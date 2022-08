Leuke partij

Luque kijkt erg uit naar zijn gevecht tegen Geoff Neal. Neal is net als hijzelf iemand die voor de finish gaat en immer attractief vecht. Het motiveert Luque om tegen iemand als Neal te vechten. Het gaat een geweldige partij worden zegt Luque en hij weet dat hij de wapens heeft om van Neal te winnen.

Geoff Neal treft Vicente Luque tijdens UFC Vegas 59 Foto: Getty Images

Belal Muhammad

Luque verloor zijn meest recente partij tegen Belal Muhammad. Luque ging met teveel strategie de partij in. Het was zijn eerste vijf-ronden gevecht waardoor hij teveel nadacht over hoe hij de partij moest vechten. Echter is het een belangrijke partij omdat hij hiervan kan leren.

De respectvolle staredown tussen Vicente Luque en Belal Muhammad de dag voor het gevecht Foto: Getty Images

Compleet

Luque startte zijn carrière in het kickboksen op zijn vijftiende. Op zijn zestiende begon hij eveneens met Jiu Jitsu. Hierdoor is de Braziliaan een zeer complete vechter die zowel staand als op de grond uitstekend uit de voeten kan.

Henri Hooft

Luque wordt in zijn stand-up spel gecoacht door Henri Hooft. Voor Luque is Hooft een zeer belangrijke coach in zijn carrière. Hooft heet volgens de Braziliaan zeer veel ervaring met meer dan 100 kickboksgevechten. Iets wat heel belangrijk is om qua stof dingen over te brengen. Hooft weet het kickboksen perfect te implementeren in het MMA.

Henri Hooft staat in de hoek van Vicente Luque Foto: Getty Images

Kill Cliff FC

Het vernieuwde Kill Cliff FC is een van de beste gyms volgens Luque. Ze hebben Henri Hooft voor het kickboksen en Craig Jones voor het grondspel. Verder traint hij met toppers uit zowel de UFC als uit andere organisaties.

Gilbert Burns

Gilbert Burns is een van de topcontenders in de divisie, maar ook de allerbeste vriend van Luque. Beide vechters hebben aangegeven nooit tegen elkaar te willen vechten, ook niet voor een titel. De relatie tussen beide is veel meer waard dan een gevecht in het MMA. Er zijn genoeg anderen om tegen te vechten.

Vrienden voor het leven Gilbert Burns en Vicente Luque Foto: Getty Images

The Silent Assassin

Luque is een vrij rustig persoon. Niet iemand die snel op de voorgrond zal treden. Tijdens TUF 21 kreeg hij van de inmiddels overleden Blackzilians eigenaar Glenn Robinson de bijnaam ‘The Silent Assassin. Omdat hij buiten de Octagon altijd rustig was, maar binnen de Octagon was Luque altijd zeer aanwezig met harde finishes en goede prestaties. Vandaar de bijnaam.

Vicente Luque in actie tegen voormalig kampioen Tyron Woodley Foto: Getty Images

UFC APEX

Luque heeft niks tegen de UFC APEX, maar hij hoopt wel weer voor fans te kunnen vechten volgende keer. De Braziliaan is een echte publieksvechter en wil dan ook graag voor volle arena’s zijn kunsten vertonen.

