Ervaren ex-kampioen vs. nieuwe generatie

The Battle of the Rafael's is een partij tussen Rafael Dos Anjos en Rafael Fiziev. Dos Anjos vecht al jaren in de UFC en is de voormalig kampioen van de divisie. De Braziliaan staat bekend om zijn sterke BJJ, maar heeft in de loop der jaren ook een zeer sterke stand-up game ontwikkelt. Tegenstander Fiziev zit nog niet zolang in de UFC. De Kirgiziër vecht pas sinds 2019 bij de UFC en won zijn laatste vijf partijen. Fiziev was onder meer Muay Thai coach bij Tiger Muay Thai in Thailand.

Ad

Rafael Fiziev treft Rafael Dos Anjos tijdens eerste UFC main event Foto: Getty Images

UFC UFC Vegas 58 | “Ik probeer altijd positieve energie over te brengen” – Ricky Turcios GISTEREN OM 12:54

De talentvolle Fiziev vocht voordat hij overstapte naar het MMA in het Muay Thai. Echter heeft Fiziev ook een behoorlijk sterke groundgame. De conclusie is dus eigenlijk dat beide mannen een compleet andere stijl hebben, maar hun basis meer dan hebben uit weten te breiden tot een complete MMA vechter. Zondagochtend gaan we zien of Dos Anjos zijn ervaring kan benutten of dat de jeugd van Fiziev de doorslag geeft en dit een soort van wisseling van de wacht wordt.

Een duidelijk pad naar de overwinning

In het co-main event zien we de populaire Caio Borralho. De Braziliaan vecht zijn tweede co-main event in de UFC in evenveel optredens. Hij treft de Armeen Armen Petrosyan. Beide mannen wonnen hun UFC debuut eerder dit jaar. Borralho die samen traint met Demian Maia is een sterke vechter op de grond. Hier ligt in principe ook zijn basis. Echter doen we hem te kort als we het niet hebben over zijn stand-up game. Borralho is een complete vechter en dat liet hij zien in zijn UFC debuut tegen Gadzhi Omargadzhiev.

Armen Petrosyan wist na een geweldige partij tegen Gregory Rodrigues zijn UFC debuut te winnen Foto: Getty Images

Petrosyan is eigenlijk een pure stand-up vechter. De Armeen zal dan ook er alles aan willen doen om de partij staand te houden. Uiteraard is dit geen sinecure tegen een sterke vechter als Borralho. De Braziliaan was in ieder geval duidelijk in zijn interview tegen UFC op Eurosport-producer Dennis Kornman. De Braziliaan weet dat hij op de grond in het voordeel is, maar hij loopt er niet voor weg om het staande spel aan te gaan met Petrosyan.

UFC Vegas 58 | "De UFC weet dat mensen mij willen zien vechten" - Caio Borralho

(Interview Caio Borralho)

Resurrectie

Kan Michael Johnson eindelijk weer eens aanhaken bij de top 15 van de UFC lichtgewicht divisie. Dat is een vraag waar we hopelijk zondagochtend antwoord op krijgen. De Amerikaan die jaren werd gezien als 'the next big thing' in de divisie wist eerder dit jaar eindelijk zijn negatieve spiraal te doorbreken met een overwinning op Alan Patrick. De Kill Cliff FC vechter die in een ver verleden wist te winnen van Tony Ferguson, Edson Barboza en Dustin Poirier kan eindelijk weer eens naar boven kijken in de divisie.

Gaat Michael Johnson zijn tweede opeenvolgende overwinning pakken? Foto: Getty Images

Om een volgende stap te zetten zal gewonnen moeten worden van de taaie Jamie Mullarkey. De Australiër is geen hoogvlieger in de UFC, maar door zijn werklust en goede mentaliteit kan hij het iedereen lastig maken. Kan hij Michael Johnson van een nieuwe overwinning afhouden? Bekijk het zondagochtend live op discovery+!

Zahabi vs. Pretty Ricky

De featured prelim van de avond is een bantamgewicht partij tussen Aiemann Zahabi en Ricky Turcios. Zahabi is een Canadese vechter en heeft in Firas Zahabi misschien nog wel een bekendere broer. Firas is immers de hoofdcoach van de grote Canadese MMA gym Tristar. Zahabi heeft in de tot dusver wisselvallig gepresteerd. Hij won twee van zijn vier partijen. Tijdens zijn meest recente partij pakte hij de Performance of the Night bonus door Drako Rodriguez via KO te stoppen.

Aiemann Zahabi met links broer Firas Foto: Getty Images

Tegenstander Ricky Turcios is een echte publiekslieveling. De immer positieve vechter gaat voor de tweede keer de Octagon in. Tijdens zijn debuut versloeg hij Brady Hiestand en pakte hij The Ultimate Fighter troffee. Turcios probeerde eerder als via de Dana White's Contender Series de UFC binnen te komen. Dit zou weliswaar mislukken, echter heeft 'Pretty Ricky' inmiddels veel ervaring op gedaan en zal hij zijn tweede UFC overwinning veilig willen stellen.

UFC Vegas 58 | “Ik probeer altijd positieve energie over te brengen” – Ricky Turcios

(Interview Ricky Turcios)

DE COMPLETE UFC VEGAS 58 CARD

Main Card

- Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

- Caio Borralho vs. Armen Petrosyan

- Douglas Silva de Andrade vs. Said Nurmagomedov

- Jared Vanderaa vs. Chase Sherman

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Michael Johnson vs. Jamie Mullarkey

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Aiemann Zahabi vs. Ricky Turcios

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Cody Brundage vs. Tresean Gore

- David Onama vs. Garrett Armfield

- Kennedy Nzechukwu vs. Karl Roberson

- Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 58?

De previewshow begint zondagochtend 10 juli om 02.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 03.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

UFC UFC Vegas 58 | "De UFC weet dat mensen mij willen zien vechten" - Caio Borralho GISTEREN OM 17:58