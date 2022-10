We beginnen zoals altijd met de prelims.

Reversal

Christian Rodriguez en Joshua Weems openden de card in het bantamgewicht. Althans dat was de bedoeling. Weems nam de partij met vier dagen voorbereiding aan en was te zwaar bij de weging. De Amerikaan kreeg hiervoor een boete. Weems begon sterk aan de partij en wist Rodriguez naar de grond te halen. Rodriguez stond vervolgens op en probeerde met een spinning back fist zijn tegenstander te vloeren.

Weems bleef rustig en nam Rodriguez opnieuw naar de grond. Echter had Rodriguez een goede positie gevonden om de takedown om te draaien en de Anaconda Choke aan te zetten. Weems kon geen kant op en moest aftikken. Een vervelend debuut voor Weems, maar een uitstekend tweede optreden in de UFC voor Rodriguez die niet alleen zijn eerste overwinning pakte, maar ook 50.000 dollar extra mocht bijschrijven voor Performance of the Night bonus.

Worstelen

Cody Durden wist vorige week nog niet tegen wie hij zou vechten nadat Kleydson Rodrigues om onbekende redenen moest afzeggen. De UFC contracteerde vervolgens LFA vlieggewicht kampioen Carlos Mota en zette hem tegenover Durden. Durden wist dat Mota een gevaarlijke tegenstander was en ging dan ook terug naar de basis, het worstelen.

Durden domineerde de eerste twee ronden met zijn worstelen. Ook de derde ronde was Durden de leidende factor met zijn worstelspel, maar moest hij iets meer schade nemen door een aantal harde stoten van Mota. Uiteindelijk won de Amerikaan via unanimous decision. Een solide performance.

Geen partij

De jonge Chase Hooper had in zijn meest recente partij veel vooruitgang laten zien in zijn staande werk. De sterke grondvechter nam het vanavond op tegen Steve Garcia Jr. die in juni nog zwaar knock-out ging. Hooper was favoriet bij het ingaan van de partij, echter zou er nooit sprake zijn van een gevecht.

Garcia Jr. vocht veruit zijn beste partij tot dusver in de UFC en wist Hooper vanaf de start meerdere malen hard te raken en naar de grond te slaan. Hooper probeerde stoten terug te geven, maar ontving hetzelfde aantal nog harder terug. Uiteindelijk na de zoveelste knockdown stopte scheidsrechter Herb Dean de partij. Een goede overwinning voor Garcia Jr. die zodoende weer omhoog kan kijken in de divisie en eveneens de Performance of the Night bonus pakte.

Vecht IQ

Het gevecht in het middengewicht tussen Jun Yong Park en Joseph Holmes was op papier misschien wel een van de meest gelijkwaardige partijen op de card. Beide mannen hielden elkaar dan ook behoorlijk in evenwicht in de eerste ronde. Holmes leek staand iets meer het overwicht te hebben en dit zorgde ervoor dat Park zijn geluk op de grond wilde beproeven.

Park leek op de grond een maatje te groot voor de Amerikaan. Vooral in de tweede ronde wist Park zijn tegenstander te domineren en zijn rug te pakken. Uiteindelijk wist Park via een mooie Rear Naked Choke submission zijn eerste finish in de UFC te pakken. De Zuid-Koreaan zal in februari weer willen vechten als de UFC naar Seoul gaat voor een Fight Night.

Geen genade

Voormalig zwaargewicht kampioen Andrei Arlovski nam het op tegen Marcos Rogerio de Lima. De Wit-Rus had in zijn meest recente partijen laten zien dat hij slim kon vechten en zodoende vaak de juryleden aan zijn kant had. De Lima is iemand die er altijd vol voor gaat en daarmee vaak wisselvallende resultaten neerzet.

Ook tegen Arlovski ging de Lima er weer vol voor. Lima raakte Arlovski met een stoot tegen de borst waardoor Arlovski neerging. De Lima volgde en wist in no time Arlovski in een Rear Naked Choke submission te leggen en zodoende de MMA legende in de eerste ronde al te stoppen. Veruit de grootste overwinning voor de Braziliaan tot dusver.

Clean knock-out

De prelims werden afgesloten door twee middengewichten. Phil Hawes bekend om zijn sterke worstelen nam het op tegen Roman Dolidze die eveneens een sterke worstelgame heeft. Er zou echter niet veel geworsteld worden. Hawes blesseerde zijn been halverwege de eerste ronde toen Dolidze voor een beenklem ging. Dolidze ging echter staand niet door op het been van Hawes waardoor het gevecht verder ging.

Hawes had echter moeite met zijn draai te vinden omdat hij zich toch niet meer goed kon manoeuvreren op zijn been. Dolidze wist Hawes in een ‘hoek’ te drijven en hem met een combinatie van harde en cleane stoten zwaar knock-out te slaan. Dolidze pakte hiermee de Performance of the Night bonus. De hardste knock-out van de avond.

Verwarring

Een echter stand-up battle werd verwacht tijdens de opener van de main card tussen Dustin Jacoby en Khalil Rountree Jr. Jacoby is de man met de kickboksachtergrond, Rountree Jr. de man met de Muay Thai-achtergrond. Jacoby leek met technisch vechten de eerste twee ronden naar hem toe te trekken. Rountree Jr. wist wel een aantal stoten te landen, maar het leek toch vooral erg wild van de kant van de Muay Thai vechter.

Rountree Jr. had in de derde ronde meer succes en bracht schade toe met een aantal harde en rake stoten. Uiteindelijk ging de partij naar de juryleden. Twee van de drie juryleden gaven de partij aan Rountree Jr. die zodoende via split decision won. Dit tot ongeloof van Jacoby en zijn team die met stomheid waren geslagen.

Vechten voor een langer verblijf

Josh Fremd en Tresean Gore wisten wat er op het spel stond bij het ingaan van de partij. Beide mannen wonnen nog niet in de UFC. Een overwinning zou in ieder geval iets van zekerheid van een langer verblijf geven in de UFC. Gore die bekend staat om zijn sterke staande spel bracht de partij verrassend naar de grond. Gore was de leidende factor op de grond en wist daar Fremd vooral te controleren.

Uiteindelijk wist Gore in de tweede ronde een onorthodoxe Guillotine Choke submission aan te zetten. Fremd tikte niet af waardoor hij out ging. Een prachtige overwinning voor Gore die hiermee niet alleen de Performance of the Night bonus won, maar ook tegenover zichzelf bewees dat hij in de UFC een overwinning kan pakken.

Hit or miss

De UFC zet op bijna iedere Fight Night card een zwaargewicht partij met niet gerankte vechters. De organisatie hoopt dat er een knock-out zal plaatsvinden zodat er spektakel op de main card te zien is. Echter is het vaker een ‘miss dan een hit’. Zo ook vanavond toen de ongeslagen debutant Waldo Cortes-Acosta het opnam tegen Jared Vanderaa. De partij duurde vijftien minuten en letterlijk geen enkele collega-zwaargewicht in de UFC zal wakker liggen van beide mannen.

Cortes-Acosta wist meer stoten te landen in de eerste en derde ronde. Vanderaa kwam nog aardig terug met een aantal lowkicks in de tweede ronde. Echter waren de juryleden unaniem voor de Dominicaan Cortes-Acosta die zodoende ongeslagen bleef. Voor Vanderaa is het waarschijnlijk einde verhaal. De Amerikaan won slechts een van in totaal zeven gevechten in de UFC.

Mooie partij

De op papier misschien wel meest attractieve partij van de avond (main event niet meegerekend) was de partij tussen MMA-veteraan Tim Means en de immer sterk vechtende Max Griffin. Beide mannen staan niet in de top-15 gerankt, maar iedereen weet dat je een taaie kluif hebt als je tegen een van deze twee mannen vecht. Griffin wist Means al vroeg in de eerste ronde knockdown te slaan en leek Means vroeg te finishen. Echter hebben meer vechters dit weleens gedacht tegen Means.

De Amerikaan wist snel te herstellen. Means leek zelfs de tweede ronde naar zich toe te trekken, maar werd 30 seconden voor het einde opnieuw op een knockdown getrakteerd. Means haalde de derde ronde en dit bleek ook zijn beste ronde. Echter was Griffin toch wel na drie ronden de betere vechter. Dat vonden twee van de drie juryleden ook waardoor Griffin won via split decision. Een van de betere partijen van de avond.

Anticlimax

Het had de mooiste en meest attractieve partij van de avond moeten worden. Calvin Kattar de nummer vijf van de vedergewicht divisie nam het op tegen de nummer zes Arnold Allen. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooie partij van te maken. Echter mocht het niet zo zijn. Allen vocht sterk en leek de eerste ronde naar zich toe te trekken. Kattar raakte vervolgens bij het uitvoeren van een techniek uit balans en blesseerde zijn been. Kattar wist de eerste ronde uit te vechten en werd goedgekeurd door de ringarts om verder te vechten.

Allen trapte bij de eerste mogelijkheid gelijk tegen het andere been van Kattar. De Amerikaan ging met veel pijn naar de grond en kon niet verder. Een gigantische anticlimax voor zowel Kattar als Allen. Voor Kattar omdat hij waarschijnlijk een tijdje eruit is met een blessure en voor Allen omdat hij juist een overtuigende overwinning kon gebruiken tegen een topper in de divisie. Een vervelende afloop voor beide partijen dus.

UFC Vegas 64 | Rodriguez vs. Lemos (Dutch Promo)

