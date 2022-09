Clash van stijlen

Het komt niet heel vaak meer voor in het huidige MMA dat je een echter grappler tegen een echter striker hebt staan. Echter mag de partij tussen Mackenzie Dern en Yan Xiaonan absoluut dat stempel dragen. Van haar twaalf overwinning won Dern er zeven via submission en vijf via decision. De Amerikaans-Braziliaanse won nog nooit via knock-out.

Yan Xiaonan vecht haar eerste UFC main event Foto: Getty Images

Tegenstandster Yan won zeven van haar vijftien overwinningen via knock-out en acht via decision. Het recept voor beide vrouwen is heel duidelijk. Dern wil de partij zo snel mogelijk naar de grond trekken terwijl Yan moet zorgen dat het staand blijft zodat ze haar spel kan spelen tegen Dern. Een intrigerende partij.

UFC Vegas 61 | "Ik wist op mijn vijfde al dat ik hiervoor geboren was" - Mackenzie Dern

(Interview Mackenzie Dern)

Nieuwe generatie vs. oude generatie

Het co-main event van de avond is een gevecht tussen Randy Brown en Francisco Trinaldo. Brown zit inmiddels in zijn prime en doet het zeer goed in de weltergewicht divisie. De Amerikaan had in het begin af en toe nog moeite om met de toppers in de divisie mee te komen, maar begint steeds beter zijn draai te vinden in de divisie. De UFC zet hem nu tegenover de 44-jarige Francisco Trinaldo.

Randy Brown is in de vorm van zijn leven Foto: Getty Images

Echter is de Braziliaan voor iedereen een echte test in de divisie. Ondanks zijn al hoge ‘MMA-leeftijd’ is Trinaldo bezig aan een zeer sterke run in de divisie. De winnaar van deze partij zou weleens de weltergewicht rankings kunnen binnenkomen. Voor Brown zou dat voor het eerst zijn. De Braziliaan Trinaldo was eerder al eens gerankt, maar dat was nog in de lichtgewicht divisie.

Alles te verliezen tegen alles te winnen

Twee weken geleden stond Sodiq Yusuff ingepland tijdens het co-main event van UFC Vegas 60 tegen Giga Chikadze. Het was voor Yusuff de kans geweest om de top-10 van de divisie te bestormen. Helaas voor de Nigeriaan trok Chikadze zich terug en werd en geen nieuwe tegenstander voor hem gevonden. Althans niet voor dat evenement.

Don Shainis maakt zijn UFC debuut (Photo Credits: NeonJefe) Foto: Other Agency

Nu twee weken later treft Yusuff nieuwkomer Don Shainis. Het is voor Shainis een geweldige kans om tijdens zijn debuut meteen aan te treden tegen een top-15 vechter in het vedergewicht. Voor Yusuff is het alles behalve een kans. Het is bittere noodzaak dat er gewonnen wordt van Shainis. Niet alleen de ranking van Yusuff staat op het spel, maar ook een toekomstige partij in de top-10 van de divisie.

UFC Vegas 61 | "Ik vind het heerlijk om tijdens een gevecht geen publiek te horen” – Sodiq Yusuff

(Interview Sodiq Yusuff)

DE COMPLETE CARD VAN UFC VEGAS 61

Main Card

- Mackenzie Dern vs. Yan Xiaonan

- Randy Brown vs. Francisco Trinaldo

- Raoni Barcelos vs. Trevin Jones

- Sodiq Yusuff vs. Don Shainis

- John Castañeda vs. Daniel Santos

- Mike Davis vs. Viacheslav Borshchev

Preliminary Card

- Ilir Latifi vs. Aleksei Oleinik

- Jessica Penne vs. Tabatha Ricci

- Joaquim Silva vs. Jesse Ronson

- Krzysztof Jotko vs. Brendan Allen

- Maxim Grishin vs. Philipe Lins

- Julija Stoliarenko vs. Chelsea Chandler

- Guido Cannetti vs. Randy Costa

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 61?

De previewshow begint zondagochtend 2 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

