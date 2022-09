Eveneens stond er ook een belangrijke partij in de top-15 van het vedergewicht op het programma tussen Sodiq Yusuff en TBA. Tot slot vochten ook Chidi Njokuani en Gregory Rodrigues een interessant duel in de middengewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Cory Sandhagen def. Song Yadong via TKO (Doctor Stoppage) – R4, 5:00.

- Gregory Rodrigues def. Chidi Njokuani via TKO (Punches) – R2, 1:27.

- Andre Fili def. Bill Algeo via SD (28-29, 29-28, 29-28).

- Joe Pyfer def. Alen Amedovski via KO (Punches) – R1, 3:55.

- Rodrigo Nascimento def. Tanner Boser via SD (30-27, 28-29, 29-28).

- Anthony Hernandez def. Marc-Andre Barriault via Tech.Submission (Arm-Triangle Choke) – R3, 1:53.

Preliminary Card

- Damon Jackson def. Pat Sabatini via TKO (Punches) – R1, 1:09.

- Trevin Giles def. Louis Cosce via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Loma Lookboonmee def. Denise Gomes via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Trey Ogden def. Daniel Zellhuber via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Gillian Robertson def. Mariya Agapova via Tech.Submission (RNC) – R2, 2:19.

- Javid Basharat def. Tony Gravely via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Nikolas Motta def. Cameron VanCamp via TKO (Punches) – R1, 3:49.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: Chidi Njokuani vs. Gregory Rodrigues

Performance of the Night: Damon Jackson & Joe Pyfer

