Sandhagen heeft in een ver verleden in Den Bosch getraind. De Amerikaan kwam via coach Duane Ludwig in contact met Andy Souwer. Sandhagen was een groot fan van de K-1 en in het speciaal van Andy Souwer. Sandhagen heeft nog altijd een goede band met Souwer. Het was onwerkelijk voor hem destijds om met zijn grote held te trainen.

Acht jaar geleden kwam Cory Sandhagen naar Nederland om te trainen met Andy Souwer (Photo Credits: Sandhagen IG) Foto: Other Agency

Boerenkool, Carnaval & Bossche Bollen

Uiteraard was het voor Sandhagen een cultuurshock toen hij van de Verenigde Staten naar Den Bosch kwam. Hij zegt dat het wennen was en er op een of andere manier continu verjaardagsfeesten waren. Sandhagen is ook gek op Bossche Bollen. Haring slaat hij daarentegen liever over. En boerenkool vond hij ook lekker. Dat is iets wat hijzelf nog regelmatig maakt in de Verenigde Staten. Sandhagen wil nog een keer terugkomen rond carnaval.

Kickboksen

Sandhagen heeft veel opgestoken van zijn tijd in Nederland. Hij kon van dichtbij meemaken hoe het is om te trainen met een topkickbokser. En die technieken die hij destijds leerde gebruikt hij ook nog altijd vandaag de dag.

Verbeterpunten

Sandhagen vocht bijna een jaar niet. Hij wilde aan zijn vaardigheden werken. Hij wil niet alleen een attractieve vechter zijn, maar uiteindelijk de titel winnen. Er zaten volgens de Amerikaan in alle aspecten van het spel nog verbeteringsmogelijkheden. Hieraan moet gewerkt worden als je de top van de divisie wil verslaan.

Cory Sandhagen vecht derde UFC main event Foto: Getty Images

Song Yadong

Song Yadong is goed in het kiezen van technieken. Dat werkt goed voor hem. Echter denkt Sandhagen dat Song niet genoeg vloeiend in zijn spel is om van hem te kunnen winnen. Sandhagen verwacht gebruik daarvan te kunnen maken. Sandhagen is op zijn hoede voor de power van de Chinees. Het zorgt er alleen maar voor dat Sandhagen nog meer gemotiveerd is.

Song Yadong verslaat Marlon Moraes met een schitterende opstoot en pakt belangrijke overwinning in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Rankings

Het is een belangrijke partij voor de rankings zegt Sandhagen. Hij had graag iets eerder willen vechten. Want hoe langer je niet vecht hoe meer je in de vergetelheid raakt. Voor dit gevecht is het vooral belangrijk om gewoon de winst te pakken. Daarna kan Sandhagen weer naar boven kijken.

Cory Sandhagen in actie Foto: Getty Images

