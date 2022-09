Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Bekijk ook eveneens exclusieve interviews met Gregory Rodrigues en Cory Sandhagen

Main Card

- Cory Sandhagen (135.5 lbs) vs. Song Yadong (135.5 lbs)

- Chidi Njokuani (185.5 lbs) vs. Gregory Rodrigues (185.5 lbs)

- Andre Fili (145.5 lbs) vs. Bill Algeo (146 lbs)

- Joe Pyfer (185 lbs) vs. Alen Amedovski (185.5 lbs*)

- Tanner Boser (229 lbs) vs. Rodrigo Nascimento (261 lbs)

- Anthony Hernandez (185.5 lbs) vs. Marc-André Barriault (185 lbs)

Preliminary Card

- Damon Jackson (145.5 lbs) vs. Pat Sabatini (145.5 lbs)

- Trevin Giles (170 lbs) vs. Louis Cosce (170.5 lbs)

- Denise Gomes (115 lbs) vs. Loma Lookboonmee (115.5 lbs)

- Trey Ogden (156 lbs) vs. Daniel Zellhuber (155 lbs)

- Mariya Agapova (125.5 lbs) vs. Gillian Robertson (125 lbs)

- Tony Gravely (135.5 lbs) vs. Javid Basharat (135.5 lbs)

- Nikolas Motta (155 lbs) vs. Cameron VanCamp (155.5 lbs)

- Aspen Ladd (138 lbs**) vs. Sara McMann (135 lbs)

* Alen Amedovski was 0.5 pond te zwaar. Hij kreeg een uur extra van de NSAC en maakte alsnog gewicht.

** Aspen Ladd was 2 pond te zwaar. Er kon geen deal gemaakt worden met tegenstander Sara McMann waarna de partij werd gecanceld.

Waar kijk je UFC Vegas 60?

De previewshow begint zondagochtend 18 september om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

