UFC APEX

Dern vindt het jammer dat ze ditmaal weer zonder publiek moet vechten. Haar laatste gevecht was tegen Tecia Torres voor een uitverkochte VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida. Echter verloor Dern de laatste keer dat ze het main event vocht in het UFC APEX tegen Marina Rodriguez en wil zich ze daarvoor revancheren. En de kleinere Octagon in het APEX is een groot voordeel voor een grondvechter.

Ad

UFC UFC Vegas 61 | "Henri Hooft geeft om het individu achter de vechter" - Brendan Allen 2 UUR GELEDEN

Publieksvechter

Dern vecht liever voor publiek omdat ze door stilte vaak met een klein geluidje kan worden afgeleid. Aan de andere kant zegt Dern dat het misschien ook wel goed voor haar is om het juist moeilijker te maken en ook in die omgeving het uiterste uit eigen kunnen te halen. Ondanks dat mist ze toch de adrenaline die ze van het publiek krijgt.

Gameplan

Ondanks dat het een split decision overwinning was in haar meest recente gevecht tegen Tecia Torres vond Dern dat ze alle drie de ronden had gewonnen. Voor haar gevoel deed ze meer. Ze ‘pullde’ ook voor het eerst guard in een UFC gevecht. Iets wat ze niet verwacht te hoeven doen tegen Yan Xiaonan. Dern verwacht meer geraakt te worden dan in het gevecht tegen Torres, maar verwacht eveneens dat ze Yan makkelijker naar de grond kan brengen.

Het respect tussen Torres en Dern na afloop van de partij Foto: Getty Images

Groundgame

Ondanks dat haar kickboksen ook beter is geworden ziet Dern het inderdaad als een striker vs. grappler partij. Het doel is ook om Yan zo snel mogelijk naar de grond te halen. Alle technieken die Dern staand doet is in principe een middel om het gevecht naar de grond te halen. Als Dern haar tegenstandster knock-out weet te slaan zal dat puur zijn omdat Yan dit totaal niet verwacht.

Geen titelgevecht

Dern verwacht dat de winnaar van haar partij tegen Yan nog niet in aanmerking komt voor een titelgevecht. Beide vrouwen verloren recent nog van Marina Rodriguez. Rodriguez vecht echter binnenkort tegen Amanda Lemos. Als Rodriguez wint is zij de volgende die voor de titel mag vechten vindt Dern. Echter als Rodriguez verliest en Dern weet op spectaculaire wijze te winnen dan heeft ze misschien de kans om na dit gevecht al voor de belt te vechten. Iemand anders in de top van de divisie is Dern ook tevreden mee.

Mackenzie Dern vecht het main event Foto: Getty Images

Zhang gaat winnen van Esparza

Dern verwacht dat Zhang Weili de belt wint van kampioene Carla Esparza. Dern heeft veel respect voor Esparza. Ze was de eerste kampioen en jaren later wist ze weer kampioen te worden. Maar vijf ronden lang tegen Zhang kan nogal eens moeilijk worden zegt Dern.

BJJ-familie

Dern is sinds haar geboorte al verweven met het Braziliaanse Jiu Jitsu. Haar vader is de BJJ legende Wellington ‘Megaton’ Dias en zelfs haar stiefmoeder was een zwarte band BJJ. Dern weet eigenlijk niet beter dan dat ze op de mat stond en vocht. Op haar vijfde zag ze haar vader trainen op het strand en sindsdien droomde ze er ook van om professioneel vechter te worden. Haar vader is haar grote voorbeeld.

Mackenzie Dern met haar vader Wellington Dias Foto: Getty Images

UFC UFC 282 | DWCS-sensatie Bo Nickal heeft UFC-debuut geboekt voor 10 december 8 UUR GELEDEN