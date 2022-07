Bijna een jaar niet gevochten

Ricky Turcios vocht voor het laatst in augustus vorig jaar. Turcios heeft niet stilgezeten. De Amerikaan heeft zichzelf in de gym verbeterd. Bij zowel Team Alpha Male als in El Salvador trainde ‘Pretty Ricky’. Mentaal en fysiek sterker worden. Weer een jaar ouder en weer een jaar wijzer zegt Turcios.

Ad

Ricky Turcios met zijn team na het winnen van The Ultimate Fighter Foto: Getty Images

UFC UFC Vegas 58 | "De UFC weet dat mensen mij willen zien vechten" - Caio Borralho 20 UUR GELEDEN

Het jaartje niet vechten was niet gepland, maar kwam Turcios niet slecht uit. Vorig jaar vocht hij namelijk drie partijen in totaal kort achter elkaar. Iedere keer ging de snee op zijn neus open. Dus voor Turcios een mooie tijd tussen augustus 2021 en nu om te herstellen en zichzelf te verbeteren.

Voeding

De grootste verandering voor Turcios in aanloop naar het gevecht is de voeding. De voordelen die hij nu heeft als UFC vechter dat hij 1-op-1 kan praten met een voedingscoach van het UFC Performance Institute is fantastisch. De nieuwe en verbeterde voedingssupplementen die hij nu gebruikt en de dingen die hij erover leert zijn zeer belangrijk voor zijn carrière.

Speech na het winnen van The Ultimate Fighter

Turcios is een zeer energiek en positief persoon. Dit kwam zowel in het TUF huis als na afloop van zijn winst tijdens de TUF Finale naar buiten. Turcios had een complete speech die door bijna iedereen positief werd ontvangen. Turcios kreeg veel positieve persoonlijke berichten. Iets wat hem goed doet. Hij heeft die positieve kijk op het leven van huis uit meegekregen en wil die positieve energie ook altijd uitstralen.

Aiemann Zahabi

Turcios is altijd klaar voor de zwaarste partij van zijn leven. Aiemann Zahabi is een sterke tegenstander, maar met de wil van God zal Turcios de overwinning pakken. Hij is meer dan klaar voor de partij. Hij weet echter dat hij slim moet vechten want het zal niet makkelijk worden. Het wordt een technisch gevecht

Volkanovski

Vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski was Turcios’ coach tijdens The Ultimate Fighter. De Amerikaan is zeer te spreken over Volkanovski. Turcios is zeer dankbaar voor de lessen die Volkanovski hem leerde. Vooral de cardiolessen en het controleren van de afstand zijn dingen die Turcios heeft geleerd van Volkanovski.

Ricky Turcios met TUF coach en UFC vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski op de achtergrond Foto: Getty Images

Pretty Ricky

Zijn bijnaam ‘Pretty Ricky’ kreeg hij van zijn coach Gerardo. Het kwam van de sitcom Martin. Waar altijd werd gezegd: ‘Pretty Ricky what they called him”.

UFC Column Stefan Struve: Alex Pereira gaat een eind maken aan de dominantie van Israel Adesanya GISTEREN OM 14:00