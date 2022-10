De main card is een uur later exclusief te bekijken op discovery+!

Belangrijk

Ad

Een partij tussen de nummer vijf en nummer zes van de divisie is negen van de tien keer een zeer belangrijke partij in de divisie. Dat geldt zeker voor het gevecht tussen Alexa Grasso en Viviane Araújo. Beide vrouwen hebben nog niet gevochten tegen huidig kampioene Valentina Shevchenko die inmiddels een groot deel van de divisie al heeft verslagen.

UFC UFC 282 | Prochazka en Teixeira op herhaling tijdens laatste PPV van 2022 9 UUR GELEDEN

De Mexicaanse publiekslievelinge Alexa Grasso hoopt met een overwinning een titelgevecht veilig te stellen Foto: Getty Images

Grasso hoopt haar uitstekende winstreak in het vlieggewicht te kunnen voortzetten. Ze won haar laatste drie partijen. Araújo won haar meest recente partij tegen Andrea Lee en verloor ternauwernood van topcontender Katlyn Chookagian. De winnaar van Grasso en Araújo zit in ieder geval in een uitstekende positie.

Viviane Araújo is een van de kansmakers op een titelgevecht in de vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Bantamgewicht

Dat Cub Swanson een van de meest geliefde vechters is in de UFC is inmiddels wel duidelijk. Swanson komt altijd om te vechten en doet dat vaak op spectaculaire wijze. Swanson verdiende zijn sporen in de vedergewicht divisie met overwinningen op onder meer Max Holloway en Charles Oliveira. Swanson maakt nu zijn bantamgewicht debuut tegen de veel jongere Jonathan Martinez.

Jonathan Martinez is een van de grootste talenten in de bantamgewicht divisie Foto: Getty Images

Martinez is een ondergewaardeerde kracht in de divisie. Martinez is zowel staand als op de grond sterk en won zijn laatste drie gevechten. Een overwinning op een naam als Cub Swanson kan Martinez de juiste boost geven in zijn carrière. Echter zal Swanson daar anders over denken. Hij imponeerde in zijn meest recente partij met een TKO overwinning op Darren Elkins. Kan ‘Killer Cub’ het ook in het bantamgewicht?

UFC Vegas 62 | "Ik aas nog altijd op de perfecte performance" - Cub Swanson

(Interview Cub Swanson)

People’s Main Event

Kijk op social media en 90% van de fans roept dat het gevecht tussen Askar Askarov en Brandon Royval een main event had moeten zijn. Vlieggewicht is vaak een ondergewaardeerde divisie in de UFC. Dit is niet terecht aangezien de meest technische partijen vaak in deze gewichtsklasse worden gevochten. Askar Askarov is een man uit Dagestan die zeer vaardig is op de grond.

Askar Askarov is misschien wel het grootste talent uit de UFC vlieggewicht divisie Foto: Getty Images

Askarov werd doof geboren en wist onder meer bij de Deaflympics goud te winnen. Tegenstander Royval komt jeugdiger over, maar is zelfs een paar maanden ouder dan Askarov. Ook Royval staat bekend om zijn goede groundgame en heeft al menig vechter weten te finishen. De winnaar van dit gevecht zet een grote stap richting een titelgevecht in 2023.

DE COMPLETE CARD VAN UFC VEGAS 62

Main Card

- Alexa Grasso vs. Viviane Araújo

- Cub Swanson vs. Jonathan Martinez

- Askar Askarov vs. Brandon Royval

- Jordan Wright vs. Dusko Todorovic

- Misha Cirkunov vs. Alonzo Menifield

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Mana Martinez vs. Brandon Davis

- Raphael Assuncao vs. Victor Henry

- Nick Maximov vs. Jacob Malkoun

- Joanderson Brito vs. Lucas Alexander

- Piera Rodriguez vs. Sam Hughes

- Tatsuro Taira vs. CJ Vergara

- Mike Jackson vs. Pete Rodriguez

Waar kijk je UFC Vegas 62?

De previewshow begint zondagochtend 16 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

UFC UFC Vegas 62 | "Ik aas nog altijd op de perfecte performance" - Cub Swanson GISTEREN OM 23:07