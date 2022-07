Ex-kampioen

Rafael Dos Anjos is een van de meest herkenbare namen in de UFC. De Braziliaan vecht al sinds 2008 voor de organisatie. De status van topvechter had de Braziliaan in het begin van zijn carrière totaal niet. Vanaf 2012 pas wist RDA zich echt te laten gelden. Na een winstreak van vijf partijen ging het echter mis tegen (de op dat moment nog opkomende) Khabib Nurmagomedov.

Ad

Dos Anjos was echter vastberaden en wist met belangrijke overwinningen tegen voormalig kampioen Benson Henderson en Nate Diaz een titelgevecht af te dwingen tegen de ongrijpbare Anthony Pettis. Dos Anjos besliste echter anders en wist als underdog de partij te domineren en via unanimous decision te winnen. Dos Anjos verdedigde vervolgens met succes zijn titel tegen Donald Cerrone, maar kwam te kort tegen Eddie Alvarez.

UFC UFC 276 | Adesanya & Volkanovski behouden titels, Pereira verzekert zich van titelgevecht 03/07/2022 OM 13:20

Rafael Dos Anjos vecht het main event van UFC Vegas 58 Foto: Getty Images

Nadat RDA vervolgens verloor van Tony Ferguson besloot hij naar het weltergewicht te gaan. De Braziliaan wist drie partijen te winnen waaronder een overwinning tegen ex-kampioen Robbie Lawler. Hierdoor mocht hij voor de interim titel vechten tegen Colby Covington. Dos Anjos verloor via unanimous decision. In zijn daarop volgende vier partijen verloor RDA er drie en besloot hij terug te keren naar het lichtgewicht.

Na een overwinning op Paul Felder in 2020 werd Dos Anjos meerdere malen gematcht tegen zowel Islam Makhachev als Rafael Fiziev. Om uiteenlopende redenen vonden de gevechten nooit plaats. Dos Anjos vocht na anderhalf jaar zonder gevecht in maart van dit jaar tegen Renato Moicano. Dos Anjos won overtuigend via unanimous decision. De UFC heeft nu voor de derde maal de partij tegen Rafael Fiziev ingepland.

Nieuwe generatie

Fiziev werd geboren in Kazachstan, maar groeide op in Kirgizië. Fiziev vocht Muay Thai partijen voordat hij zijn MMA carrière startte. Hij was een van de striking coaches van Tiger Muay Thai. Inmiddels traint hij bij het Kill Cliff FC (voormalig Sanford MMA) van Henri Hooft. Fiziev wist met zijn buitengewoon attractieve vechtstijl indruk te maken in Aziatische MMA scene. Na zes partijen allemaal te hebben gewonnen via een finish kreeg Fiziev in 2019 de kans zijn UFC debuut te maken tegen Magomed Mustafaev. Fiziev leek niet zichzelf en werd binnen 90 seconden gefinisht door Mustafaev via TKO. Dit bleek later het startschot te zijn voor Fiziev met alleen maar sterke prestaties in de UFC.

Rafael Fiziev treft ex-kampioen Rafael Dos Anjos tijdens UFC Vegas 58 Foto: Getty Images

Na een overwinning op Alex White maakte Fiziev pas echt indruk tegen Marc Diakiese. De Engelsman probeerde het hoofd van Fiziev eraf te trappen, maar Fiziev wist met een soort van ‘Matrix-beweging’ horizontaal te gaan en de trap te ontwijken. Fiziev won de partij en zou een half jaar later Renato Moicano via KO in de eerste ronde finishen. Dit was voor het grote publiek ook het moment dat Fiziev werd erkend als een aanstormend talent. Fiziev onderstreepte die aanname met een overwinning tegen Bobby Green en meest recent een KO overwinning tegen Brad Riddell. Fiziev gaat nu te maken krijgen met voormalig kampioen Dos Anjos. Kan hij ook van de Braziliaan winnen?

Angstaanjagend goed

Caio Borralho mag met recht wel een van de meest opvallende nieuwkomers binnen de UFC genoemd worden. De Braziliaan die in zijn thuisland de Future MMA belt wist te winnen kwam voor het eerst in beeld bij het internationale publiek tijdens het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series in 2021. Borralho versloeg de hoog aangeslagen Aaron Jeffery na drie ronden via unanimous decision. Dana White was ondanks de knappe overwinning niet overtuigd en besloot de Braziliaan geen contract te geven. Borralho toonde vervolgens karakter om een invalpartij drie weken later te accepteren een gewichtsklasse hoger.

Wederom een co-main event voor Caio Borralho in zijn tweede UFC partij Foto: Getty Images

Borralho won de partij via TKO in de eerste ronde. Ditmaal ging White wel overstag en mocht Borralho zijn debuut maken eerder dit jaar tegen de ongeslagen Gadzhi Omargadzhiev. Borralho domineerde het complete gevecht, maar landde een oerdomme illegale knie op het hoofd van Omargadzhiev. De Dagestani kon niet meer verder waarna Borralho geluk had dat het als een onopzettelijke fout werd gezien en de partij over de tijdslimiet was waardoor hij naar de scorekaarten kon. Hierdoor won Borralho zijn eerste partij in de UFC. Nu wacht Armen Petrosyan.

Harde stoten

Tegenstander Petrosyan, overigens niet te verwarren met de kickbokser Armen Petrosyan, kwam eveneens voor het eerst in beeld bij de DWCS in 2021. Petrosyan versloeg de ongeslagen Bulgaar Kaloyan Kolev via een harde KO in de eerste ronde. Dana White hoefde geen moment te twijfelen en gaf de voormalig Fight Nights Global kampioen een UFC contract. Petrosyan debuteerde in februari van dit jaar in de Octagon tegen Kill Cliff FC vechter Gregory Rodrigues.

Na een slijtageslag tegen Gregory Rodrigues gaat Armen Petrosyan proberen om zijn tweede overwinning te pakken tegen Caio Borralho Foto: Getty Images

In een partij die de Fight of the Night bonus had kunnen krijgen won Petrosyan ternauwernood via split decision. Het kwartje had evengoed de andere kant kunnen opvallen. Het gevecht tussen Borralho en Petrosyan is niet per se een echter striker vs. grappler partij. Echter kan wel gezegd worden dat Borralho de voorkeur geeft een het grondgevecht terwijl Petrosyan een echte stand-up vechter is.

Ervaren en gevaarlijk

De Braziliaan Douglas Silva de Andrade kwam in 2014 als ongeslagen vechter de UFC binnen. Silva de Andrade raakte meteen tijdens zijn debuut het ongeslagen record dat hij had kwijt. Zubaira Tukhugov was te sterk. Silva de Andrade had vervolgens moeite om een winstreak op te bouwen en wisselde overwinningen af met verliespartijen. Hij wist onder meer te winnen van Marlon Vera en voormalig kampioen Renan Barão.

Douglas Silva de Andrade treft Said Nurmagomedov op 9 juli Foto: Getty Images

Echter lijkt Silva de Andrade eindelijk eens de wind mee te hebben en wist hij zijn laatste twee gevechten te winnen van zowel Gaetano Pirrello als Sergey Morozov. Voor beide gevechten kreeg hij respectievelijk de Performance en Fight of the Night bonus. Echter had hij in de partij tegen Morozov wel ongelooflijk veel moeite in de eerste ronde en werd hij bijna gefinisht. Silva de Andrade draaide de partij compleet om in de tweede ronde en finishte Morozov. Nu wacht de zeer hoog aangeschreven Said Nurmagomedov.

Geen familie van

Tegenstander Nurmagomedov maakte in 2018 als voormalig Akhmat kampioen zijn opwachting in de UFC. Nurmagomedov is geen familie van de andere Nurmagomedov's die eveneens in het MMA actief zijn. Nurmagomedov won zijn UFC debuut ternauwernood tegen Jared Scoggins en maakte vervolgens de keuze om naar de bantamgewicht divisie omhoog te gaan. Daar liet hij zich meteen gelden met een harde spinning back kick KO tegen Ricardo Ramos.

Said Nurmagomedov returns on July 9th Foto: Getty Images

Nurmagomedov kwam vervolgens te kort tegen de Braziliaan Raoni Barcelos, maar liet in zijn twee meest recente partijen zien waarom hij wordt gezien als een contender in de divisie. Mark Striegl werd via KO binnen een minuut gestopt en Cody Stamann werd via submission binnen een minuut gestopt. Nu stuit hij op de ervaren Douglas Silva de Andrade. Een overwinning op de Braziliaan kan Nurmagomedov in de bantamgewicht rankings brengen.

Overwinning nodig deel 1

Voor Jared Vanderaa is er maar een optie tijdens UFC Vegas 58 en dat is winnen. Niets meer en niets minder. De zwaargewicht vechter kwam via de Dana White’s Contender Series in 2020 de UFC binnen. Vanderaa won via TKO in de eerste ronde van Harry Hunsucker en overtuigde daarmee Dana White. Vanderaa was sowieso geen onbekende. De Amerikaan vocht voor de LFA en EFC titels buiten de UFC. De EFC titel in Zuid-Afrika wist hij te winnen. In de UFC had Vanderaa echter een valse start. De Amerikaan kreeg zijn gewenste gevecht tegen Serghei Spivac, maar werd volledig overlopen en in de tweede ronde gefinisht.

Jared Vanderaa pakt short notice partij tegen Aleksei Oleinik Foto: Getty Images

Drie maanden later kwam Vanderaa verrassend goed voor de dag in zijn partij tegen Justin Tafa. Vanderaa pakte via unanimous decision zijn eerste (en tot dusver enige) UFC overwinning en zou eveneens de Fight of the Night bonus ontvangen van de UFC. Het bleek de laatste overwinning voor Vanderaa. De Amerikaan verloor zijn laatste drie partijen. Alexandr Romanov, Andrei Arlovski en Aleksei Oleinik waren alle drie te sterk voor Vanderaa. De zwaargewicht uit Richland weet dat hij zal moeten winnen van Chase Sherman om in de UFC actief te blijven.

Overwinning nodig deel 2

Sherman werd door de UFC voor de derde keer in zijn carrière gecontracteerd eerder dit jaar. In 2016 kwam de Amerikaan voor het eerst de UFC binnen. Met slechts twee overwinningen in zeven partijen nam de UFC twee jaar later al afscheid van Sherman. Sherman vocht in het regionale Amerikaanse circuit drie KO overwinningen bij elkaar. Vervolgens pakte hij ook de titel bij de Bare Knuckle FC organisatie. Voor de UFC een reden om de Amerikaan opnieuw te contracteren. Sherman had een sterke comeback in de UFC met een TKO overwinning in de tweede ronde tegen Ike Villanueva, maar werd vervolgens negen maanden geschorst nadat hij positief werd getest voor het gebruik van verboden middelen.

Derde kans in de UFC voor Chase Sherman. De Amerikaan valt met slechts drie dagen voorbereiding in. Foto: Getty Images

Sherman vocht vorig jaar tweemaal voor de UFC en begin dit jaar tijdens het eerste evenement in januari ook. Alle drie de gevechten werden verloren waarna de UFC wederom afscheid nam van Sherman. De Amerikaan werd vervolgens binnen een week alsnog teruggenomen door de UFC. De organisatie zat met de handen in het haar nadat Alexandr Romanov zijn tegenstander zag uitvallen. De UFC gaf Sherman een hernieuwde verbintenis met een hogere gage. De partij werd vervolgens een week uitgesteld nadat Sherman niet werd goedgekeurd om onbekende redenen. Sherman verloor echter kansloos van Romanov en heeft ondanks zijn hernieuwde verbintenis absoluut een overwinning nodig.

Inconsistent maar altijd gevaarlijk

Michael Johnson is een vechter die in menig top-10 lijstje staat van grootste MMA talent die nooit de echte top heeft weten te halen. En met echte top bedoelen we titelgevechten. De Amerikaan gold jarenlang als een van de meest gevaarlijke en kwalitatief vaardige vechters in de lichtgewicht divisie. Johnson heeft overwinningen op zijn resumé staan tegen Tony Ferguson, Dustin Poirier en Edson Barboza. Hij wist zelfs Khabib Nurmagomedov aan het wankelen te krijgen tijdens hun gevecht in 2016. Uiteraard weten we dat Johnson die partij uiteindelijk niet zou winnen.

Michael Johnson wil de goede lijn van zijn overwinning tegen Alan Patrick doortrekken tegen Jamie Mullarkey Foto: Getty Images

Johnson heeft ongekende knockout power in zijn handen en is een zeer sterke worstelaar. Een perfecte combi voor een MMA vechter. De inconsistentie van Johnson ging zelfs zo ver dat hij eerder dit jaar voor zijn UFC carrière moest vechten. Johnson had vier partijen op rij verloren en werd in mei jongstleden gematcht tegen de Braziliaan Alan Patrick. Eindelijk zagen we de knockout power van Johnson die we zes jaar eerder voor het laatst zagen tegen Dustin Poirier. Patrick ging in de tweede ronde zwaar knockout tegen Johnson. De Kill Cliff FC vechter kan voor het eerst sinds 2018 weer eens twee partijen op rij winnen. Hiervoor zal hij Jamie Mullarkey moeten verslaan.

Wisselvallig

Mullarkey is met zijn 27 jaar liefst negen jaar jonger dan Johnson. De Australiër wist naam te maken in de Australische BRACE organisatie waar hij in 2015 de titel won. Vervolgens werd in een andere organisatie verloren van huidig UFC vedergewicht kampioen Alexander Volkanovski. In 2018 en 2019 wist de Australiër bij twee andere organisaties titels te winnen en kwam hij op de radar bij de UFC. Mullarkey werd gematcht tegen de Nieuw-Zeelander Brad Riddell in zijn debuut. Mullarkey verloor, maar hield aan het spektakelstuk wel de Fight of the Night bonus over.

Jamie Mullarkey kan tegen Michael Johnson de grootste overwinning uit zijn carrière pakken Foto: Getty Images

Na vervolgens een zéér controversiële decision verloren te hebben van Fares Ziam moest Mullarkey in zijn derde UFC partij vechten voor een langer verblijf. Mullarkey liet er geen gras over groeien en finishte Khama Worthy via een harde knockout in de eerste minuut van de partij. Nadat vervolgens ook werd gewonnen van Devonte Smith via TKO kreeg Mullarkey begin dit jaar een stap omhoog in competitie. ‘The Tarantula’ Jalin Turner was in maart van dit jaar de tegenstander. Mullarkey kwam te kort en verloor via TKO in de tweede ronde. Nu neemt hij het op tegen de gerenommeerde Michael Johnson.

Prelim pareltje

Zoals inmiddels bekend proberen we bij Eurosport elke week een vechter op de prelims te vinden die we extra willen belichten. Echter is er deze week niet een maar zijn er twee prelim pareltjes en ze vechten ook nog eens tegen elkaar in de opener van de prelims. We hebben het over de partij tussen Ronnie Lawrence en Saidyokub Kakhramonov.

Toptalent

Voor Ronnie Lawrence gaat het zijn derde partij in de UFC worden. De Amerikaan werd na zijn overwinning tijdens de Dana White's Contender Series in 2020 gecontracteerd door de UFC. Tijdens zijn debuut een paar maanden later won hij de Performance of the Night bonus door Vince Cachero via TKO in de derde ronde te finishen.

Derde UFC partij voor Ronnie Lawrence. De Amerikaan op deze foto in actie tegen Mana Martinez Foto: Getty Images

Echter had hij het eerder dit jaar in zijn tweede UFC partij een stuk moeilijker. Tegenstander Mana Martinez wist Lawrence bijna te finishen in de derde ronde. Echter bleef Lawrence in de partij en won hij uiteindelijk aangezien hij de eerste twee ronden wel naar zich toe trok. Nu wacht Saidyokub Kakhramonov.

Compleet

Tegenstander Kakhramonov is een voormalig CFFC kampioen. De Oezbeek die inmiddels al een tijdje in de Verenigde Staten woont kreeg vorig jaar de kans om een invalpartij aan te nemen tegen Trevin Jones. Kakhramonov was een underdog in die partij, maar wist zijn wil op te leggen aan Jones.

Saidyokub Kakhramonov hoopt zijn uitstekende debuut voor de UFC een nog beter vervolg te kunnen geven Foto: Getty Images

Kakhramonov won via Guillotine Choke submission in de derde ronde, maar liep een Performance bonus mis omdat hij zijn gewicht overschreed. Begin dit jaar stond de Oezbeek gematcht tegen Brian Kelleher, maar moest afzeggen vanwege een positieve COVID-19 test. Nu zal Kakhramonov met een volledige voorbereiding de partij tegen Lawrence ingaan.

Waar kijk je UFC Vegas 58?

De previewshow begint zondagochtend 10 juli om 02.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 03.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete UFC Vegas 58 card

Main Card

- Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

- Caio Borralho vs. Armen Petrosyan

- Douglas Silva de Andrade vs. Said Nurmagomedov

- Jared Vanderaa vs. Chase Sherman

- Michael Johnson vs. Jamie Mullarkey

Preliminary Card

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Aiemann Zahabi vs. Ricky Turcios

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Cody Brundage vs. Tresean Gore

- Kennedy Nzechukwu vs. Karl Roberson

- Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov

UFC UFC 276 | Adesanya vs. Cannonier uitslagen 03/07/2022 OM 05:31