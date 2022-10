Lees in deze recap alles over het evenement en bekijk video’s van alle finishes.

We beginnen zoals altijd met de prelims.

Spectaculair begin

Mike Jackson is een van de meest opvallende namen in de UFC. De parttime vechter en parttime fotograaf van de LFA wist eerder dit jaar via diskwalificatie zijn eerste UFC overwinning te pakken. Tegenstander Pete Rodriguez verloor zijn invalpartij en daarmee zijn debuut eerder dit jaar.

UFC Vegas 62 | Keiharde knock-out voor Rodriguez opent de avond

Het gevecht tussen beide mannen was echter snel afgelopen. Rodriguez legde Jackson het vuur aan de schenen en wist hem met een perfecte knie en een stoot te stoppen via een zware knock-out. Een mooie eerste overwinning voor Rodriguez in de UFC. Voor Jackson lijkt dit voorlopig het einde.

Fantastische transitie

Tatsuro Taira is een van de grootste talenten in de vlieggewicht divisie. De Japanner liet dit ook vanavond weer zien. Met zijn sterk grondspel en goede stand-up game maakte hij het CJ Vergara erg moeilijk. Vergara wist dat hij iets moest laten zien. Hij had immers zijn gewicht overschreden tijdens de weging. Taira was echter in controle. Vergara leek aan het einde van de eerste ronde Taira in een moeilijke positie te hebben, maar de Japanner kwam eruit.

UFC Vegas 62 | Fantastische transitie van een Rear Naked Choke naar een Armbar van Taira

Taira domineerde vervolgens de tweede ronde en ging met de ‘body-triangle’ om Vergara vol voor de Rear Naked Choke submission. Dit lukte niet waardoor Taira zijn BJJ liet zien en de transitie naar een Armbar uitvoerde. Vergara moest aftikken waardoor Taira nu 12-0 in zijn MMA carrière is. Een mooie finish en een dominante overwinning voor de Japanner. Hij kreeg hiervoor meer dan terecht de Performance of the Night bonus.

Ongeslagen

De derde partij van de avond was een treffen tussen de ongeslagen Piera Rodriguez en Sam Hughes die na een slechte start in de UFC haar laatste twee partijen wist te winnen. Beide vrouwen waar erg aan elkaar gewaagd.

UFC Vegas 62 | Rodriguez blijft ongeslagen na partij tegen Hughes

Zowel Hughes als Rodriguez wisten hun staande werk te combineren met het grondgevecht. De partij ging na drie ronden naar de juryleden. Rodriguez had de juryleden alle drie aan haar kant en bleef zodoende ongeslagen en pakte haar tweede UFC overwinning.

Korte metten

Het is nooit fijn als je een week voor aanvang van je partij nog altijd niet weet tegen wie je moet vechten. Joanderson Brito had dit probleem. Twee tegenstanders vielen geblesseerd uit. De UFC wist vervolgens Lucas Alexander te contracteren die het opnam tegen Brito. Alexander was echter niet opgewassen tegen de druk en de sterke BJJ van Joanderson Brito.

UFC Vegas 62 | Brito met een uitstekende Rear Naked Choke submission in de eerste ronde

Brito had al snel de rug van Alexander en wist hem in de eerste ronde via Rear Naked Choke submission te finishen. Een uitstekende prestatie van Brito die na een KO op Fili in de eerste ronde nu opnieuw in de eerste ronde een finish weet te pakken.

Ook met een been kan je vechten

De partij tussen Nick Maximov en Jacob Malkoun was op voorhand een echt grondgevecht op papier. Beide mannen zijn vaardig op de grond. Ondanks dit gegeven zien we wel vaker dat beide vechters ook veel staand zouden vechten. Maximov blesseerde zijn been aan het einde van de eerste ronde. Vanaf dat moment was de partij een verloren zaak voor de Nick Diaz Academy vechter.

UFC Vegas 62 | Malkoun verslaat geblesseerde Maximov na drie ronden

Malkoun kon echter de partij niet finishen, maar domineerde de geblesseerde Maximov wel compleet zowel staand als op de grond. Maximov gaf echter niet op en ook de hoek van de vechter greep niet in. Malkoun won de partij via unanimous decision. Spectaculair was het niet, maar wel dominant van de Australiër.

Dichtbij een finish, maar nipt gewonnen

De prelims werden afgesloten met een partij in het bantamgewicht tussen Mana Martinez en Brandon Davis. Martinez verloor zijn laatste partij nipt van Ronnie Lawrence. Davis kon sowieso met een slecht record in de UFC een overwinning heel goed gebruiken. Martinez leek de betere vechter als was Davis nooit ‘uit’ de partij.

UFC Vegas 62 | Martinez wint via split decision van Davis

Al leek het daar wel op aan het einde van de tweede ronde. Davis werd bijna gefinisht en mocht blij zijn dat de zoemer ging voor het einde van de tweede ronde. Davis kwam uiteindelijk in de derde ronde nog wel sterk terug echter leek het te weinig voor de overwinning. Uiteindelijk vond een jurylid het genoeg voor de winst, maar waren twee juryleden in het voordeel van Martinez die zodoende via split decision won. En dat was alles behalve onterecht.

Keihard

De opener van de main card was misschien wel een typische striker vs. grappler partij. Alonzo Menifield die bekend staat om zijn mindere cardio maar keiharde knock-out power nam het op tegen Misha Cirkunov die bekend staat om zijn sterke BJJ. De partij zou echter niet lang duren. Cirkunov probeerde uiteraard de partij naar de grond te krijgen echter lukte hem dit niet. De Canadees vocht staand ongecontroleerd en dat kwam hem duur te staan.

UFC Vegas 62 | Menifield slaat Cirkunov zwaar knock-out

Menifield wist met een harde stoot Cirkunov zwaar knock-out te slaan. Omdat de scheidsrechter inmiddels een beetje ingedut was kreeg Cirkunov nog een paar tikken teveel. Een goede en belangrijke overwinning voor Menfield die hiermee mag hopen op een gerankte tegenstander in zijn volgende partij. Cirkunov heeft nu viermaal achter elkaar verloren. Het kan weleens de laatste partij van de Canadees in de UFC zijn geweest.

Against all odds

Raphael Assuncao was een van de grootste underdogs tijdens dit evenement. De man die ooit wist te winnen van huidig kampioen Aljamain Sterling en ex-kampioen TJ Dillashaw verloor zijn laatste vier partijen en was zonder overwinning sinds 2018. Assuncao nam het op tegen Victor Henry die ongelooflijk veel indruk had gemaakt tijdens zijn UFC-debuut eerder dit jaar tegen Raoni Barcelos.

UFC Vegas 62 | Knappe overwinning van Assuncao op Henry

Dat debuut kon Henry geen goed vervolg geven. Assuncao was scherper dan ooit en was zowel staand als op de grond een maatje te groot voor Henry. Assuncao wist voor het eerst in vier jaar weer eens te winnen en liet na de partij weten aan zijn MMA pensioen gedacht te hebben. Echter na deze prestatie lijkt het erop dat Assuncao nog wel zal terugkeren.

Rock'Em Sock'Em Robots

Dat de partij tussen Jordan Wright en Dusko Todorovic niet in een decision ging eindigen was eigenlijk op voorhand wel te voorspellen. Wright heeft een hekel aan tweede rondes (laat staan derde rondes) en dat geldt ook in mindere maten voor Dusko Todorovic. Wright begon de partij goed en wist Todorovic meerdere malen goed te raken. Todorovic ging voor beenklemmen in de eerste ronde, maar verdedigde zijn gezicht slecht en werd een paar keer hard geraakt.

UFC Vegas 62 | Comeback overwinning voor Todorovic in de tweede ronde

Wright maakte het echter niet af en was eigenlijk compleet buiten adem in de tweede ronde. Todorovic wist dat hij iets moest doen en kwam met veel druk en stoten op Wright af. Wright was doodmoe en kwam op zijn rug terecht. Todorovic liet zich die kans niet ontnemen en finishte de Amerikaan in de tweede ronde via TKO. Een zogeheten ‘Rock'Em Sock'Em Robots-gevecht’ vooral in de tweede ronde. Beide mannen kregen de Fight of the Night bonus voor hun gevecht in het middengewicht.

Jeugd verslaat routine

Cub Swanson wilde in een nieuwe divisie proberen om nog een keer een run te maken voor de titel. De normaal in het vedergewicht vechtende Amerikaan ging omlaag naar het bantamgewicht om het op te nemen tegen de talentvolle Jonathan Martinez. De partij in de eerste ronde was vrij gelijkwaardig totdat Martinez de veteraan naar het canvas wist te slaan. Swanson herstelde maar kwam nooit meer echt terug in de partij.

UFC Vegas 62 | Martinez stopt Swanson met vernietigende lowkick

Martinez maakte, net als teamgenoot Chris Gutierrez, veel gebruik van lowkicks. Swanson wist hier niet goed mee om te gaan en zakte een aantal keren bijna door zijn knieën. Na de derde keiharde lowkick van Martinez was het gevecht over. Swanson ging neer en moest nog een aantal stoten naar het gezicht toelaten. Een grootse overwinning voor Martinez die hiermee de Performance of the Night bonus pakte en de grootste naam op zijn groter wordende palmares bijschreef.

Jab = Money

Wie klimt er richting de top van de vlieggewicht divisie bij de vrouwen? Dat was de vraag van de avond. Was het Alexa Grasso of Viviane Araújo. Beide vrouwen hebben een voorkeur voor het staande gevecht echter is de Braziliaanse Araújo ook vaardig op de grond en wordt Grasso steeds beter met haar grondspel. De partij speelde zich voor het grootste deel af op de voeten.

UFC Vegas 62 | Grasso wint het main event na vijf harde ronden

Araújo leek meer power te hebben terwijl Grasso technischer en cleaner vocht en met haar jabs continu de slagenwisselingen in haar voordeel wist te beslissen. Het was een tactisch schouwspel tussen twee vrouwen die wisten wat er op het spel stond. Uiteindelijk na vijf ronden werd Grasso via unanimous decision uitgeroepen tot winnares. Haar vierde overwinning op rij in de divisie. De Mexicaanse kan op zijn minst een contendergevecht in 2023 verwachten.

