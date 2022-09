UFC Vegas 63

ESPN meldde de partij na een gesprek met UFC-president Dana White.

Calvin Kattar werd in 2017 door de UFC gecontracteerd. De op dat moment semi-prof maakte zijn debuut tegen Andre Fili. Kattar imponeerde en won de partij via unanimous decision. Nadat Kattar vervolgens ook Shane Burgos wist te finishen wist de vedergewicht divisie dat het een nieuwe speler had om rekening mee te houden. Echter ging het vervolgens mis tegen Renato Moicano. Kattar zou zich terugvechten met twee KO overwinningen in de eerste ronde tegen zowel Chris Fishgold als Ricardo Lamas. De Amerikaan kreeg vervolgens zijn eerste main event partij binnen de UFC aangeboden tegen Zabit Magomedsharipov.

Kattar won de derde ronde, maar verloor de eerste twee ronden en daarmee de partij. Kattar won vervolgens van zowel Jeremy Stephens als Dan Ige en kreeg een zeer grote kans om zich te verzekeren van een titelgevecht toen hij in januari 2021 werd gematcht tegen voormalig kampioen Max Holloway. Kattar werd echter compleet weggevaagd door Holloway en verloor na vijf ronden via unanimous decision. Kattar zou vervolgens een jaartje rust nemen om in januari van dit jaar op zijn beurt Giga Chikadze totaal weg te vagen via unanimous decision. Kattar vocht vervolgens in juni het main event in Austin, Texas tegen Josh Emmett. In een gelijkwaardige partij werd verloren via split decision.

Ongeslagen in de UFC

Arnold Allen maakte in 2015 zijn UFC debuut. De Engelsman kwam daarvoor onder meer uit voor de Cage Warriors organisatie. Allen vocht vooral tijdens de Europese evenementen van de UFC en wist indruk te maken met overwinningen Alan Ömer en Makwan Amirkhani. Tegen BJJ-specialist Mads Burnell leek Allen te gaan verliezen, maar wist hij met een Front Choke submission een konijn uit de hoge hoed te toveren en zijn winstreak intact te houden.

In juli 2019 maakte Allen eindelijk zijn debuut voor de UFC in de Verenigde Staten tegen voormalig WEC en Strikeforce kampioen Gilbert Melendez. Allen vocht sterk en wist te winnen via unanimous decision. Vorig jaar kreeg Allen voor het eerste te maken met een gerankte tegenstander in Sodiq Yusuff. Allen wist ook deze test te doorstaan en na drie ronden te winnen via unanimous decision. De Engelsman wist begin dit jaar zijn winstreak naar 11 partijen uit te breiden door Dan Hooker voor eigen publiek in de eerste ronde via TKO te finishen. Nu krijgt Allen dé kans om door te stoten naar de top-5 van de divisie.

UFC Vegas 63

- Calvin Kattar vs. Arnold Allen

- Edson Barboza vs. Ilia Topuria

- Dustin Jacoby vs. Khalil Rountree Jr.

- Andrei Arlovski vs. Marcos R. de Lima

- Tim Means vs. Max Griffin

- Drakkar Klose vs. Mark O. Madsen

- Roman Dolidze vs. Phil Hawes

- Chase Hooper vs. Steve Garcia Jr.

- Jun Yong Park vs. Joseph Holmes

- Cody Durden vs. Kleydson Rodrigues

- Christian Rodriguez vs. Garrett Armfield

- Waldo Cortes-Acosta vs. Jared Vanderaa

- Tresean Gore vs. Josh Fremd

