Cub Swanson gaat voor het eerst vechten in de bantamgewicht divisie. De Amerikaan zegt naarmate hij ouder werd hij 8 tot 10 pond lichter was en hierdoor veel makkelijker de vedergewichtlimiet haalde. Doordat hij inmiddels ook vader is van drie kinderen en veel efficiënter omgaat met zijn voorbereiding had hij een nieuwe uitdaging nodig. En dat is de ‘cut’ naar bantamgewicht.

Cub Swanson maakt zijn bantamgewicht debuut Foto: Getty Images

Altijd fit

Volgens Swanson is het afvallen niet makkelijker, maar het helpt wel dat hij altijd op zijn voeding let en ook nog altijd even hard traint als hij deed jaren geleden toen hij nog een stuk jonger was. Hij heeft ook veel apparatuur in de garage staan dus hij heeft nooit een ‘smoesje’ om niets te doen. Swanson is altijd in shape. Swanson twijfelde er zelfs over om in plaats van een gewichtsklasse omlaag een gewichtsklasse omhoog te gaan. Echter is Swanson niet heel stevig gebouwd en was hij bang dat hij qua spierkracht te kort zou komen voor lichtgewicht. Hierdoor was de stap naar bantamgewicht meer logisch.

UFC Hall of Fame

Cub Swanson was ongelooflijk blij dat hij de eer had om in de UFC Hall of Fame te komen met zijn gevecht tegen Doo Ho Choi. De Amerikaan krijgt er bij het praten over opnieuw een brok in zijn keel van. Swanson had veel blessures en is zeer blij dat hij het respect krijgt van de UFC. Het laat hem ook groeien als persoon.

UFC HOF 2022 | Epische partij tussen Swanson en Choi

Beste versie

Ik wil mijn carrière eindigen als de beste versie van mezelf zegt Swanson. Hij heeft weliswaar niet meer de jeugd, maar heeft zoveel meegemaakt in de sport waardoor de ervaring uiteraard ook heel waardevol kan zijn. Swanson loert nog altijd op de perfecte performance. En wil net zolang blijven vechten totdat zijn kinderen oud genoeg zijn om hem te kunnen herinneren als vechter.

Respect

Swanson zegt omdat hij nooit voor een titel heeft gevochten en laat staan een titel in bezit heeft gehad hij nooit het respect kreeg terwijl hij vocht. Dat respect kwam altijd pas later na de partij. Een goede referentie daarvan is de Hall of Fame bijzetting. Swanson zegt toen de UFC destijds de WEC overnam werd bijna iedereen bij naam genoemd in de media. Hijzelf werd nergens genoemd. Iets wat vandaag de dag wel gebeurd. Uiteindelijk gaat het erom dat Swanson zelf trots kan zijn op zijn prestaties.

Een absoluut spektakelstuk tussen Swanson en Choi in 2016 Foto: Getty Images

Main Event in Palm Springs

Swanson hoopt tegen Jonathan Martinez zijn bantamgewicht run goed te starten. Swanson hoopt uiteindelijk in de buurt te komen van een titelgevecht. De Amerikaan zegt dat in zijn thuisstad Palm Springs net een nieuwe hockeyarena is gebouwd en deze perfect zou zijn voor een UFC Fight Night. En dan wil hij in het main event staan volgend jaar oktober.

