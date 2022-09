Attractieve partij

Voor Cory Sandhagen is het misschien nog wel een veel belangrijker gevecht dan voor de jonge Song Yadong. Sandhagen wist zich in korte tijd te voegen bij de elite van de divisie. Echter verloor hij zijn laatste twee partijen. Ex-kampioen TJ Dillashaw was via een controversiële split decision te sterk en ook Petr Yan won de partij om de interim titel tegen Sandhagen. Hierdoor moet de Amerikaan zijn plek in de rankings verdedigen tegen Song Yadong.

Song Yadong verslaat Marlon Moraes met een schitterende opstoot en pakt belangrijke overwinning in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

De Chinees won zijn laatste drie partijen en finishte daarin onder meer Julio Arce en Marlon Moraes. Hij krijgt nu de kans van de UFC om in de top-5 van de bantamgewicht divisie te komen. Echter zal hij daarvoor moeten winnen van Sandhagen. Veruit de moeilijkste tegenstander voor Song tot dusver in zijn carrière.

Fight of the Night?

Het co-main event is op papier een van de mooiste partijen op de card. Chidi Njokuani die een zeer sterke indruk heeft gemaakt in de UFC treft Gregory Rodrigues die eveneens sterke partijen heeft gevochten in de Octagon. Njokuani is de jongere broer van ex UFC-vechter Anthony Njokuani. Net als zijn broer prefereert hij het staande gevecht.

Chidi Njokuani heeft de snelste KO van 2022 in de UFC op zijn naam staan Foto: Getty Images

Njokuani vocht tweemaal dit jaar voor de UFC en wist beide partijen via KO in de eerste ronde te winnen. Nu is hij gematcht tegen de sterke BJJ-specialist Rodrigues. De Braziliaan is inmiddels een allround vechter geworden en is ook niet vies van een striking partij. Rodrigues imponeerde in de UFC en wist in zijn laatste partij Julian Marquez zwaar knock-out te slaan. Het lijkt bijna onmogelijk dat we zondagochtend een saaie partij gaan zien.

Crossroads partij?

Andre Fili werd jaren gezien als een van de toptalenten van Team Alpha Male. De Amerikaan zit echter in een moeilijke periode. Fili's laatste overwinning dateert van juni 2020. Sindsdien wist Fili niet meer te winnen. Met als grootste catastrofe zijn meest recente partij waarin hij knock-out ging binnen de minuut tegen Joanderson Brito. Fili zal moeten winnen van Bill Algeo om relevant te blijven in de divisie.

Andre Fili hoopt zijn slechte prestatie van eerder dit jaar weg te poetsen tegen Bill Algeo Foto: Getty Images

En dat kan nogal eens moeilijk worden. Algeo is namelijk bezig aan een voorzichtige opmars in de divisie. Na een goede overwinning eerder dit jaar tegen dezelfde Joanderson Brito won Algeo twee maanden terug ook na een sterke comeback tegen Herbert Burns. Het leverde de Amerikaan zelfs de Performance of the Night bonus op. Een nieuwe overwinning voor Algeo zou hem een plek in de buurt van de top-20 van de divisie kunnen opleveren.

De complete card van UFC Vegas 60

Main Card

- Cory Sandhagen vs. Song Yadong

- Chidi Njokuani vs. Gregory Rodrigues

- Andre Fili vs. Bill Algeo

- Joe Pyfer vs. Alen Amedovski

- Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento

- Anthony Hernandez vs. Marc-André Barriault

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Damon Jackson vs. Pat Sabatini

- Aspen Ladd vs. Sara McMann

- Trevin Giles vs. Louis Cosce

- Denise Gomes vs. Loma Lookboonmee

- Trey Ogden vs. Daniel Zellhuber

- Mariya Agapova vs. Gillian Robertson

- Tony Gravely vs. Javid Basharat

- Nikolas Motta vs. Cameron VanCamp

Waar kijk je UFC Vegas 60?

De previewshow begint zondagochtend 18 september om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

