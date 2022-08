Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Vicente Luque.

Main Card

- Thiago Santos (206 lbs) vs. Jamahal Hill (205 lbs)

- Vicente Luque (170.5 lbs) vs. Geoff Neal (171 lbs)

- Mohammed Usman (236.5 lbs) vs. Zac Pauga (239 lbs)

- Brogan Walker (125.5 lbs) vs. Juliana Miller (125 lbs)

- Augusto Sakai (260 lbs) vs. Serghei Spivac (249.5 lbs)

- Ariane Lipski (128.5 lbs*) vs. Priscila Cachoeira (125.5 lbs)

Preliminary Card

- Sam Alvey (187 lbs**) vs. Michal Oleksiejczuk (185.5 lbs)

- Terrance McKinney (155.5 lbs) vs. Erick Gonzalez (155 lbs)

- Bryan Battle (171 lbs) vs. Takashi Sato (170.5 lbs)

- Jason Witt (170 lbs) vs. Josh Quinlan (169 lbs)

- Cory McKenna (115.5 lbs) vs. Miranda Granger (115.5 lbs)

- Mayra Bueno Silva (135.5 lbs) vs. Stephanie Egger (134.5 lbs)

* Lipski is 2.5 pond te zwaar en zal 20% van haar gage aan Cachoeira moeten geven.

**Alvey is 1 pond te zwaar en zal een percentage van zijn gage aan Oleksiejczuk moeten geven.

Waar kijk je UFC Vegas 59?

De prelims beginnen om 01.00u op discovery+ . Vanaf 04.00u is het tijd voor de main card met commentaar van Stefan Struve en Richard Simon eveneens op discovery+.

