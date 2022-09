We beginnen zoals altijd met de prelims.

Spectaculair begin

Het evenement begon met een lichtgewicht partij tussen Nikolas Motta en Cameron VanCamp. Beide mannen vochten eenmaal eerder in de UFC zonder succes. Motta die bekend staat om zijn agressieve vechtstijl etaleerde dit meteen in de partij tegen VanCamp.

UFC Vegas 60 | Motta pakt zijn eerste overwinning in de UFC

De Braziliaan wist VanCamp met een perfecte linkerstoot naar het canvas te slaan en vervolgens met een barrage aan stoten het gevecht te finishen. Een mooie revanche voor Motta op zijn verlies tijdens zijn debuut voor de UFC.

Grappling

De partij in de bantamgewicht divisie tussen Tony Gravely en de ongeslagen Javid Basharat werd vooraf door kenners gezien als een van de betere partijen op de card. Beide mannen zijn zeer sterk op de grond. Gravely begon sterk echter naarmate de partij vorderede leek Basharat over te nemen. De Afghaan had een behoorlijke snee op zijn voorhoofd nadat beide mannen met de hoofden tegen elkaar kwamen.

UFC Vegas 60 | Basharat blijft ongeslagen na winst op Gravely

Uiteindelijk wist de ongeslagen Basharat de partij naar zich toe te trekken omdat hij sowieso een betere conditie had dan Gravely. Basharat won zijn dertiende partij op rij en zijn tweede in de UFC. De Afghaan blijft hierdoor ongeslagen.

Twee stijlen

Waar Mariya Agapova het echt van haar agressie en striking moet hebben is Gillian Robertson juist iemand die de partij bij voorkeur naar de grond haalt. Dit was dan ook heel duidelijk te zien toen beide vrouwen elkaar in het UFC APEX troffen. Agapova kon de takedowns van Robertson niet stoppen en besloot om dan maar op de grond haar stoten te landen.

UFC Vegas 60 | Robertson wurgt Agapova buiten westen in de tweede ronde

Dit lukte aardig in de eerste ronde. Robertson zou uiteindelijk in de tweede ronde de rug weten te pakken van Agapova en de Rear Naked Choke aanzetten. Agapova weigerde af te tikken en werd buiten westen gewurgd. Een zogeheten ‘technical submission’ overwinning voor Robertson in de tweede ronde.

‘Octagon-jitters’

Trey Ogden was een behoorlijke underdog bij het ingaan van de partij tegen de ongeslagen Daniel Zellhuber. Het grote Mexicaanse talent had namelijk indruk gemaakt tijdens de Dana White’s Contender Series. Ogden verloor zijn UFC-debuut en moest dus een manier vinden om zijn tweede UFC partij wel winnend af te sluiten. Ogden vocht een zeer sterk en slim gevecht en hield de Mexicaan op afstand en scoorde zodoende zijn punten.

UFC Vegas 60 | Ogden wint van de ongeslagen Zellhuber

Zellhuber leek totaal niet zichzelf en leek last te hebben van ‘Octagon-jitters’ (een term die gebruikt wordt wanneer atleten voor het eerst in de UFC vechten en de druk niet lijken aan te kunnen). Ogden vocht de partij uit en won via unanimous decision. Een pijnlijk verlies voor de Mexicaan, maar een mooie overwinning voor Ogden.

Voeg de atoomgewicht divisie toe!!

Loma Lookboonmee blijft stappen zetten in haar carrière. De Thaise die zeer bedreven is in het Thaiboksen nam het op tegen Denise Gomes. Lookboonmee leek echter behoorlijk veel vooruitgang te hebben geboekt in haar grondspel en initieerde zelfs een aantal keren de takedown. Lookboonmee was de dominante factor in de partij, maar gaf een aantal keren toch haar rug of arm weg aan Gomes.

UFC Vegas 60 | Lookboonmee wint slijtageslag van Gomes

De Braziliaanse deed er alles aan om de partij te keren, maar tevergeefs. Lookboonmee won via unanimous decision. Het probleem voor de Thaise is haar bouw in de strogewicht divisie. Ze is een van de kleinste vechters en zou in de atoomgewicht divisie mee kunnen doen om de titel. Echter weigert de UFC tot dusver deze divisie toe te voegen aan de organisatie. Misschien in de toekomst?

Surplace

Mocht je last hebben van slapenloosheid dan zou je de partij tussen Trevin Giles en Louis Cosce zeker moeten kijken. Dan heb je kans dat je van je probleem afkomt. Beide mannen legden een onwaarschijnlijk passieve en slechte partij op de mat. Vooral in de eerste twee ronden had het veel weg van een surplace.

UFC Vegas 60 | Giles minst slechte vechter in abominabel slecht gevecht

Uiteindelijk ging Giles dan toch maar aan het werk in de derde ronde. Hij wist de ronde iets meer te doen dan Cosce. Uiteindelijk won Giles via unanimous decision. De partij zal niet worden meegenomen in de voorkiezing voor gevecht van het jaar.

Broederliefde

Damon Jackson vocht met veel bagage in Las Vegas. De Amerikaan kreeg deze week het nieuws dat zijn broer was overleden. De Fortis MMA vechter wilde ondanks dit hartverscheurende nieuws gewoon vechten en de partij winnen voor zijn broer. Tegenstander was de sterke Pat Sabatini die nog niet had verloren in de UFC. Jackson vocht echter sterk en wist Sabatini vroeg in de partij aan het wankelen te brengen met een voorwaartse trap.

UFC Vegas 60 | Jackson eert overleden broer met fantastische overwinning

Jackson dook vervolgens op Sabatini en besliste het gevecht met een aantal ferme stoten op het hoofd van Sabatini. Een fantastische overwinning voor Damon Jackson die uiteraard erg emotioneel was na afloop. De Amerikaan kreeg de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

Dominant

Veel kenners zagen op voorhand de partij tussen Anthony Hernandez en Marc-André Barriault als een gelijkwaardige strijd tussen twee talentvolle middengewichten. In de Octagon was van die gelijkwaardigheid weinig te zien. Hernandez vocht misschien wel de beste partij uit zijn UFC carrière en wist eigenlijk Barriault vanaf seconde een geen moment met rust te laten.

UFC Vegas 60 | Hernandez domineert de partij en pakt de finish in de derde ronde

Hernandez speelde met de Canadees en dumpte hem in de derde ronde keihard op zijn hoofd. Barriault kon verder, maar echter niet voor lang. Hernandez zette de Arm-Triangle Choke aan. Barriault weigerde af te tikken waarna hij out ging. Een fantastische overwinning voor ‘Fluffy’. Een bonus had zeker niet misstaan.

Zware jongens

Waar Tanner Boser om zijn striking bekend staat is Rodrigo Nascimento juist meer bekend om zijn grondspel. Boser kon de takedowns van de Braziliaan niet stoppen en dat was het grote probleem van de Canadees in het gevecht. Nascimento deed echter niet veel met zijn dominante posities terwijl Boser vanaf de grond wel schade probeerde toe te brengen aan Nascimento.

UFC Vegas 60 | Nascimento wint nipt van Boser

Na drie ronden moesten de juryleden zich dan ook buigen over deze partijen en bepalen wie gewonnen had. Nascimento had twee juryleden aan zijn kant en Boser slechts een. Hierdoor won de Braziliaan via split decision.

‘Be like Joe Pyfer’

De uitspraak van het seizoen tijdens de Dana White’s Contender Series kwam van de baas zelf. Na een ongelooflijk slechte eerste aflevering waar volgens Dana White alleen Joe Pyfer voldeed zei de UFC-president: ‘Be like Joe Pyfer’. Diezelfde Pyfer maakte vandaag op zijn verjaardag zijn UFC-debuut tegen Alen Amedovski. De Noord-Macedoniër Amedovski verloor al zijn drie partijen in de UFC en stond dus met zijn rug tegen de muur.

UFC Vegas 60 | Joe Pyfer met een keiharde knock-out

Pyfer wist dat Amedovski tegenover hem was gezet als een makkelijk eerste slachtoffer. Echter moet je het wel altijd eerst nog even laten zien. Dit deed Pyfer met een harde stoot in de eerste ronde sloeg hij Amedovski naar het canvas. Scheidsrechter Chris Tognoni was nog aan het dagdromen waardoor Amedovski nog een onnodige stoot moest slikken. Pyfer was uitzinnig van vreugde en gaat naar hij met de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

Competitief tot het einde

Je weet wanneer Andre Fili en Bill Algeo vechten er altijd spektakel te zien is en dat was vandaag niet anders. Fili die zijn laatste drie partijen niet won wist dat hij iets moest laten zien tegen Algeo die van twee overwinningen afkwam. Fili initieerde ook de partij en wist Algeo zowel staand als op de grond een aantal malen goed te raken.

UFC Vegas 60 | Een broodnodige overwinning voor Fili

Algeo deinsde echter geen moment terug en ging ook vol in de aanval. Na twee ronden leek de stand gelijk. De derde ronde moest de doorslag gaan geven. Fili had de dominante posities terwijl Algeo met stoten probeerde schade aan te richten bij Fili. Uiteindelijk scoorden twee van de drie juryleden de partij voor Fili die zodoende won via split decision.

Ongelooflijke comeback

Je kan een snee op je gezicht hebben van een harde knie en je kan ook een snee op je gezicht hebben van een harde knie waardoor je beide wenkbrauwen met elkaar worden verbonden. Gregory Rodrigues vocht door na een vernietigende knie van Chidi Njokuani vroeg in de eerste ronde. Njokuani kon de partij niet afmaken en raakte steeds meer vermoeid.

UFC Vegas 60 | Ongekende comeback van zwaar gehavende Rodrigues

Rodrigues leek ondanks de scheur op zijn voorhoofd nog altijd fit en wist Njokuani in de tweede ronde via TKO te finishen. Beide mannen kregen meer dan terecht de Fight of the Night bonus. Na afloop bij de chirurg werden foto’s gemaakt van de snee van Rodrigues. De slagader bover zijn oog lag compleet bloot. Een van de meest (en misschien wel de meest) gevaarlijke scheuren in de historie van de UFC.

Sandhagen-scheurt-Song

Het main event van de avond was een belangrijk gevecht in het bantamgewicht tussen de nummer vier Cory Sandhagen en de nummer tien Song Yadong. Song begon sterk in de eerste ronde. De striking en het grondspel van de Chinees waren erg goed waardoor Sandhagen hierop moest anticiperen. Naarmate het gevecht vorderde leek Sandhagen de fittere vechter.

UFC Vegas 60 | Ringarts stopt het gevecht, Sandhagen wint

De Amerikaan traint op hoogte en heeft hierdoor een uitstekende conditie. Song werd door Sandhagen opengehaald. De scheur op de wenkbrauw van de Chinees werd iedere ronde groter. Na het einde van de vierde ronde vond de ringarts het niet meer verantwoord om verder te vechten. Sandhagen won via medische interventie aan het einde van de vierde ronde. Een zeer goed gevecht tussen twee van de beste vechters in de divisie.

Volgende week is er geen UFC. Op 1 oktober is de organisatie terug wederom in het UFC APEX te Las Vegas waar in het main event BJJ-specialiste Mackenzie Dern het gaat opnemen tegen de Chinese striker Yan Xiaonan.

Mackenzie Dern vs. Yan Xiaonan Foto: Getty Images

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De 'complete' card van UFC Vegas 61

Main Card

- Mackenzie Dern vs. Yan Xiaonan

- Randy Brown vs. Francisco Trinaldo

- Raoni Barcelos vs. Trevin Jones

- Sodiq Yusuff vs. Don Shainis

- John Castañeda vs. Daniel Santos

- Mike Davis vs. Viacheslav Borshchev

Preliminary Card (volgorde niet bevestigd)

- Aleksei Oleinik vs. Ilir Latifi

- Brendan Allen vs. Krzysztof Jotko

- Jessica Penne vs. Tabatha Ricci

- Randy Costa vs. Guido Cannetti

- Maxim Grishin vs. Philipe Lins

- Joaquim Silva vs. Jesse Ronson

- Julija Stoliarenko vs. TBA

DANA WHITE’S CONTENDER SERIES WEEK 9 & WEEK 10

Voor de echte MMA liefhebber zit je ook woensdagochtend 02.00u goed bij Eurosport. Tien weken lang zenden we op discovery+ de Dana White’s Contender Series uit. Vijf partijen op een avond tussen tien vechters zonder UFC contract. Na afloop bepaald Dana White wie een UFC contract krijgt.

UFC DWCS | Promo

Dit is de line-up van de negende week.

Middengewicht - Leon Aliu vs. Brunno Fereira

Bantamgewicht - Raul Rosas Jr. vs. Mando Gutierrez

Zwaargewicht - Richard Jacobi vs. Austen Lane

Lichtgewicht - Nurullo Aliev vs. Josh Wick

Vlieggewicht - Roybert Echeverria vs. Jafel Filho

En de line-up van de tiende en laatste week.

Middengewicht - Bo Nickal vs. Donovan Beard

Lichtgewicht - Sam Patterson vs. Vinicius Cenci

Vedergewicht - Freddy Emiliano Linares vs. Jack Jenkins

Vlieggewicht - Rafael Esteves vs. Joao Elias

Bantamgewicht - Ashiek Ajim vs. Mateus Mendonca

