We beginnen zoals altijd met de prelims.

Still going strong

Ad

Als je op je 42ste nog altijd actief bent op het hoogste niveau in het MMA is dat zeer indrukwekkend. Als je vervolgens ook nog in de eerste ronde weet te winnen van een veel jongere tegenstander is dat nog veel indrukwekkender. Guido Cannetti wist met een fantastische finish de avond te openen tegen Randy Costa.

UFC UFC Vegas 61 | Dern vs. Yan uitslagen 2 UUR GELEDEN

UFC Vegas 61 | Prachtige finish na iets meer dan een minuut van Cannetti

De Argentijn veegde het been weg van Costa en pakte meteen zijn rug. Vervolgens pakte de 42-jarige de Rear Naked Choke submission overwinning. Een fantastische prestatie van ‘Ninja’.

‘209’ debuut

De regiocode van Stockton, Californië is 209. Dit weten we sinds jaar en dag dankzij de legendarische Diaz broers. Tijdens dit evenement debuteerde Chelsea Chandler in de UFC die eveneens van de groep van Diaz komt en uit Stockton. Chandler nam het op tegen Julija Stoliarenko die bekend staat om haar Armbars.

UFC Vegas 61 | Chandler wint UFC-debuut in de eerste ronde

Stoliarenko had deze Armbar bijna echter ontsnapte Chandler. Een mislukte takedown van Stoliarenko zorgde er vervolgens voor dat Chandler in ‘full mount’ kwam en de partij afmaakte via TKO in de eerste ronde. Een mooi debuut voor de Amerikaanse.

Allen beslist vete in zijn voordeel

Voorafgaand aan de partij waren Brendan Allen en Krzysztof Jotko niet bepaald beste vrienden. Allen beschuldigde Jotko ervan dat hij hem ontliep. En Jotko noemde hem een domme kerel uit het moeras van Louisiana. Jotko pakte in het begin het voordeel en nam de partij naar de grond. Allen wist vervolgens met een mooie sweep de partij te keren.

UFC Vegas 61 | Allen ging 'All-in' en pakt de finish in de eerste ronde

Uiteindelijk wist Allen in de eerste ronde nog de Pool tot aftikken te dwingen met een mooie Rear Naked Choke submission. Allen daagde vervolgens Andre Muniz uit of Anthony Hernandez voor een rematch. Beide partijen zouden zeer goed mogelijk zijn.

Must win

Voor zowel Joaquim Silva en Jesse Ronson was een overwinning meer dan nodig. Silva ging knock-out in zijn laatste twee partijen en Ronson wist nog nooit een partij officieel te winnen in de UFC. Ronson begon sterk aan de partij, maar gaf de ronde aan het einde van de eerste ronde weg nadat Silva hem met een stoot en knie naar de grond kreeg. De ‘buzzer’ redde Ronson. Echter kon Ronson zijn goed begin niet meer hervinden in de tweede ronde.

UFC Vegas 61 | Wat een fantastische vliegende knie van Silva

Silva nam over en wist met een perfecte gesprongen knie Ronson op zijn kin te raken. Ronson ging neer en Silva besliste het gevecht met nog een aantal stoten. Silva heeft zich met die overwinning voorlopig veilig gevochten in de UFC. Ronson verloor vijf van zijn zes partijen in de UFC en vocht een no-contest. Het lijkt niet voor de hand te liggen dat we Ronson terug gaan zien.

Old Men can fight

De oudste man in de UFC is Aleksei Oleinik. De 45-jarige Russische vechter nam het op tegen de 40-jarige Ilir Latifi. De partij was verre van goed en kon eigenlijk niet tot nauwelijks boeien. Latifi was slim genoeg om uit de dodelijke greep van de Rus te blijven, maar was niet agressief genoeg om ook maar close bij een finish te komen.

UFC Vegas 61 | Latifi wint na vijftien minuten van Oleinik

Latifi was zowel staand als op de grond Oleinik de baas en pakte uiteindelijk ook de overwinning. Na afloop liet Latifi weten dat hij al een paar dagen een stafylokokken infectie had en dit heeft weten te verbergen voor de Athletic Commission en zijn coaches. Anders had het gevecht niet mogen plaatsvinden. Latifi zal er maling aan hebben en kan een overwinning bijschrijven.

Comeback Kid

John Castañeda had in zijn laatste twee partijen veel indruk gemaakt met finishes tegen Eddie Wineland en Miles Johns. Tegenstander Daniel Santos verloor zijn UFC-debuut tegen Julio Arce, maar liet zien mee te kunnen op het niveau. Castañeda vocht ongelooflijk sterk in de eerste ronde en had Santos meerdere malen aan het wankelen. De Chute Boxe vechter (bekend om hun taaiheid) wilde niet opgeven en bleef terugvechten.

UFC Vegas 61 | Santos met de comeback in de tweede ronde

In de tweede ronde begon Castañeda moe te worden en wist Santos de partij steeds meer in zijn voordeel te draaien. De Braziliaan wist druk op Castañeda te zetten en hem vervolgens met harde knier te finishen via knock-out. Een fantastische comeback voor de Braziliaan die hiermee zijn eerste overwinning in de UFC pakte. Eveneens kregen beide mannen meer dan terecht de Fight of the Night bonus van de UFC.

De blauwdruk

De main card van de avond werd geopend door Mike Davis en Viacheslav Borshchev. Op papier twee mannen die prefereren het gevecht staand te houden. Davis had echter goed gekeken naar de vorige partij van Borshchev. De Rus werd in die partij vijftien minuten lang gecontroleerd op de grond. Davis pakte het iets anders aan en vocht ook veel staand met Borshchev.

UFC Vegas 61 | Sterke overwinning van Davis

Echter wist hij dat hij een voordeel had op de grond en pakte hij dit voordeel vooral in de derde ronde. Davis die anderhalf jaar niet vocht wist via goede striking gemixt met takedowns en worstelen de partij naar zich toe te trekken. Een complete performance van de Amerikaan die via unanimous decision zijn derde overwinning in de UFC pakte.

Geen partij

Don Shainis kreeg als invaller een ongekende kans van de UFC. Hij nam het op tegen de nummer elf van de vedergewicht rankings Sodiq Yusuff. Shainis wist echter al na 30 seconden dat hij iets teveel hooi op zijn vork had genomen.

UFC Vegas 61 | Yusuff heeft geen kind aan nieuwkomer Shainis

De nieuwkomer ging voor een takedown tegen de Octagon aan. Yusuff die nog nooit met een submission wist te winnen sloot Shainis op in een Guillotine Choke. Yusuff finishte de partij binnen 30 seconden en deed wat hij moest doen: Overtuigend winnen.

Vrij eenzijdig

Trevin Jones wist dat hij voor een moeilijke opgave stond. De in Guam wonende Amerikaan nam het op tegen Raoni Barcelos. Jones verloor net als Barcelos zijn laatste twee gevechten. Echter was Barcelos in zijn verliespartijen meer dan competitief. Jones wist geen moment zijn draai te vinden in de partij. Hij was overal net een tikje te laat.

UFC Vegas 61 | Barcelos wint via een dominante unanimous decision

Barcelos was zowel staand als op de grond de baas en wist zijn neerwaartse spiraal te doorbreken door Jones overtuigend via unanimous decision te verslaan. Een zeer belangrijke overwinning voor Barcelos. Voor Jones is het te hopen dat hij nog een nieuwe partij krijgt aangeboden. Hij won tot dusver slechts eenmaal in de UFC.

Jonge hond tegen geslepen vos

Randy Brown nam het in het co-main event op tegen Francisco Trinaldo. Brown is niet alleen een stuk langer dan Trinaldo hij is ook nog een meer dan tien jaar jonger dan de inmiddels 43-jarige Braziliaan. Brown begon goed aan de partij, maar had een punt aftrek moeten krijgen in de eerste ronde omdat hij zich vasthield aan de Octagon. De scheidsrechter liet het doorgaan.

UFC Vegas 61 | Brown pakt overwinning tegen Trinaldo

Brown vocht niet overtuigend, maar deed wel voldoende om zowel de eerste als tweede ronde te winnen. Trinaldo kwam uiteindelijk sterk terug in de derde ronde, maar zou nooit in de buurt van een finish komen. Hierdoor won Brown via unanimous decision. Niet de meest interessante partij van de card echter vond Brown dat het zijn beste prestatie tot dusver in de Octagon was.

Clash van stijlen

Vooraf werd de partij tussen Mackenzie Dern en Yan Xiaonan omschreven als een clash van stijlen. De BJJ van Dern tegen het kickboksen van Yan. En het zou ook een echte partij tussen twee compleet verschillende stijlen worden. Yan was superieur met haar staande werk en gaf de onwennige Dern staand geen enkele kans. Op de grond was Dern duidelijk in het voordeel en kwam ze in de tweede ronde heel kort bij een finish. Uiteindelijk pakte Yan duidelijk de eerste, derde en vierde ronde.

UFC Vegas 61 | Yan pakt overwinning met superieure striking

Dern pakte de tweede en vijfde ronde. De ronden van Dern waren echter zeer overtuigend waardoor de vraag was of ze ook een 10-8 ronde ertussen had zitten. Alleen jurylid Michael Bell scoorde de vijfde ronde 10-8 voor Dern waardoor hij uitkwam op een 47-47 scorekaart. De andere twee juryleden gaven geen 10-8 ronden waardoor Yan Xiaonan de partij via majority decision won. Een zeer knappe prestatie.

Voor alle uitslagen klik hier

KIJK NAAR UFC VEGAS 62

Volgende week is er geen UFC. Op 15 oktober is de organisatie terug wederom in het UFC APEX te Las Vegas waar in het main event Alexa Grasso en Viviane Araújo elkaar treffen in de vlieggewicht divisie.

UFC Vegas 62 | Grasso vs. Araújo Promo

De previewshow begint zondagochtend 16 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

'COMPLETE' CARD UFC VEGAS 62

Main Card

- Alexa Grasso vs. Viviane Araújo

- Neil Magny vs. Daniel Rodriguez

- Dusko Todorovic vs. Jordan Wright

- Cub Swanson vs. Jonathan Martinez

- Tatsuro Taira vs. CJ Vergara

- Raphael Assuncao vs. Victor Henry

Preliminary Card

- Askar Askarov vs. Brandon Royval

- Misha Cirkunov vs. Alonzo Menifield

- Joanderson Brito vs. TBA

- Nick Maximov vs. Jacob Malkoun

- Mana Martinez vs. Brandon Davis

- Piera Rodriguez vs. Sam Hughes

- Mike Jackson vs. Pete Rodriguez

UFC UFC Vegas 61 | Yan pakt overwinning met superieure striking 2 UUR GELEDEN