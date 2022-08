Crossroads partij

Het main event van de avond tussen Thiago Santos en Jamahal Hill kun je beschrijven als een crossroads partij. Santos vocht eenmaal voor de titel in de licht-zwaargewicht divisie in 2019 tegen Jon Jones. Santos vocht sterk, maar verloor en liep daarbij meerdere blessures aan zijn knieën op. Sinds zijn terugkeer van die blessures is Santos eigenlijk niet meer de Santos van voor zijn blessures en verloor hij drie van zijn laatste vier partijen.

Thiago Santos wederom te bewonderen in een main event Foto: Getty Images

Santos zal tegen Hill zijn zesde plek in de divisie moeten verdedigen. Hill is juist degene die aan een opmars bezig is in de divisie. Met twee knockout overwinningen in zijn laatste twee partijen krijgt de Amerikaan nu de grootste test van zijn carrière in Santos. Kan Santos zijn plek behouden of gaat Hill hem voorbij? We gaan het snel genoeg zien.

Interview Jamahal Hill

Fight of the Night

Je hebt gevechten waarvan je op papier eigenlijk meteen al kan zeggen of het een goede of niet zo'n sterke partij is. Het gevecht tussen Vicente Luque en Geoff Neal behoort tot de eerste categorie. Zowel Luque als Neal zijn aanvallende vechters die altijd voor de finish gaan.

Geoff Neal treft Vicente Luque tijdens UFC Vegas 59 Foto: Getty Images

Waar Luque meer een complete MMA-vechter is kun je Neal meer omschrijven als een staande vechter met een redelijke groundgame. Luque verloor zijn meest recente partij van Belal Muhammad en zal tegen Neal (die won van Santiago Ponzinibbio) zijn plek in de rankings moeten verdedigen. De partij staat bij iedere MMA fan omcirkelt als een van de meest interessante partijen van de maand augustus.

Interview Vicente Luque

TUF 30 Finales

The Ultimate Fighter is al jaren een begrip bij de UFC. Meerdere kampioenen begonnen hun UFC avontuur bij The Ultimate Fighter. Zondagochtend zullen er opnieuw twee nieuwe TUF kampioenen worden gekroond. In de zwaargewicht divisie vechten voormalig teamgenoten Mohammed Usman en Zac Pauga tegen elkaar.

De vier atleten in de TUF 30 finales Foto: Getty Images

De winnaar ontvangt een contract en mag zich UFC vechter noemen. Dit geldt ook voor de partij bij de vrouwen in de vlieggewicht divisie. De ervaren Brogan Walker neemt het op tegen de in het MMA onervaren Juliana Miller. Wie gaat ervandoor met de titel TUF 30 winnaar?

COMPLETE CARD UFC VEGAS 59

Main Card

- Thiago Santos vs. Jamahal Hill

- Vicente Luque vs. Geoff Neal

- Mohammed Usman vs. Zac Pauga

- Brogan Walker vs. Juliana Miller

- Augusto Sakai vs. Serghei Spivac

- Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira

Preliminary Card

- Sam Alvey vs. Michal Oleksiejczuk

- Terrance McKinney vs. Erick Gonzalez

- Bryan Battle vs. Takashi Sato

- Jason Witt vs. Josh Quinlan

- Cory McKenna vs. Miranda Granger

- Mayra Bueno Silva vs. Stephanie Egger

KIJK NAAR UFC VEGAS 59!!

Commentaar bij de partijen is er van Stefan Struve en Richard ‘Skate’ Simon. De prelims zijn te zien vanaf 01.00u op discovery+ . De main card begint om 04.00u op 7 augustus zondagochtend eveneens op discovery+.

