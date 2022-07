Zoals bekend worden een dag voor aanvang van het evenement de vechters gewogen. Dit gebeurt door de Athletic Commission die hiervoor is aangesteld.

Main Card

- Rafael Dos Anjos (156 lbs) vs. Rafael Fiziev (155 lbs)

- Caio Borralho (185.5 lbs) vs. Armen Petrosyan (185.5 lbs)

- Douglas Silva de Andrade (135.5 lbs) vs. Said Nurmagomedov (135.5 lbs)

- Jared Vanderaa (263.5 lbs) vs. Chase Sherman (253 lbs)

- Cynthia Calvillo (126 lbs) vs. Nina Nunes (125.5 lbs)

- Michael Johnson (155.5 lbs) vs. Jamie Mullarkey (155.5 lbs)

Preliminary Card

- Aiemann Zahabi (135.5 lbs) vs. Ricky Turcios (135.5 lbs)

- Antonina Shevchenko (124.5 lbs) vs. Cortney Casey (126 lbs)

- Cody Brundage (185.5 lbs) vs. Tresean Gore (185.5 lbs)

- David Onama (145.5 lbs) vs. Garrett Armfield (145 lbs)

- Kennedy Nzechukwu (205 lbs) vs. Karl Roberson (202.5 lbs)

- Ronnie Lawrence (135.5 lbs) vs. Saidyokub Kakhramonov (136 lbs)

Waar kijk je UFC Vegas 58

De previewshow begint zondagochtend 10 juli om 02.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 03.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

