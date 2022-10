Alexa Grasso is sinds haar komst in de vlieggewicht divisie een zeer sterke speler gebleken. De Mexicaanse had steeds meer problemen om gewicht te halen in het strogewicht en maakte de overstap naar het vlieggewicht. Een goede keuze tot dusver. Grasso won al haar partijen. De staande vechtster die ook steeds beter wordt op de grond treft nu Viviane Araújo.

Viviane Araújo is een van de kansmakers op een titelgevecht in de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Ad

De Braziliaanse heeft net als Grasso een voorkeur voor het staande gevecht. Araújo is een van de grootste talenten in de divisie en verloor vorig jaar nog nipt in een #1 contendergevecht tegen Katlyn Chookagian. Beide vrouwen kunnen met een overwinning dichtbij een titelgevecht komen.

UFC UFC Vegas 65 | Natália Silva treft debuterende Tereza Bledá in Las Vegas 4 UUR GELEDEN

Mexicaanse publiekslievelinge

Alexa Grasso is een van de grootste talenten uit Mexico. De ongekend populaire vechtster maakte op haar 23ste al haar UFC-debuut. De Mexicaanse won tijdens haar run in de strogewicht divisie onder meer van Karolina Kowalkiewicz en Randa Markos, maar kon nooit echt aanhaken bij de top omdat ze moeite had met goede grondvechters als Carla Esparza en Tatiana Suarez.

Alexa Grasso is ongeslagen in de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Na haar close verlies tegen Esparza in 2019 maakte Grasso de overstap naar de vlieggewicht divisie. Dit heeft tot nu toe zeer goed uitgepakt voor Grasso. De Mexicaanse won drie gevechten en is hierdoor aan een opmars bezig in de divisie. Grasso versloeg Maycee Barber en finishte in haar meest recente partij Joanne Wood. Het was de allereerste submission overwinning voor Grasso. Nu staat ze tegenover de Braziliaanse Viviane Araújo.

Zeer compleet

Araújo is al vanaf ze de UFC binnenkwam in een zeer sterke vechtster gebleken. Araújo won haar eerste twee partijen in de UFC waaronder een harde knock-out overwinning tegen Talita Bernardo. Araújo verloor vervolgens van Jessica Eye waardoor ze iets terugviel in de rankings. De Braziliaanse won vervolgens weer twee partijen en werd in 2021 gematcht tegen voormalig titeluitdaagster Katlyn Chookagian.

Viviane Araújo vecht haar eerste UFC main event Foto: Getty Images

Araújo verloor een zeer controversiële unanimous decision. De bedoeling was dat ze in januari van dit jaar zou vechten tegen Alexa Grasso. Echter moest de Braziliaanse in verband met een blessure verstek laten gaan. Hierdoor vocht ze recent nog tegen Andrea Lee. Araújo werd zwaar knockdown getrapt in de eerste ronde, maar herstelde uitstekend. Uiteindelijk won ze de partij via unanimous decision. De UFC heeft nu de partij tegen Grasso opnieuw ingepland.

Killercub

Er zijn vechters in de UFC waar fans bij het lezen van de naam al op het puntje van hun stoel gaan zitten. Cub Swanson is zo’n vechter die eigenlijk altijd wel voor spektakel in de Octagon zorgt. De inmiddels al 38-jarige Swanson was een van de bekendere gezichten in de vedergewicht divisie toen hij in 2011, doordat de WEC werd overgenomen door de UFC, eindelijk zijn opwachting maakte in de wereldberoemde Octagon. Swanson had een valse start en verloor zijn UFC-debuut van Ricardo Lamas. Echter zou hij vervolgens de beste periode van zijn carrière kennen met overwinningen op Charles Oliveira en Dustin Poirier. De opmars van Swanson werd uiteindelijk gestuit door Frankie Edgar. Nadat vervolgens ook van de op dat moment nog niet hoog aangeschreven Max Holloway werd verloren leek Swanson zijn beste tijd gehad te hebben in de UFC.

Cub Swanson maakt zijn bantamgewicht debuut Foto: Getty Images

De Amerikaan knokte zich echter terug met vier overwinningen en deed weer volop mee in de top van de divisie. Helaas voor ‘Killercub’ kon hij niet meer de oude Swanson doen herleven en verloor hij liefst viermaal achter elkaar en moest hij winnen van Kron Gracie in 2019 om zeker te zijn van een langer UFC verblijf. Swanson vocht sterk en liet zien nog altijd een en ander in zijn mars te hebben. Swanson won drie van zijn laatste vier partijen en versloeg onder meer voortijdig Daniel Pineda en Darren Elkins in een van zijn beste performances in de Octagon. Swanson heeft besloten zijn carrière voort te zetten in het bantamgewicht en treft Jonathan Martinez. Swanson’s partij tegen Doo Ho Choi werd door de UFC in juli van dit jaar bijgezet in de Hall of Fame.

Talent

De ruim tien jaar jongere Jonathan Martinez is een van de grote talenten in de UFC bantamgewicht divisie. De voormalig XFL vlieggewicht en bantamgewicht kampioen vecht sinds 2018 in de UFC. Martinez nam een invalpartij aan om in de UFC te komen tegen Andre Soukhamthath. Martinez verloor het gevecht, maar had wel een UFC contract in de pocket. Martinez zou vier van zijn daarop volgende vijf partijen weten te winnen. Zo werd gewonnen via TKO van Frankie Saenz en wist Martinez te winnen van toptalent Thomas Almeida via unanimous decision. Dat was eigenlijk voor het eerst dat Martinez zich echt toonde aan het grote publiek. Zijn verliespartij via split decision tegen Andre Ewell wordt nog altijd gezien als een van de meest controversiële beslissingen van 2020. Martinez leek de partij namelijk duidelijk te winnen.

Jonathan Martinez is een van de grootste talenten in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Na zijn overwinning tegen Almeida werd de Amerikaan gematcht tegen de sterke Engelsman Davey Grant. Martinez had met zijn overwinning op Almeida hoge verwachtingen geschept, maar kon deze niet waarmaken. Hij ging zwaar knock-out in de tweede ronde. Sindsdien heeft de Amerikaan niet meer verloren. Martinez schommelt tussen de vedergewicht en bantamgewicht divisie en heeft vaak moeite om binnen de bantamgewicht limiet te blijven. Hij wist te winnen in zijn meest recente partij eerder dit jaar tegen Vince Morales en haalde ook zijn gewicht in de divisie. Nu treft hij Cub Swanson wederom in de bantamgewicht divisie. Een overwinning op Swanson zou de grootste overwinning uit de carrière van Martinez betekenen.

Dark horse

Askarov is een zeer speciale atleet. De Dagestani heeft maar 20% gehoor en is deels doof geboren. Askarov wist tijdens de Deaflympics in 2017 goud in het onderdeel ‘Freestyle Wrestling’ te winnen. De vechter uit Dagestan was een van de topvechters van het Russische ACB (later ACA) en tekende in 2019 eindelijk bij de UFC. In de UFC doet Askarov het eveneens goed. Askarov debuteerde in de UFC tegen Brandon Moreno. De inmiddels ex-kampioen Moreno maakte het Askarov ongelofelijk moeilijk. Het gevecht eindigde uiteindelijk onbeslist. Askarov won vervolgens van Tim Elliott en van topcontender Alexandre Pantoja.

Askar Askarov is misschien wel het grootste talent uit de UFC vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Hierdoor kreeg hij de kans om het op te nemen tegen viervoudig titeluitdager Joseph Benavidez. Askarov won die partij, maar overschreed zijn streefgewicht. Hierdoor plande de UFC hem niet in voor een titelgevecht, maar voor een nieuwe contender partij tegen Kai Kara-France. Askarov en Kara-France waren aan elkaar gewaagd, maar helaas voor Askarov was het Kara-France die won en hem zijn eerste verlies van zijn carrière toebracht. Hierdoor zal Askarov moeten winnen van Brandon Royval om in de ‘title picture’ te blijven.

Raw Dog

Brandon Royval vecht pas twee jaar voor de UFC en is inmiddels alweer 30 jaar oud. Echter oogt de talentvolle vlieggewicht eigenlijk veel jonger. Royval vocht het gros van zijn carrière bij de LFA organisatie. In zijn achtste partij voor de organisatie wist hij binnen 23 seconden via Armbar submission te winnen van Nate Williams en de titel te pakken. Het was voor de UFC een perfect moment om de Amerikaan te contracteren. Royval maakte een half jaar later zijn UFC debuut tegen Tim Elliott. Royval won via Arm-Triangle Choke submission in de tweede ronde. Nadat vier maanden later ook Kai Kara-France in een Guillotine Choke werd gelegd leek Royval als een raket op een UFC titelgevecht af te stevenen. Twee maanden later mocht hij een officiële contenderpartij vechten tegen Brandon Moreno. Royval blesseerde zijn arm in de eerste ronde en verloor via TKO.

Brandon Royval is een van de opkomende namen in de divisie Foto: Getty Images

Hierdoor was hij iets minder dan een jaar uit de roulatie. Na zijn herstel werd verloren van Alexandre Pantoja en was Royval voorlopig niet meer in beeld voor een topgevecht in de divisie. De Amerikaan heeft dit jaar echter behoorlijke stappen gemaakt. Zo werd gewonnen van Rogerio Bontorin en werd eveneens gewonnen van Matt Schnell. Royval werd bijna gefinisht in die partij, maar liet zien dat hij beschikt over een behoorlijk incasseringsvermogen. Royval wist de partij in de eerste ronde nog om te keren en Schnell via een Guillotine Choke te finishen. Het leverde beide vechters de Fight of the Night bonus op. Een overwinning op Askarov brengt Royval in de top van de divisie en misschien wel één gevecht van een titelgevecht.

Beverly Hills Ninja

Jordan Wright is een vechter in de middengewicht divisie die inmiddels wordt getraind door de Nederlander Antoni Hardonk. Wright wist in het regionale Amerikaanse circuit hoge ogen te gooien met negen overwinningen en allemaal finishes in de eerste ronde. De UFC was onder de indruk en nodigde de destijds bij JacksonWink MMA trainende Wright uit voor het tweede seizoen van de Dana White’s Contender Series in 2018. De partij tegen Anthony Hernandez liep uit op een drama voor Wright. Hij ging zwaar knock-out binnen veertig seconden. Uiteindelijk zou de partij worden omgezet in een no-contest nadat Hernandez positief testte op marihuana.

Jordan Wright kan een overwinning zéér goed gebruiken Foto: Getty Images

Wright tekende bij LFA waar hij won van Gabriel Checco en alsnog de UFC wist binnen te komen. In augustus 2020 maakte Wright zijn UFC-debuut als invaller een gewichtsklasse hoger tegen Ike Villanueva. Wright won de partij via TKO in de eerste ronde en mocht dus spreken van een uitstekend debuut. Echter heeft Wright het inmiddels moeilijk in de divisie en wist hij van zijn laatste vier partijen alleen te winnen van Jamie Pickett. Wright verloor in zijn twee meest recente gevechten van zowel Bruno Silva als Marc-André Barriault en werd in beide partijen in de eerste ronde gefinisht. Het is dus zaak voor Wright om te winnen van Dusko Todorovic om zich van een langer UFC verblijf te verzekeren.

Servisch talent

Todorovic zit eigenlijk net als Wright in een moeilijke fase bij de UFC. De Serviër die door zou kunnen gaan voor jongere broer van ex-UFC zwaargewicht Stefan Struve deed als groot talent mee aan het derde seizoen van de Dana White’s Contender Series. Todorovic had met overwinningen tegen zowel Kazuo Takahashi als Michel Pereira in de eerste ronde hoge verwachtingen geschept voor zijn Dana White’s Contender Series partij. Het gevecht tegen Teddy Ash viel echter tegen. Todorovic won de partij en kreeg na afloop ook van Dana White te horen dat hij het geen geweldige partij vond, maar wel de potentie zag in de Serviër.

Dusko Todorovic hoopt met een overwinning weer omhoog te kunnen kijken in de middengewicht divisie Foto: Getty Images

Hierdoor kreeg hij toch een UFC contract aangeboden. Ruim een jaar na zijn DWCS gevecht maakte Todorovic zijn UFC-debuut tegen Dequan Townsend. Todorovic won het gevecht via TKO in de tweede ronde. De Serviër zou echter vervolgens niet tot nauwelijks nog indruk maken in de UFC. Na twee verliespartijen in 2021 wist hij het jaar weliswaar nog goed af te sluiten tegen Maki Pitolo. Helaas ging het begin dit jaar wederom volledig mis voor Todorovic. De Serviër ging zwaar knock-out op een harde elleboog van Chidi Njokuani en heeft eigenlijk net als Wright een overwinning nodig om naar boven te kunnen kijken in de UFC middengewicht divisie.

Terugkeer

Voor Misha Cirkunov wordt het zijn terugkeer in de licht-zwaargewicht divisie. De Canadese-Let zat voor zijn eigen gevoel op een dood spoor in de divisie nadat begin 2021 werd verloren van Ryan Spann. Cirkunov had een paar jaar eerder zich opgewerkt tot een van de toptalenten van de divisie, maar kwam continu te kort tegen de betere vechters. Cirkunov besloot naar het middengewicht te gaan zonder al teveel succes. In 2021 verloor hij nipt zijn debuut tegen de Pool Krzysztof Jotko.

Misha Cirkunov keert terug in de licht-zwaargewicht divisie Foto: Getty Images

Cirkunov die vooral bekend staat om zijn goede submissions wist geen grip te krijgen op Jotko. In zijn meest recente partij ging Cirkunov wederom onderuit. Ditmaal was het Wellington Turman die verrassend Cirkunov via een Armbar submission wist te finishen. Het eerste submission verlies voor Cirkunov in tien jaar tijd. Cirkunov keert nu terug in het licht-zwaargewicht en zal zijn slechte reeks van drie partijen moeten doorbreken tegen Alonzo Menifield. Saillant detail is dat Menifield de teamgenoot is van Spann, de man die Cirkunov voor het laatst trof in deze gewichtsklasse.

Powerhouse

‘Atomic’ Alonzo Menifield is een zeer attractief vechtende atleet in de UFC licht-zwaargewicht divisie. De Amerikaan die traint bij Fortis MMA heeft dynamiet in zijn handen, maar heeft vaak wel problemen om zijn conditie drie ronden lang op peil te houden. Menifield kwam na twee pogingen in 2018 de UFC in via de Dana White’s Contender Series. Met een finish binnen acht seconden nog altijd de snelste finish in de historie van de DWCS. Menifield begon voortvarend in de UFC met twee knock-out overwinningen in de eerste ronde tegen respectievelijk Vinicius Moreira en Paul Craig. Echter kwam vervolgens zijn conditie in het spel. Devin Clark wist ternauwernood de eerste ronde te overleven tegen Menifield. Clark maakte vervolgens gebruik van de slechte cardio van Menifield en won de tweede en derde ronde en daarmee de partij.

Alonzo Menifield gaat altijd voor de knock-out Foto: Getty Images

Hetzelfde gebeurde tegen Ovince St.Preux. Echter wist de Haïtiaan Menifield zelfs te finishen via KO. De Amerikaan kwam in 2021 sterk terug met een Von Flue Choke submission overwinning in de eerste ronde tegen Fabio Cherant, en liet eveneens zien in de partij tegen Ed Herman wel drie ronden te kunnen vechten. Menifield won voor het eerst een partij die naar de juryleden ging via unanimous decision. Helaas voor Menifield kwam hij eind vorig jaar te kort tegen William Knight. Via unanimous decision was Knight te sterk. Menifield werd vervolgens eerder dit jaar gematcht tegen Askar Mozharov. Menifield was veel te sterk en won de partij via TKO in de eerste ronde. Nu moet de Amerikaan zien te winnen van Misha Cirkunov.

Prelim pareltje

Deze week is het Eurosport prelim pareltje terug van weggeweest. Meerdere vechters kwamen deze week in aanmerking voor deze categorie. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de inmiddels al 35-jarige Victor Henry. Henry is inmiddels al meer dan twaalf jaar actief in het MMA en is vooral een bekende naam in Japan waar hij onder meer bij DEEP de kampioen was en ook verdienstelijke partijen vocht bij de Pancrase en RIZIN FF organisaties. Henry wordt getraind door voormalig UFC zwaargewicht kampioen Josh Barnett.

Victor Henry hoopt zijn UFC-debuut een uitstekend vervolg te geven Foto: Getty Images

Na acht van zijn laatste negen partijen gewonnen te hebben tegen onder meer Kyler Phillips, Albert Morales en Denis Lavrentyev tekende Henry begin dit jaar bij de UFC. Hij nam een invalpartij aan tegen de Braziliaan Raoni Barcelos. Henry was een behoorlijke underdog in de partij, maar liet zien totaal geen last te hebben van zenuwen. Henry pakte in een zeer goede partij die niet had misstaan als Fight of the Night een knappe unanimous decision overwinning tegen Barcelos. Nu krijgt Henry opnieuw te maken met een Braziliaan. Voormalig top-5 vechter Raphael Assuncao, die onder meer in zijn carrière won van huidig kampioen Aljamain Sterling en ex-kampioen TJ Dillashaw, is de tegenstander van Henry.

Complete card UFC Vegas 62

Main Card

- Alexa Grasso vs. Viviane Araújo

- Cub Swanson vs. Jonathan Martinez

- Askar Askarov vs. Brandon Royval

- Jordan Wright vs. Dusko Todorovic

- Misha Cirkunov vs. Alonzo Menifield

Preliminary Card

- Mana Martinez vs. Brandon Davis

- Raphael Assuncao vs. Victor Henry

- Nick Maximov vs. Jacob Malkoun

- Joanderson Brito vs. Lucas Alexander

- Piera Rodriguez vs. Sam Hughes

- Tatsuro Taira vs. CJ Vergara

- Mike Jackson vs. Pete Rodriguez

Waar kijk je UFC Vegas 62?

De previewshow begint zondagochtend 16 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

UFC UFC 284 | De UFC keert na 3,5 jaar terug in Australië voor PPV evenement GISTEREN OM 03:21