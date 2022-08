Eveneens stond er ook een belangrijke partij in de top-15 van het weltergewicht op het programma tussen Vicente Luque en Geoff Neal. Tot slot vonden ook de finales van The Ultimate Fighter 30 dit evenement plaats. Beide de mannen stonden in de zwaargewicht divisie Mohammed Usman en Zac Pauga tegenover elkaar. Bij de vrouwen in het vlieggewicht nam Brogan Walker het op tegen Juliana Miller.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Jamahal Hill def. Thiago Santos via TKO (Punches) – R4, 2:31.

- Geoff Neal def. Vicente Luque via KO (Punches) – R3, 2:01.

- Mohammed Usman def. Zac Pauga via KO (Punch) – R2, 0:36.

- Juliana Miller def. Brogan Walker via TKO (Elbows & Punches) – R3, 3:57.

- Serghei Spivac def. Augusto Sakai via TKO (Punches) – R2, 3:42.

- Terrance McKinney def. Erick Gonzalez via Submission (Standing Neck Crank) – R1, 2:17.

Preliminary Card

- Michal Oleksiejczuk def. Sam Alvey via TKO (Punches) – R1, 1:56.

- Bryan Battle def. Takashi Sato via KO (Head Kick) – R1, 0:44.

- Cory McKenna def. Miranda Granger via Submission (Von Flue Choke) – R2, 1:03.

- Mayra Bueno Silva def. Stephanie Egger via Submission (Armbar) – R1, 1:17.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

