Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Bekijk ook eveneens een exclusief interview met Cub Swanson

Main Card

- Alexa Grasso (125.5 lbs) vs. Viviane Araújo (126 lbs)

- Cub Swanson (135 lbs) vs. Jonathan Martinez (135.5 lbs)

- Jordan Wright (185 lbs) vs. Dusko Todorovic (186 lbs)

- Raphael Assuncao (136 lbs) vs. Victor Henry (136 lbs)

- Misha Cirkunov (206 lbs) vs. Alonzo Menifield (205.5 lbs)

Preliminary Card

- Mana Martinez (136 lbs) vs. Brandon Davis (136 lbs)

- Nick Maximov (185.5 lbs) vs. Jacob Malkoun (185.5 lbs)

- Joanderson Brito (146 lbs) vs. Lucas Alexander (145.5 lbs)

- Piera Rodriguez (115.5 lbs) vs. Sam Hughes (115 lbs)

- Tatsuro Taira (126 lbs) vs. CJ Vergara (129 lbs**)

- Mike Jackson (170 lbs) vs. Pete Rodriguez (170.5 lbs)

* Het gevecht tussen Askar Askarov en Brandon Royval is komen te vervallen. Askarov had problemen met het afvallen voor de weging.

** CJ Vergara was 3 pond te zwaar tijdens de weging. Hij zal een deel van zijn gage aan tegenstander Tatsuro Taira moeten afstaan.

Waar kijk je UFC Vegas 62?

De previewshow begint zondagochtend 16 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

