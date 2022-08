We beginnen zoals altijd met de prelims.

Consternatie

De avond begon met een partij tussen Mayra Bueno Silva en Stephanie Egger. Het gevecht tussen de twee vrouwen in de vlieggewicht divisie zou de meest controversiële partij van de avond worden. Bueno Silva wist de arm van Egger te pakken en probeerde een Armbar submission te forceren. Bueno Silva liet vervolgens los en claimde dat Egger had afgetikt. De Zwitserse Egger ontkende dit.

De scheidsrechter had het niet gezien en ook op de beelden was niet te zien waar de hand van Egger zat en of ze had afgetikt. Uiteindelijk zei jurylid Ron McCarthy (de zoon van de legendarische Big John McCarthy) dat Egger 100% afgetikt had. Scheidsrechter Chris Tognoni nam dit over waardoor Bueno Silva de overwinning via Armbar submission kreeg toegewezen.

De eerste

Cory McKenna wist tegen Miranda Granger geschiedenis te schrijven. De nog jonge atlete uit Wales werd de allereerste vrouw in de UFC met een Von Flue Choke submission op haar naam. McKenna wist in de tweede ronde de partij naar de grond te halen. Granger hield haar om haar nek vast om voor een Guillotine Choke te gaan. McKenna wist vervolgens in ‘side control’ te komen.

UFC Vegas 59 | McKenna met een Von Flue Choke finish

Granger maakte hier de fout om de Guillotine Choke vast te houden. Hierdoor werd ze door de kracht in de schouders van McKenna tegen haar arm met haar eigen arm verwurgd. Granger tikte af waardoor McKenna de onorthodoxe submission overwinning op haar naam kon schrijven. Verrassend genoeg voor de UFC niet goed genoeg voor een Performance of the Night bonus.

One Hitter Quitter

Voor TUF 29 winnaar Bryan Battle was het afgelopen nacht zijn debuut voor de UFC in de weltergewicht divisie. Battle kwam over van het middengewicht en nam het op tegen de Japanner Takashi Sato. De partij duurde slechts 44 seconden.

UFC Vegas 59 | Prachtige knockout overwinning voor Battle

Sato ging zwaar neer na een perfecte hoge trap van Battle. Een van de mooiste finishes van de avond die door de UFC terecht beloond werd met de Performance of the Night bonus. Battle daagde na de partij het ongeslagen Ierse talent Ian Garry uit. Een zeer interessante partij mocht de UFC hierin meegaan.

Geen schijn van kans

Voor het eerst in acht jaar tijd keerde Michal Oleksiejczuk terug in het middengewicht. In de UFC vocht de Pool tot gisteren al zijn partijen in het licht-zwaargewicht. De Pool werd verwelkomt in de divisie door veteraan Sam Alvey. Alvey wist dat hij moest winnen aangezien hij in zijn laatste acht partijen geen overwinning wist te pakken. Echter zat het er nooit in voor Alvey.

UFC Vegas 59 | Oleksiejczuk geeft Alvey geen moment kans

Oleksiejczuk vocht alsof hij nog op tijd een trein moest halen en walste compleet over Alvey heen. Oleksiejczuk won de partij via TKO in de eerste ronde en mag spreken over een uitstekend middengewicht debuut in de UFC. Voor Alvey lijkt het boek dan toch echt gesloten. Met een draw en acht verliespartijen in zijn laatste negen gevechten lijkt de carrière van Alvey in de UFC afgelopen.

T.Wrecks

Hij is misschien wel een van de meest geliefde vechters in de UFC lichtgewicht divisie. De talentvolle Terrance McKinney heeft door zijn attractieve vechtstijl binnen een jaar tijd veel populariteit vergaard binnen de UFC. McKinney nam het tijdens UFC Vegas 59 op tegen Erick Gonzalez. McKinney was op zoek naar een snelle knockout finish en begon goed aan de partij. Echter staat de Amerikaan ook bekend om zijn roekeloosheid en dat bleek ook tegen Gonzalez.

UFC Vegas 59 | Prachtige Neck Crank overwinning voor McKinney

Met een goede stoot kwam Gonzalez door waarmee hij McKinney aan het wankelen kreeg. Die herstelde uiteindelijk goed en ging voor de takedown. Binnen no-time zat McKinney op de rug van Gonzalez en besliste hij de partij via een Neck Crank submission in de eerste ronde. Wederom een uitstekende overwinning voor de Amerikaan die na afloop Paddy Pimblett uitdaagde voor New York in november. En wie wil dat nu niet zien?

UFC Vegas 59 | McKinney wil tegen Pimblett in New York

Dominant

Serghei Spivac lijkt de weg naar boven gevonden te hebben. De Moldaviër vocht wederom sterk in de Octagon ditmaal tegen de hoger gerankte Augusto Sakai. De Braziliaan had werkelijk niets in te brengen tegen de veel te sterke Spivac die zowel staand als op de grond veel te sterk was voor Sakai.

UFC Vegas 59 | Spivac wint via TKO in de tweede ronde

Spivac finishte de partij uiteindelijk via TKO in de tweede ronde en zal hierdoor de ranking in de zwaargewicht divisie van Sakai gaan overnemen. Spivac liet na afloop weten niet blij te zijn dat hij nog nooit een bonus van de UFC heeft ontvangen ondanks dat hij vier van zijn zes overwinningen vroegtijdig wist te finishen. De UFC bleek niet onder de indruk aangezien ze Spivac wederom geen bonus gaven na afloop.

Onervaren TUF winnares

De eerste van twee finales van de avond om The Ultimate Fighter titel ging tussen Brogan Walker en Juliana Miller in de vlieggewicht divisie. De ervaren Walker was bij het ingaan van de partij de underdog bij de bookmakers. Miller die meer ervaring heeft in het grappling de favoriet. Miller maakte haar favorietenrol volledig waar.

UFC Vegas 59 | Juliana Miller is The Ultimate Fighter 30 winnares

De Amerikaanse wist met haar dominant grondspel Walker continu in een vervelende positie te brengen. Miller was dominant in zowel positionering als schade van bovenop. Uiteindelijk finishte Miller via TKO in de derde ronde en mag ze zich The Ultimate Fighter 30 winnares noemen.

Zeven jaar na dato

The Ultimate Fighter heeft al veel talenten de UFC binnengebracht. Maar nog nooit wisten twee broers het toernooi te winnen. Kamaru Usman won The Ultimate Fighter 21 in 2015 en Mohammed Usman won The Ultimate Fighter 30 afgelopen nacht in Las Vegas. Usman was bij het ingaan van de partij tegen Zac Pauga de underdog. Pauga begon ook sterk met veel goed geplaatste stoten waar Usman eigenlijk weinig antwoord op had.

UFC Vegas 59 | Usman wint The Ultimate Fighter 30

Echter weet iedereen dat een goed geplaatste stoot in de zwaargewicht divisie de hele partij op zijn kop kan zetten. En dit gebeurde dus ook. Usman wist Pauga aan het begin van de tweede ronde vol te raken. Pauga ging neer en werd via twee stoten op de grond zwaar knockout geslagen. Een fantastische overwinning voor Mohammed Usman die hierdoor een contract tekent bij de UFC en zich nu net als zijn broer Kamaru de winnaar van TUF mag noemen. Usman kreeg voor zijn finish de Performance of the Night bonus.

Grootse prestatie

De meest spectaculaire en knapste prestatie van de avond kwam misschien wel in het co-main event. Vicente Luque nam het op tegen Geoff Neal in een partij die op papier hoge verwachtingen schepte. Die verwachtingen leken ook absoluut gegrond. Luque en Neal gingen er vol voor in de eerste ronde en probeerden elkaar het licht uit de ogen te slaan. Neal was heel erg scherp met zijn boksen en wist Luque tweemaal naar het canvas te slaan. Luque die bekend staat om zijn goede stand-up wist in de tweede ronde zich weer in de partij te vechten.

UFC Vegas 59 | Neal slaat Luque knockout in de derde ronde

Neal leek trager te worden en minder schade toe te brengen aan Luque. Uiteindelijk kwam Neal weer naar voren in de derde ronde en wist hij opnieuw Luque te laten wankelen. Ditmaal maakte de Amerikaan het af met een aantal fantastische uppercuts en harde stoten naar het hoofd. Luque ging voor het eerst in zijn carrière knockout. Neal won in de derde ronde via knockout en kreeg daarvoor meer dan terecht de Performance of the Night bonus. Neal daagde na de partij Gilbert Burns uit. De beste vriend en trainingspartner van Luque. Burns liet al weten blij te zijn dat iemand hem uitdaagde en hij de uitdaging graag aangaat.

Wisseling van de wacht

De crossroads partij in de licht-zwaargewicht divisie tussen voormalig titeluitdager Thiago Santos en Jamahal Hill werd op voorhand door velen gezien als de laatste kans voor Santos om relevant te blijven binnen de divisie. Hill wist dat hij bij een overwinning zich zou voegen bij de topvechters in de divisie. Santos verkocht zijn huid echter heel duur. De Braziliaan initieerde het grondgevecht waardoor Hill niet zijn favoriete spelletje kon spelen.

UFC Vegas 59 | Hill wint het main event via TKO in de vierde ronde

Hill moest vaak in de verdediging en werd meerdere malen door Santos naar de grond gehaald. Hill wist echter continu op te staan waardoor beide mannen na de derde ronde eigenlijk al behoorlijk moe waren. Hill wist in de vierde ronde dan toch de partij via TKO te finishen. Een belangrijke overwinning voor Hill die zich nu vocht bij de beste vechters van de divisie. De UFC beloonde de partij met de Fight of the Night bonus.

Kijk naar UFC San Diego!

Volgende week is de UFC te vinden in San Diego, Californië waar het in de Pechanga Arena een evenement zal organiseren. Marlon Vera neemt het op tegen MMA legende Dominick Cruz die voor eigen publiek zijn goede reeks zal willen voortzetten.

UFC San Diego | Info Vera vs. Cruz

Commentaar bij de partijen is er van Stefan Struve en Richard ‘Skate’ Simon. De prelims zijn te zien op zaterdag 13 augustus vanaf 22.00u op discovery+. De main card begint om 01.00u zondagochtend eveneens op discovery+.

UFC San Diego card (prelim volgorde nog niet bevestigd)

Main Card

- Marlon Vera vs. Dominick Cruz

- Nate Landwehr vs. David Onama

- Yazmin Jauregui vs. Iasmin Lucindo

- Devin Clark vs. Azamat Murzakanov

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Bruno Silva vs. Gerald Meerschaert

Preliminary Card

- Angela Hill vs. Loopy Godinez

- Martin Buday vs. Lukasz Brzeski

- Gabriel Benitez vs. Charlie Ontiveros

- Youssef Zalal vs. Da’Mon Blackshear

- Ode’ Osbourne vs. Tyson Nam

- Jason Witt vs. Josh Quinlan

- Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira

Dana White’s Contender Series Week 3

Voor de echte MMA liefhebber zit je ook woensdagochtend 02.00u goed bij Eurosport. Tien weken lang zenden we op discovery+ de Dana White’s Contender Series uit. Vijf partijen op een avond tussen tien vechters zonder UFC contract. Na afloop bepaald Dana White wie een UFC contract krijgt. Dit is de line-up van de derde week.

UFC DWCS | Promo

- Bo Nickal vs. Zachary Borrego

- Paulo Renato Jr. vs. Jamal Pogues

- Erick Silva vs. Anvar Boynazarov

- Edgar Chairez vs. Clayton Carpenter

- Sandra Lavado vs. Karolina Wójcik

UFC UFC Vegas 59 | Hill wint het main event via TKO in de vierde ronde 9 UUR GELEDEN