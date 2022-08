De partij tussen Santos en Hill is belangrijk voor de divisie. Waar Thiago Santos in een moeilijke periode zit met slechts een overwinning in zijn laatste vijf partijen is dat bij Hill juist andersom. Hill won zijn laatste twee partijen overtuigend en begint aan te kloppen aan de top van de licht-zwaargewicht divisie. De vraag is dan ook: Kan Santos zijn positie verdedigen? Of is Hill inmiddels de Braziliaan gepasseerd en kan hij de top-5 gaan bestormen? Vragen waar we binnenkort antwoord op zullen hebben.

In een moeilijk parket

Santos vecht al sinds 2013 voor de UFC, maar wist eigenlijk pas echt door te breken toen hij de overstap maakte van de middengewicht divisie naar de licht-zwaargewicht divisie. De man met dynamiet in zijn handen wist na drie overwinningen in de divisie al een titelgevecht af te dwingen tegen kampioen Jon Jones. Santos verloor de partij nipt en hield meerdere zware blessures aan zijn knie over aan die partij. Hierdoor was hij liefst anderhalf jaar uit de running.

Thiago Santos wederom te bewonderen in een main event Foto: Getty Images

Santos leek zijn topvorm niet meer te kunnen grijpen en verloor partijen tegen Glover Teixeira en Aleksandar Rakic. Echter wist hij vervolgens wel van landgenoot Johnny Walker te winnen. Het was de eerste overwinning in 2.5 jaar tijd voor de Braziliaan. Santos kon echter begin dit jaar die overwinning geen goed vervolg geven. Via unanimous decision werd verloren van de Dagestani Magomed Ankalaev. Nu wacht de gevaarlijke Jamahal Hill.

Nieuwe topcontender?

Hill is daarentegen juist een van de opkomende vechters in de divisie. Hill kwam via de Dana White’s Contender Series (DWCS) de UFC binnen. De Amerikaan maakte in 2020 zijn debuut voor de organisatie. Hill leek met een perfecte drie uit drie 2021 in te gaan met onder meer overwinningen tegen Klidson Abreu en Ovince St.Preux. Echter werd de overwinning tegen Abreu omgezet in een no-contest nadat het bloed van Hill sporen van marihuana bevatte. Hill zou vervolgens verliezen van de Schot Paul Craig en er een hele vervelende armblessure aan overhouden.

Is Jamahal Hill de nieuwste topcontender in de licht-zwaargewicht divisie? Foto: Getty Images

Het was eveneens voor Hill zijn eerste verlies van zijn carrière. Hill kwam echter sterk terug en wist de talentvolle Australiër Jimmy Crute via een spijkerharde KO in de eerste ronde te verslaan. Het leverde Hill een 50.000 dollar bonus op en een gevecht tegen Johnny Walker. En ook tijdens deze partij wist Hill via een fantastische knockout in de eerste ronde te winnen. Wederom pakte hij de 50.000 dollar bonus en krijgt hij nu de kans om tegen de nummer zes van de divisie te vechten.

Compleet en gevaarlijk

Vicente Luque is misschien wel een ondergewaardeerde kracht in de top van de weltergewicht divisie. De vaste trainingspartner van Gilbert Burns kwam via The Ultimate Fighter 21 de UFC binnen. Luque wist de finale niet te halen en verloor zelfs tijdens zijn officiële debuut voor de UFC tegen Michael Graves. Echter wist de Braziliaan zich op te werken tot een van de meest attractieve en beste vechters van de divisie. Luque had een winstreak van zowel vier als zes partijen in de UFC, maar verloor contenderpartijen van Leon Edwards en Stephen Thompson waardoor de stap naar de top van de divisie uitbleef.

Vicente Luque zal zich willen revancheren voor zijn meest recente partij tegen Belal Muhammad eerder dit jaar Foto: Getty Images

Echter leek Luque inmiddels die vervolgstap gezet te hebben. Met D’Arce Choke submission overwinningen tegen zowel voormalig kampioen Tyron Woodley als Michael Chiesa trad Luque toe tot de elite van de divisie. In maart van dit jaar vocht Luque een rematch tegen Belal Muhammad. Een man die hij jaren eerder al eens knockout sloeg in de eerste ronde. Ditmaal liep het anders en was Luque niet zichzelf. Muhammad won via unanimous decision waardoor niet Luque, maar Muhammad de top van de divisie binnenkwam. Luque zal moeten winnen van Geoff Neal om niet helemaal uit beeld te raken bij de top van de divisie.

Zéér attractief

Luque heeft misschien wel de mazzel dat Geoff Neal iemand is die ook graag attractieve partijen vecht. De Amerikaan die pas sinds twee jaar fulltime prof is en daarvoor zijn MMA carrière combineerde met zijn werkzaamheden als ober kreeg in 2017 als invaller de kans om een UFC contract te verdienen tijdens de Dana White’s Contender Series. Neal maakte indruk met een snelle KO overwinning en werd getekend door de UFC. Neal werkte zich binnen twee jaar tijd op tot een top-15 vechter in de UFC.

Geoff Neal treft Vicente Luque tijdens UFC Vegas 59 Foto: Getty Images

De Amerikaan won van onder meer Mike Perry, Niko Price en Belal Muhammad. Uiteindelijk was de partij tegen Stephen Thompson nog een stapje te hoog voor Neal. Nadat vervolgens ook werd verloren van Neil Magny wist Neal dat hij in december vorig jaar moest winnen van Santiago Ponzinibbio om niet voor het eerst sinds lange tijd buiten de top-15 te vallen. In een zeer gelijkwaardige partij was het Neal die via split decision won en zodoende ook zijn ranking mocht behouden. Nu wacht de nummer zes Vicente Luque. Wederom een grote kans voor Neal.

TUF 30 Finales

Op dit evenement vinden ook de finales plaats van het 30ste seizoen van The Ultimate Fighter. Vier atleten zijn doorgedrongen tot de finales van het seizoen met een UFC contract als prijs voor de winnaar.

De vier atleten in de TUF 30 finales Foto: Getty Images

In de zwaargewicht divisie neemt Mohammed Usman het op tegen Zac Pauga. En in de vlieggewicht divisie bij de vrouwen staat Brogan Walker tegenover Juliana Miller.

Klinkt bekend

Mohammed Usman is de twee jaar jongere broer van UFC weltergewicht kampioen en pound-for-pound koning Kamaru Usman. Mohammed is echter niet van het niveau van Kamaru, althans niet op dit moment. De zwaargewicht vechter vocht onder meer partijen voor Titan FC en PFL.

Mohammed Usman kan met een overwinning tijdens de TUF 30 finale een UFC contract verdienen Foto: Getty Images

Usman wist niet echt te overtuigen, maar de UFC gaf hem de kans tijdens TUF 30. Via een unanimous decision overwinning tegen Mitchell Sipe en een zeer close split decision tegen Eduardo Perez staat Mohammed Usman nu in de finale tegen Zac Pauga.

Favoriet

Pauga is eigenlijk al vanaf het begin van het TUF 30 seizoen de favoriet om het toernooi te winnen. De politieman is pas professional sinds 2020 en een van de vaste trainingspartners van UFC topcontender Curtis Blaydes. Pauga won zijn partijen onder meer bij de LFA en de Cage Warriors organisaties.

De ongeslagen Zac Pauga is favoriet bij het ingaan van de TUF 30 finale tegen Mohammed Usman Foto: Getty Images

Onder meer overwinningen op voormalig UFC vechter Markus Perez en Terrance Jean-Jacques leverde Pauga een plek in het 30ste seizoen van TUF op. Pauga won overtuigend van Nyle Bartling en finishte Jordan Heiderman via knockout in de tweede ronde. Nu mag hij tegen voormalig teamgenoot Mohammed Usman gaan proberen een UFC contract te verdienen.

Ervaring

Brogan Walker vertegenwoordigt Guam in de Octagon. Walker was een van de meest ervaren vrouwen tijdens het 30ste seizoen van TUF. Walker is de enige van Team Nunes die de finale wist te halen. De andere drie vechters maakten deel uit van Team Peña.

Brogan Walker vecht voor een UFC contract tijdens de finale van TUF 30 Foto: Getty Images

Walker’s grootste overwinning wist ze in 2018 te halen door huidig UFC vlieggewicht Miranda Maverick te verslaan. Walker won tijdens TUF 30 van zowel Hannah Guy als Laura Gallardo op de scorekaarten en krijgt nu grondspecialiste Juliana Miller tegenover zich.

Jong en zelfverzekerd

Miller was een van de meest onervaren vechters in het MMA tijdens TUF 30. De sterke grondvechtster vocht meer grappling partijen dan MMA gevechten. Met een record van slechts 2-1 werd Miller toegelaten tot het 30ste seizoen van The Ultimate Fighter. Miller verbaasde veel mensen met haar sterk grondspel.

Juliana Miller treft Brogan Walker in de vlieggewicht finale van TUF 30 Foto: Getty Images

Na een overwinning via unanimous decision te hebben gepakt tegen Claire Guthrie werd in de halve finale gewonnen van de zeer ervaren Kaytlin Neil via een Kimura submission in de tweede ronde. Miller is door haar geweldige optreden tijdens TUF 30 zelfs de favoriet bij de bookmakers bij ingang van de partij tegen Brogan Walker.

Must win

Voor Augusto Sakai is de opdracht duidelijk tegen Serghei Spivac. De Braziliaan moet winnen om in de UFC actief te blijven. Sakai verloor zijn laatste drie gevechten allemaal via (T)KO en kan zich een nieuwe verliespartij absoluut niet veroorloven. Sakai werd in 2018 na een overwinning tijdens de Braziliaanse editie van de Dana White’s Contender Series gecontracteerd door de UFC.

Augusto Sakai verloor zijn laatste drie partijen en zal moeten winnen van Serghei Spivac Foto: Getty Images

In een tijdsbestek van twee jaar werkte Sakai zich op tot een top-15 vechter binnen de UFC zwaargewicht divisie. Met vier overwinningen op rij tegen onder meer Marcin Tybura en Andrei Arlovski kreeg Sakai zijn eerste main event partij aangeboden tegen Alistair Overeem. Sakai verloor en vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan in de UFC met de Braziliaan. Sakai verloor vervolgens ook van Jairzinho Rozenstruik en Tai Tuivasa en zal zijn neerwaartse spiraal tegen Spivac moeten doorbreken.

Opmars

En die negatieve spiraal doorbreken tegen een Spivac die zichzelf opnieuw uitgevonden lijkt te hebben zal geen sinecure zijn. In 2019 werd de Moldaviër als ongeslagen vechter de UFC binnen gehaald. Spivac had via knockout in de eerste ronde een waardeloos debuut tegen Walt Harris. Vervolgens won de Moldaviër verrassend via Arm-Triangle Choke van Tai Tuivasa. Sindsdien lijkt Spivac beter in zijn vel te zitten.

Serghei Spivac kan bij een overwinning op Augusto Sakai de zwaargewicht rankings binnenkomen Foto: Getty Images

Zo werd er een mooie winstreak van drie partijen gepakt met overwinningen op onder meer Aleksei Oleinik en Jared Vanderaa. Spivac bleef echter tegen de betere vechters (Tom Aspinall en Marcin Tybura) te kort komen. In zijn meest recente partij pakte Spivac een TKO overwinning in de eerste ronde tegen Greg Hardy Jr. Nu mag hij gaan proberen Sakai de rankings uit te trappen. Maar dan zal hij wel van de Braziliaan moeten winnen.

Queen of Violence

De main card wordt geopend met een partij tussen twee Braziliaanse vrouwen. Ariane Lipski treft Priscila Cachoeira in het vlieggewicht. Lipski werd eind 2018 met veel bombarie de UFC binnengehaald. De KSW kampioene was een grote ster in Polen. Echter was de UFC competitie toch iets sterker dan de Braziliaanse waarschijnlijk verwacht had. Na twee verliespartijen moest Lipski winnen van Isabela de Padua om zich te handhaven binnen de organisatie. Lipski deed dit via unanimous decision. Vervolgens pakte Lipski haar meest opzienbarende overwinning in de UFC door landgenote Luana Carolina met een Kneebar submission te laten aftikken.

Ariane Lipski maakt haar opwachting tegen landgenote Priscila Cachoeira Foto: Getty Images

De UFC geloofde weer in Lipski en matchte haar tegen betere tegenstanders als Antonina Shevchenko en Montana De La Rosa. Beide keren gaf Lipski niet thuis en verloor via TKO. Lipski wist vervolgens net als eerder haar twee verliespartijen te vervolgens met een overwinning. Debutante Mandy Böhm was niet opgewassen tegen Lipski. De Braziliaanse pakte een unanimous decision overwinning en zal tegen Cachoeira haar ingeslagen weg omhoog willen doorzetten.

Moeilijk te peilen

Cachoeira begon haar UFC carrière in 2018 dramatisch. De UFC matchte haar met huidig vlieggewicht kampioene Valentina Shevchenko. De partij staat in de Top 10 van meest eenzijdige UFC partijen aller tijden. Shevchenko liet geen spaan heel van de Braziliaanse die uiteindelijk via submission in de tweede ronde verloor. Shevchenko zou later dus de titel pakken en is nog altijd kampioen. Cachoeira zou ook haar daarop volgende twee partijen verliezen.

Priscila Cachoeira hoopt haar Fight of the Night overwinning een goed vervolg te kunnen geven tegen Ariane Lipski Foto: Getty Images

De ommekeer kwam in 2020. Via KO in de eerste ronde werd Shana Dobson verslagen. Nadat Cachoeira vervolgens ook van Gina Mazany won matchte de UFC haar tegen de sterke Gillian Robertson. Cachoeira liet zich van haar allerslechtste kant zien door Robertson bewust in haar ogen te steken tijdens een submission. Robertson liet echter niet los waarna Cachoeira moest aftikken. Verrassend genoeg kreeg de Braziliaanse alsnog een herkansing van de UFC. Eerder dit jaar won Cachoeira via een zeer controversiële split decision van de Zuid-Koreaanse Ji Yeon Kim. Nu staat haar landgenote Lipski tegenover haar.

Prelim pareltje

Eerder dit jaar kozen we voor Terrance McKinney als prelim pareltje. McKinney is nog altijd een groot talent, maar ditmaal kiezen we voor Bryan Battle. TUF 29 winnaar Battle werd onderschat vanaf minuut een. De Amerikaan was de laatste keuze bij de middengewichten van Alexander Volkanovski tijdens The Ultimate Fighter.

Bryan Battle won TUF 29 en gaat een gewichtsklasse omlaag tegen Takashi Sato Foto: Getty Images

Battle won tijdens TUF van zowel Kemran Lachinov als van favoriet Andrei Petroski en zou in de finale vechten tegen Tresean Gore. Gore raakte echter geblesseerd waarna Battle in de finale won van Gilbert Urbina. De UFC plande in februari van dit jaar de partij tegen Gore opnieuw in. Battle was beter en won via unanimous decision. De TUF 29 winnaar gaat nu in gewicht omlaag en treft Takashi Sato in de weltergewicht divisie.

Kijk naar UFC Vegas 59!!

Commentaar bij de partijen is er van Stefan Struve en Richard ‘Skate’ Simon. De prelims zijn te zien vanaf 01.00u op discovery+. De main card begint om 04.00u op 7 augustus zondagochtend eveneens op discovery+.

Complete card UFC Vegas 59

Main Card

- Thiago Santos vs. Jamahal Hill

- Vicente Luque vs. Geoff Neal

- Zac Pauga vs. Mohammed Usman

- Brogan Walker vs. Juliana Miller

- Augusto Sakai vs. Serghei Spivac

- Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira

Preliminary Card

- Sam Alvey vs. Michal Oleksiejczuk

- Terrance McKinney vs. Erick Gonzalez

- Bryan Battle vs. Takashi Sato

- Jason Witt vs. Josh Quinlan

- Cory McKenna vs. Miranda Granger

- Mayra Bueno Silva vs. Stephanie Egger

