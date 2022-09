Dern is zoals bekend een van de beste (zo niet de beste) BJJ-vechtster in de UFC. De Braziliaans-Amerikaanse won meerdere wereldkampioenschappen in die discipline. Inmiddels vecht ze al een tijdje in het MMA en weet ze regelmatig haar sterke BJJ te laten zien. Yan daarentegen moet het echt van haar striking hebben. De Chinese verloor echter haar laatste twee partijen, maar kan bij een overwinning de aansluiting met de top weer pakken.

BJJ SPECIALISTE

Dern staat bekend om haar sterke BJJ game. De Braziliaans-Amerikaanse wist veel BJJ toernooien te winnen. Ze is de dochter van 6th degree black belt Wellington “Megaton” Dias. Dern vocht tot dusver negen keer binnen de UFC. Liefst zevenmaal ging ze er met de overwinning vandoor. Onder meer Nina Nunes en Virna Jandiroba delfden het onderspit.

Mackenzie Dern met haar vader Wellington Dias Foto: Getty Images

Dern verloor vervolgens haar eerste main event gevecht tegen landgenote Marina Rodriguez. Hierdoor wist Rodriguez de top van de divisie binnen te komen en Dern moest even een pas op de plaats maken. Echter wist ze in haar meest recente partij te winnen van Tecia Torres via split decision waardoor ze haar plek in de top-5 van de divisie verstevigde.

STAND-UP FURY

Yan Xiaonan is in tegenstelling tot Dern een minder opvallende vechtster. De Chinese kwam als grote onbekende in 2017 de UFC binnen. Yan is een een echte striker en daarmee een totale tegenpool van Dern. Yan werkte zich op in de top-15 van de divisie. Echter pas na overwinningen tegen voormalig titeluitdaagsters Claudia Gadelha en Karolina Kowalkiewicz werd ze echt bekend bij het grote publiek.

Yan Xiaonan vecht haar eerste UFC main event Foto: Getty Images

Het leverde Yan een contender partij op tegen huidig kampioene Carla Esparza. Yan had geen antwoord op de groundgame van Esparza en verloor via TKO in de tweede ronde. In haar meest recente partij werd vervolgens nipt verloren van Marina Rodriguez. Yan zal moeten winnen van Dern om aansluiting te houden met de top van de divisie.

ONDERGEWAARDEERD

Randy Brown maakte furore bij de bekende organisatie Ring of Combat. De Amerikaan wist daar in zijn derde professionele partij al de titel te pakken. Brown verdedigde de titel tweemaal en had in 2015 het ‘geluk’ dat Dana White langs de kooi zat voor de opnames van het programma ‘Dana White Lookin’ for a Fight’. White was onder de indruk van ‘Rude Boy’ en gaf hem de kans om bij de UFC te vechten.

Randy Brown is in de vorm van zijn leven Foto: Getty Images

In zijn eerste tweeënhalf jaar als UFC-vechter was Brown alles behalve een hoogvlieger. De nog onervaren Brown maakte tegen de betere tegenstanders fouten, maar wist met vier overwinningen in zeven partijen wel potentie te laten zien. De doorbraak van Brown kwam in juni 2019 toen hij de bijna onfinishbare Bryan Barberena via TKO in de derde ronde wist te stoppen. Sindsdien verloor Brown alleen nog maar van Vicente Luque en won hij zijn laatste drie partijen. Met als hoogtepunt de submission overwinning tegen Alex Oliveira.

OUD MAAR NIET VERSLETEN

Als je 44 jaar oud bent is het vaak een unicum dat je nog op het hoogste niveau vecht. Francisco Trinaldo hoort bij dit selecte groepje. De Braziliaan probeerde via TUF Brasil 1 de UFC binnen te komen. Trinaldo won het seizoen niet, maar kreeg wel de kans om tijdens een van de prelims te vechten. Trinaldo won die partij tegen Delson Heleno en kreeg alsnog een UFC contract. De voormalig Jungle Fight kampioen is niet iemand die je in een top-10 zal terugzien, maar heeft toch een zeer verdienstelijke carrière in de UFC.

44-Jarige Francisco Trinaldo still going strong Foto: Getty Images

Zo heeft Trinaldo overwinningen op zijn resumé staan tegen Paul Felder, Bobby Green en MMA legende Jim Miller. Trinaldo won vijf van zijn laatste zes partijen en was bijvoorbeeld meest recent Danny Roberts de baas. De bijna negen jaar jongere Roberts kon het tempo van de Braziliaan niet tot nauwelijks bijhouden. Trinaldo gaat tegen Randy Brown voor zijn negentiende overwinning in de UFC. En alleen dat al is op je 44ste een absolute prestatie.

PUBLIEKSVECHTER

Dat iemand als Raoni Barcelos in het UFC APEX moet vechten is eigenlijk doodzonde. De Braziliaan is een van de meest attractieve vechters in de bantamgewicht divisie. Barcelos wist buiten de UFC titel te pakken bij Shooto Brazil en het inmiddels gefuseerde RFA. De UFC leek Barcelos continu over het hoofd te zien tot ergernis van de Braziliaan die bleef wachten op een belletje. Uiteindelijk kreeg hij in 2018 de kans zijn debuut te maken voor de organisatie tegen Kurt Holobaugh. Barcelos won via knock-out in de derde ronde en hield er net als Holobaugh de bonus van 50.000 dollar aan over omdat de partij werd gekozen tot Fight of the Night.

Raoni Barcelos is een van de attractiefste vechters in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Barcelos maakte vervolgens de overstap naar het bantamgewicht en zou daar een schitterende winreeks van vier partijen pakken met onder meer overwinningen op Chris Gutierrez en de hoog aangeschreven Said Nurmagomedov. Uiteindelijk ging het voor Barcelos mis in juni vorig jaar. Via majority decision was Timur Valiev in een Fight of the Night performance te sterk voor de Braziliaan. Barcelos verloor vervolgens eerder dit jaar ook verrassend van UFC-nieuwkomer Victor Henry en moet eigenlijk gewoon winnen van Trevin Jones om naar boven te kunnen blijven kijken in de zeer talentvolle bantamgewicht divisie.

BETER DAN OP PAPIER

Je hebt van die vechters die eigenlijk veel beter zijn dan hun record doet vermoeden. Dit geldt wel degelijk voor Trevin Jones. De Amerikaan die uitkomt voor Guam wist furore te maken bij de Pacific Xtreme Combat organisatie in Guam. Na vervolgens te hebben gewonnen in 2019 van voormalig DEEP kampioen Takafumi Otsuka werd het stil rondom Jones. De Amerikaan dook een jaar later plotseling op bij de UFC en nam een invalpartij aan tegen de zeer hoog aangeschreven Timur Valiev. Jones overleefde ternauwernood de eerste ronde, maar wist in de tweede ronde als gigantische underdog de Rus via TKO te finishen.

Trevin Jones brengt altijd spektakel in de Octagon Foto: Getty Images

Een groots debuut met een Performance of the Night bonus was het gevolg echter wist niemand dat de partij nog een vervelend staartje zou krijgen. Jones werd positief getest door USADA op het gebruik van marihuana en zag de grootste overwinning van zijn carrière worden omgezet in een no-contest. Zeven maanden later mocht Jones dan wel zijn eerste overwinning bijschrijven. Via TKO werd gewonnen van Mario Bautista. Echter is Jones net als Barcelos een beetje in een vrije val geraakt. De Amerikaan verloor van zowel Saidyokub Kakhramonov en Javid Basharat en zal moeten winnen om aan te haken bij de top-25 van de divisie.

ATTRACTIEF

Sodiq Yusuff is sinds zijn eerste professionele MMA-partij iemand die al in de gaten werd gehouden door de kenners. Lange tijd was hij de vaste trainingspartner van James Vick bij Team Lloyd Irvin. Echter wist hij met goede prestaties in het regionale MMA circuit van de Verenigde Staten langzaam een naam voor zichzelf op te bouwen. Yusuff vocht in 2018 tijdens de DWCS tegen Mike Davis. Yusuff was een behoorlijke underdog in de partij, maar vocht ongelooflijk sterk. Het gevecht staat nog altijd bekend als een van de betere partijen in de historie van de DWCS. Yusuff won via unanimous decision en pakte het UFC contract.

Sodiq Yusuff moet plek in de rankings verdedigen Foto: Getty Images

De Nigeriaan won vervolgens zijn eerste drie partijen in de UFC en wist onder meer Suman Mokhtarian en Gabriel Benitez via TKO te finishen. In januari 2020 kreeg ‘Super Sodiq’ de kans om de rankings van de UFC vedergewicht divisie binnen te komen. Daarvoor moest wel gewonnen worden van Andre Fili. Yusuff won en kwam voor het eerst de top-15 van de divisie binnen. De UFC zag potentie in Yusuff en matchte hem tegen de in de UFC nog ongeslagen Arnold Allen. De Engelsman Allen bleek over drie ronden te sterk voor Yusuff waardoor hij zijn eerste verliespartij in de UFC leed. Eerder dit jaar won Yusuff van Alex Caceres waarna de UFC hem beloonde met een gevecht tegen de hoger gerankte Giga Chikadze. Chikadze raakte echter geblesseerd waardoor nu Don Shainis de tegenstander is. Een risicovol gevecht voor Yusuff die alles te verliezen heeft tegen de promotionele nieuwkomer.

DEBUUT

Don Shainis zal voor veel mensen geen bekende naam zijn. De Amerikaan vocht het merendeel van zijn gevechten voor regionale organisaties in de Verenigde Staten. Shainis die vooral bekend staat om zijn striking begon zijn amateur carrière al in 2011. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar de professionals en vocht vooral aan de oostkust van de Verenigde Staten. Hij won en vocht tweemaal voor Bellator op de prelims als een van de regionale vechters die een ‘1-fight contract’ tekende bij de organisatie.

Don Shainis maakt zijn UFC debuut (Photo Credits: NeonJefe) Foto: Other Agency

Shainis wist vooral zijn stempel te drukken bij de Cage Titans organisatie waar hij het merendeel van zijn partijen vocht. In mei en juni van dit jaar wist hij eerst bij de FAC organisatie en vervolgens bij de Cage Titans organisatie de titel te winnen. Shainis heeft onder meer overwinningen tegen Cris Lencioni en ex-UFC vechter Cody Pfister op zijn resumé staan. Een overwinning tegen Sodiq Yusuff zou veruit de grootste overwinning uit zijn carrière betekenen.

SEXI MEXI

John Castañeda is een talentvolle bantamgewicht vechter van Mexicaanse origine. ‘Sexi Mexi’ vocht in 2016 voor de Combate Global titel. Hij won van Gustavo Lopez, maar mistte tijdens de wegingen zijn gewicht. Hierdoor kon hij geen aanspraak maken op de titel. Nadat hij ook won van ex-UFC vechter Chris Beal kreeg Castañeda de kans via de Dana White’s Contender Series de UFC binnen te komen. Castañeda won via unanimous decision van Cheyden Leialoha. Dana White was echter niet geïnteresseerd en liet Castañeda lopen. ‘Sexi Mexi’ keerde terug bij de Combate Global organisatie waar hij een aantal verdienstelijke partijen vocht en onder meer Marcelo Rojo wist te verslaan.

John Castañeda won zijn laatste twee gevechten via finish Foto: Getty Images

De UFC had Castañeda in de gaten blijven houden en contracteerde hem bijna drie jaar na zijn DWCS gevecht alsnog. Castañeda verloor zijn UFC-debuut vrij kansloos via unanimous decision van Nathaniel Wood. Vanaf dat moment lijkt er echter een knop te zijn omgegaan bij de bantamgewicht vechter. Zo finishte hij Eddie Wineland via TKO en meest recent Miles Johns via Arm-Triangle Choke submission. Castañeda lijkt ook geen problemen meer te hebben met zijn gewicht en heeft zijn draai in de divisie gevonden.

WILLYCAT

Braziliaanse vechters staan in hun thuisland over het algemeen bekend onder hun bijnaam. Als je in Brazilië vraagt naar Daniel Santos zullen er niet veel mensen zijn die weten over wie je het hebt. Maar dat is heel anders wanneer je het over Daniel ‘Willycat’ hebt. Santos is een groot talent uit de stal van Chute Boxe Diego Lima en is onder meer een van de trainingspartners van voormalig UFC lichtgewicht kampioen Charles Oliveira. Santos verdiende zijn sporen in de minder bekende Braziliaanse organisaties en vocht ook onder meer voor de sterke ACB en Brave CF promoties.

Daniel Santos gaat voor zijn eerste overwinning in de UFC Foto: Getty Images

‘Willycat’ zocht vervolgens naar een mogelijkheid om door de UFC gecontracteerd te worden. De Braziliaan vocht ruim twee jaar niet mede ook dankzij de coronapandemie. Nadat Charles Oliveira kampioen werd bij de UFC wees ‘Do Bronx’ de UFC op zijn talentvolle teamgenoot Santos. De UFC gaf Santos in april van dit jaar een kans om zich te bewijzen. De Braziliaan vocht zijn UFC-debuut tegen Julio Arce. Santos vocht niet slecht, maar kwam te kort tegen de veel ervarener Arce en verloor via unanimous decision. Nu staat de partij tegen Castañeda op het programma. Gezien de attractieve stijlen van beide vechters een partij die niet kan tegenvallen.

VERGETEN TECHNICUS

Hij is misschien wel een van de grootste talenten uit de UFC lichtgewicht divisie. Het probleem van Mike Davis is echter zijn inactiviteit in de UFC. Vijf van in totaal acht geplande gevechten werden om uiteenlopende redenen gecanceld. Davis kwam voor het eerst in beeld bij de UFC als ongeslagen vechter tijdens het tweede seizoen van de DWCS. Davis was favoriet bij het ingaan van de partij tegen Sodiq Yusuff, maar kon zijn favorietenrol niet waarmaken. Yusuff won en tekende bij de UFC. Davis keerde terug bij de Island Fights organisatie waar hij uiteindelijk de titel zou winnen en negen maanden later alsnog bij de UFC zou tekenen. Davis nam een invalpartij aan tegen Gilbert Burns.

Mike Davis brengt altijd spektakel in de Octagon Foto: Getty Images

De Braziliaan was via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde te sterk voor Davis. De Amerikaan pakte een half jaar later wel zijn eerste UFC-overwinning. In een van de meest eenzijdige partijen ooit in de UFC versloeg hij Thomas Gifford aan het einde van de derde ronde via knockout. Davis vocht vervolgens ruim een jaar niet om plots in januari 2021 terug te keren in de Octagon tegen de sterke Mason Jones. Davis versloeg de ongeslagen Jones via unanimous decision en pakte eveneens de Fight of the Night bonus. Davis keert nu anderhalf jaar na die overwinning eindelijk terug in de Octagon en treft Viacheslav Borshchev.

KICKBOKSER

Viacheslav Borshchev is een zeer sterke striker die meerdere kickbokstitels in Rusland wist te winnen alvorens hij overstapte naar het MMA. Borshchev is een van de coaches van Team Alpha Male in Sacramento, Californië. De Rus kreeg vorig jaar de kans om via de Dana White's Contender Series een UFC contract af te dwingen tegen de ongeslagen Chris Duncan. "Slava Clause" won via KO in de tweede ronde en werd beloond met een UFC contract. Borshchev maakte in januari van dit jaar zijn UFC debuut tegen Dakota Bush.

Zien we zaterdag weer een overwinningsdans van Viacheslav Borshchev Foto: Getty Images

Via twee perfecte stoten op het lichaam won de Rus via TKO in de eerste ronde. Het leverde hem ook nog de Performance of the Night bonus op van 50.000 dollar. Borshchev hoopte zijn uitstekend begonnen UFC avontuur voort te zetten ruim twee maanden later tegen de Engelsman Marc Diakiese. Echter had Diakiese heel goed zijn huiswerk gedaan en vond hij de achilleshiel van de Rus. Diakiese was worstelend veel sterker en wist Borshchev volledig te neutraliseren. Borshchev verloor via unanimous decision en zal blij zijn dat hij in tegenstander Mike Davis een striker treft.

PRELIM PARELTJE

Het prelim pareltje van deze week is de talentvolle Tabatha Ricci. De 27-jarige Braziliaanse vecht haar vierde gevecht voor de UFC. In 2021 werd ze van de LFA organisatie overgenomen met een ongeslagen 5-0 record. Ricci nam een invalpartij aan tegen Manon Fiorot een gewichtsklasse hoger, maar had weinig tot niets in te brengen. Echter had ze wel een UFC contract in de pocket.

Tabatha Ricci vecht voor een top-15 ranking in de strogewicht divisie Foto: Getty Images

Ricci keerde vervolgens terug naar het strogewicht en won daar van zowel Maria Oliveira als Polyana Viana via unanimous decision door haar dominante grondspel. Ricci die een zwarte band heeft in zowel BJJ als judo krijgt nu de kans om de rankings binnen te komen. Ze treft voormalig titeluitdaagster en nummer vijftien in de divisie Jessica Penne.

DE COMPLETE CARD VAN UFC VEGAS 61

Main Card

- Mackenzie Dern vs. Yan Xiaonan

- Randy Brown vs. Francisco Trinaldo

- Raoni Barcelos vs. Trevin Jones

- Sodiq Yusuff vs. Don Shainis

- John Castañeda vs. Daniel Santos

- Mike Davis vs. Viacheslav Borshchev

Preliminary Card

- Ilir Latifi vs. Aleksei Oleinik

- Jessica Penne vs. Tabatha Ricci

- Joaquim Silva vs. Jesse Ronson

- Krzysztof Jotko vs. Brendan Allen

- Maxim Grishin vs. Philipe Lins

- Julija Stoliarenko vs. Chelsea Chandler

- Guido Cannetti vs. Randy Costa

Waar kijk je UFC Vegas 61?

De previewshow begint zondagochtend 2 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

