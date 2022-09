Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Main Card

- Mackenzie Dern (115.5 lbs) vs. Yan Xiaonan (115.5 lbs)

- Randy Brown (170.5 lbs) vs. Francisco Trinaldo (170 lbs)

- Raoni Barcelos (135.5 lbs) vs. Trevin Jones (135 lbs)

- Sodiq Yusuff (145.5 lbs) vs. Don Shainis (146 lbs)

- John Castañeda (139.5 lbs) vs. Daniel Santos (138.5 lbs)

- Mike Davis (155 lbs) vs. Viacheslav Borshchev (155.5 lbs)

Preliminary Card

- Ilir Latifi (253 lbs) vs. Aleksei Oleinik (254 lbs)

- Joaquim Silva (155 lbs) vs. Jesse Ronson (155.5 lbs)

- Krzysztof Jotko (185.5 lbs) vs. Brendan Allen (186 lbs)

- Maxim Grishin (205.5 lbs) vs. Philipe Lins (205 lbs)

- Julija Stoliarenko (139.5 lbs) vs. Chelsea Chandler (140 lbs)

- Guido Cannetti (135.5 lbs) vs. Randy Costa (135 lbs)

* Jessica Penne werd ziek eerder op de dag. De partij tegen Tabatha Ricci is hierdoor gecanceld.

Waar kijk je UFC Vegas 61?

De previewshow begint zondagochtend 2 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

