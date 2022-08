Moeilijk te peilen

Jared Cannonier is een verhaal apart in de UFC. De vechter uit Dallas maakte als zwaargewicht in 2015 zijn debuut voor de organisatie. Cannonier was nooit een hoogvlieger op zowel zwaargewicht als licht-zwaargewicht. De klasse van de 'Killa Gorilla' kwam pas echt tevoorschijn in de middengewicht divisie. Cannonier won vijf van zijn zeven partijen op middengewicht en kwam alleen te kort tegen voormalig kampioen Robert Whittaker & huidig kampioen Israel Adesanya.

Cannonier dwong zijn titelgevecht tegen Adesanya af in zijn partij Derek Brunson. Cannonier kende een moeilijke eerste ronde, maar kwam Cannonier uitstekend terug en wist Brunson via KO te verslaan. Hierdoor mocht Cannonier in juli van dit jaar vechten tegen Israel Adesanya voor de titel. Het werd een zeer passieve en weinig spectaculaire partij die door Adesanya via unanimous decision werd gewonnen. Hierdoor zal Cannonier tegen Strickland moeten winnen om in de nabije toekomst aanspraak te maken op een nieuw titelgevecht.

Ongeleid projectiel

Sean Strickland vecht al jaren in de UFC. De Amerikaan kwam als ongeslagen vechter in 2014 de UFC binnen. Strickland won zijn eerste twee partijen en stapte toen over naar de weltergewicht divisie. Strickland won onder meer van Tom Breese en Court McGee en deed het helemaal niet slecht in de divisie. Echter verloor hij van onder meer Kamaru Usman en Elizeu Zaleski Dos Santos. Dit deed Strickland besluiten om terug te gaan naar de middengewicht divisie. Strickland zou na een motorongeluk zware verwondingen oplopen waardoor hij tussen 2018 en 2020 niet in actie kwam.

Echter sinds zijn terugkeer in 2020 was Strickland nauwelijks nog te stuiten. De Amerikaan won vijf partijen op rij in de middengewicht divisie. Na zijn overwinning tegen Jack Hermansson werd hij een van de topcontenders in die divisie. Strickland werd vervolgens in juli van dit jaar gematcht tegen de gehypte kickbokskampioen Alex Pereira. Strickland had bij winst een titelgevecht gekregen. Echter liep het compleet anders. Strickland ging zwaar knockout in de eerste ronde en zal tegen Cannonier moeten winnen om zijn titeldroom in leven te houden.

