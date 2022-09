Publiek

Rodrigues vocht zijn meest recente partij voor publiek, maar vecht nu weer in de UFC APEX. De Braziliaan vecht liever voor een uitverkocht huis, maar uiteindelijk krijg je hetzelfde betaald dus zoveel maakt het wat dat betreft ook weer niet uit.

Respectvol

Rodrigues heeft niet veel met trashtalk. De Braziliaan is altijd erg respectvol en bid altijd voor zijn tegenstanders dat ze gezond blijven. Want zonder tegenstander is er geen gevecht. Iets wat vorige week dus bijna gebeurde tijdens UFC 279. Rodrigues is fit en wil vechten. Zijn tegenstander wil hij verslaan en vervolgens tevreden en blij naar huis gaan.

Gregory Rodrigues vecht nooit een saaie partij Foto: Getty Images

Njokuani

Rodrigues kijkt erg uit naar de partij tegen Njokuani. Na zijn partij tegen Julian Marquez vroeg Rodrigues aan zijn manager of hij in september een gevecht voor hem kon regelen aangezien zijn vrouw in oktober is uitgerekend. Het is een belangrijk gevecht voor Rodrigues. Hij verwacht als hij wint dat hij richting de top van de divisie kan.

Compleet

Rodrigues is klaar voor alles. Rodrigues staat bekend om zijn BJJ spel, maar laat steeds meer zien dat zijn striking ook beter wordt. Voor de Braziliaan is het duidelijk dat hij MMA vecht en alle aspecten moet beheersen. Hij gaat altijd voor de finish, maar als er geen finish komt is hij er zich ook van bewust dat hij genoeg punten moet scoren om een eventuele decision over de streep te trekken.

UFC Austin | Gregory Rodrigues met een fantastische KO

Big Dad

Rodrigues heeft bij Kill Cliff FC de Nederlandse striking-coach Henri Hooft in zijn hoek staan. Rodrigues zegt dat hij veel leert van de Nederlander en noemt hem ‘Big Dad’. Rodrigues sloot zich aan bij Kill Cliff FC na zijn verlies tijdens de DWCS. Hij woonde in Californië en vertrok naar Florida om bij Kill Cliff FC te trainen. Vier maanden later wist hij alsnog de UFC te bereiken. Het mooie van Kill Cliff FC is dat het voelt als familie.

Gregory Rodrigues & Henri Hooft (Photo Credits: Rodrigues IG) Foto: Other Agency

Robocop

De bijnaam Robocop kreeg hij van zijn ex-coach Josuel Distak bij de bekende X-Gym in Manaus waar Rodrigues in 2014 trainde. De coach wist zijn naam niet en vond dat Rodrigues wat stijfjes was waardoor hij hem Robocop noemde. Vanaf dat moment noemde iedereen hem Robocop en bleef de bijnaam aan hem plakken.

Obama

Rodrigues wordt vaker vergeleken met oud-president van de Verenigde Staten Barack Obama. Rodrigues lacht altijd om de vergelijking en is het er niet mee eens. Obama was een goede president, maar hij is oud en ik zie er goed uit zegt de Braziliaan lachend. Rodrigues’ vrouw vind ook dat hij op Obama lijkt. Het begon nadat ex-teamgenoot ‘Jacaré’ Souza een foto met hem op Instagram zette. Iedereen reageerde “Obama is there”.

