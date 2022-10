Engeland

Allen vecht over het algemeen vooral in Europa. Het maakt de Engelsman in principe niets uit waar hij vecht. Hij denkt dat de UFC hem als publiekstrekker liever in Europa houdt. Het is wel jammer dat hij nu weer voor een bijna lege UFC APEX moet vechten. Echter is hij tevreden over de match-up en de main event plek op de card.

Kan Arnold Allen zijn eerste main event winnen? Foto: Getty Images

Calvin Kattar

Kattar is volgens Allen een zeer gevaarlijke tegenstander. Vaker had hij het gevoel dat hij tegen mindere tegenstanders vocht en dan ben je iets minder zorgvuldig zegt de Engelsman. Nu zal alles moeten kloppen. Die partijen tegen een tegenstander van een hoog kaliber wordt Allen heel erg enthousiast van.

Het derde main event voor Calvin Kattar van dit jaar Foto: Getty Images

Alexander Volkanovski

Met Alexander Volkanovski die waarschijnlijk voor het lichtgewicht goud gaat vechten denkt Allen dat dit ruimte openlaat om een interim titel in te plannen in de vedergewicht divisie. Echter is hij daar nu nog niet mee bezig. Eerst zal hij moeten winnen van Calvin Kattar.

Islam Makhachev & Alexander Volkanovski willen in 2023 tegen elkaar Foto: Getty Images

Team Renegade

Allen traint bij Team Renegade met onder meer Leon Edwards. De spirit is uiteraard uitstekend nu Edwards dit jaar kampioen werd door Kamaru Usman te verslaan. Allen merkt dat heel erg in de gym dat iedereen een stapje extra wil zetten.

Arnold Allen vecht tegen Calvin Kattar Foto: Getty Images

Truckstop

Allen rijdt van Ipswich naar Birmingham elke dag om te trainen. De Engelsman douchte altijd bij een truckstop. Inmiddels niet meer omdat ze nu douches hebben bij Team Renegade. Allen is niet iemand die veel praat, maar vooral een harde werker en dat wil hij graag zo houden. Mocht de UFC terugkomen met een groot evenement in de lente van 2023 hoopt Allen uiteraard ook op die card te vechten. Hij kijkt er erg naar uit om weer in Engeland te vechten en hoopt dat hij gezond kan blijven.

