannen maakten er een memorabele partij van die door de UFC terecht werd beloond met de Fight of the Night bonus. Johnson wist in de eerste ronde Mullarkey naar het canvas te slaan. De Amerikaan ging vervolgens voor een submission, maar kon deze niet goed genoeg inzetten. Aan het einde van de eerste ronde wist Mullarkey wat terug te doen en Johnson aan het wankelen te brengen die gelijk een takedown initieerde.

UFC Vegas 58 | Mullarkey verslaat Johnson via split decision

Mullarkey wist die lijn van het einde van de eerste ronde door te trekken naar de tweede ronde waar hij veel frisser oogde dan Johnson. Uiteindelijk was het Johnson die in de derde ronde weer de betere stoten uitdeelde en het meeste schade wist aan te richten. De partij ging uiteindelijk naar de juryleden die via split decision in het voordeel van de Australiër Mullarkey beslisten. Net als de Shevchenko vs. Casey partij wederom een controversieel besluit.

Weinig spektakel

Aiemann Zahabi en Ricky Turcios kregen gisteren te horen dat ze op de main card vochten nadat de partij tussen Cynthia Calvillo en Nina Nunes werd gecanceld. Beide bantamgewichten namen het tegen elkaar op, maar wisten het publiek niet tot nauwelijks te imponeren. Turcios die sinds The Ultimate Fighter een fan favorite was geworden zat geen enkel moment in de partij.

UFC Vegas 58 | Zahabi verslaat Turcios na 15 minuten via unanimous decision

Turcios was veel aan het praten en gebaren aan het maken maar wist niet tot nauwelijks iets te raken. Zahabi daarentegen kon zijn spelletje spelen en bleef afwachten op de momenten dat Turcios naar voren kwam. De Canadees Zahabi counterde er vurig op los en scoorde op die manier zijn punten. Turcios mistte veel van zijn stoten en kon geen schade aanrichten. Na drie rondes werd Zahabi unaniem tot winnaar gekozen door de juryleden.

Knockout

Kritisch gekeken mag je jezelf afvragen wat een partij tussen Jared Vanderaa en Chase Sherman op een main card in de UFC doet. Vanderaa verloor zijn laatste drie partijen in de UFC. Sherman verloor zijn laatste vier partijen in de UFC. Voor beide mannen stond dus behoorlijk wat op het spel afgelopen nacht in Las Vegas. Sherman begon sterk aan de partij en wist met zijn boksen de partij eigenlijk te maken. Vanderaa had iets langer nodig om in zijn spel te komen, maar wist de tweede ronde naar zich toe te trekken waardoor het gelijk was bij het ingaan van de derde ronde.

UFC Vegas 58 | Chase Sherman met een knockout overwinning in de derde ronde

Sherman die niet bekend staat om zijn fantastische cardio heeft het normaal gesproken altijd moeilijk in de derde ronde. Ditmaal was het anders. Sherman wist goed door te komen met harde stoten en Vanderaa tegen de kooi aan te finishen. Een zéér nodige overwinning voor de Amerikaan die hiermee voorlopig zijn UFC carrière heeft gered. Vanderaa mag hopen dat de UFC hem nog een kans geeft al lijkt dit niet voor de hand te liggen. Sherman pakte de Performance of the Night bonus.

Techniek

De bantamgewicht partij tussen Douglas Silva de Andrade en Said Nurmagomedov kon op voorhand eigenlijk niet tegenvallen. Beide mannen staan erom bekend altijd voor de volle honderd procent voor te gaan. Waar Silva de Andrade alle stoten gooit met de intentie om te finishen is Nurmagomedov meer technischer en combineert hij harde stoten met mooie combinaties. Nurmagomedov leek de eerste twee rondes binnen te harken, maar had een onachtzaam momentje aan het einde van de tweede ronde.

UFC Vegas 58 | Nurmagomedov verslaat Silva de Andrade in harde partij

Hij raakte uit balans waardoor het leek dat de Braziliaan hem naar het canvas sloeg. Echter was dit echt aan het einde van de tweede ronde waardoor Silva de Andrade niet meer schade kon aanrichten. De derde ronde meer van hetzelfde. Alleen bracht Nurmagomedov met ongecontroleerde ‘spinning elbows’ zichzelf vaak uit balans. In moeilijkheden kwam de Dagestani eigenlijk nooit. Via unanimous decision ging de overwinning mee naar Rusland.

Tegenvaller

De tegenvaller van de avond was onverwacht het co-main event tussen de talentvolle vechters Caio Borralho en Armen Petrosyan. Borralho wist waar de achilleshiel van de kickbokser Petrosyan lag. Dat was uiteraard het grondspel. En laat dat nu net de specialiteit zijn van de met Demian Maia trainende Borralho. De Braziliaan kon echter de partij niet afmaken op de grond.

UFC Vegas 58 | Borralho verslaat Petrosyan met dominant grondspel

Minutenlang zat hij op de rug van Petrosyan. De Armeen verdedigde zijn nek goed waardoor Borralho niet verder kwam dan positioneren. Zowel in de tweede als derde ronde wist Petrosyan via lowkicks nog de meeste schade toe te brengen. Echter was dit niet genoeg en pakte Borralho de overwinning via unanimous decision. Een bij nader inzien co-main event partij onwaardig.

Ataman

Het hoofdgevecht van de avond was een aangelegenheid tussen ex-kampioen Rafael Dos Anjos en de getalenteerde Rafael Fiziev. Kon Dos Anjos nog een keer een run maken voor de titel of was het de wisseling van de wacht? Vragen die werden beantwoord tijdens het main event. Fiziev was staand sterker dan Dos Anjos en wist bijna elke takedown van de Braziliaan te stoppen.

UFC Vegas 58 | Fiziev verslaat Dos Anjos via KO in de vijfde ronde

Fiziev leek echter moe te worden naarmate de partij vorderde waar Dos Anjos uiteindelijk in de vierde ronde gebruik van wist te maken. Het was echter de vraag of het te laat was voor de Braziliaan. En dat was het inderdaad. Fiziev wist Dos Anjos met een perfecte stoot knockdown te slaan aan het begin van de vijfde ronde. Vervolgens maakte hij het af met een stoot op de grond alvorens scheidsrechter Mark Smith ingreep. Fiziev pakte de Performance of the Night bonus en heeft zich met deze overwinning hoger in de top 10 van de lichtgewicht divisie genesteld.

Voor alle uitslagen van dit evenement klik hier

Kijk naar UFC Long Island

Volgende week is de UFC terug met een Fight Night evenement in Long Island, New York. Top-5 vedergewichten Brian Ortega en Yair Rodriguez nemen het tegen elkaar op in de UBS Arena. Eveneens maakt ook de populaire Michelle Waterson haar opwachting in het strogewicht tegen de Braziliaanse Amanda Lemos.

UFC Long Island | Ortega vs. Rodriguez (Nederlandse Promo)

De previewshow begint zaterdagavond om 19.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De UFC Long Island card

Main Card

- Brian Ortega vs. Yair Rodriguez

- Michelle Waterson vs. Amanda Lemos

- Li Jingliang vs. Muslim Salikhov

- Matt Schnell vs. Sumudaerji

- Shane Burgos vs. Charles Jourdain

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Preliminary Card

- Punahele Soriano vs. Dalcha Lungiambula

- Ricky Simón vs. Jack Shore

- Bill Algeo vs. Herbert Burns

- Dustin Jacoby vs. Da Un Jung

- Dwight Grant vs. Dustin Stoltzfus

- Jessica Penne vs. Emily Ducote

