Eveneens stond in het co-main event veteraan Tim Means tegenover de immer attractief vechtende Max Griffin. Tot slot maakte Waldo Cortes-Acosta zijn debuut tegen Jared Vanderaa in de zwaargewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Arnold Allen def. Calvin Kattar via TKO (Leg Injury) – R2, 0:08.

- Max Griffin def. Tim Means via SD (29-28, 28-29, 30-27).

- Waldo Cortes-Acosta def. Jared Vanderaa via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Tresean Gore def. Josh Fremd via Tech.Submission (Guillotine Choke) – R2, 0:49.

- Khalil Rountree Jr. def. Dustin Jacoby via SD (29-28, 28-29, 29-28).

Preliminary Card

- Roman Dolidze def. Phil Hawes via KO (Punches) – R1, 4:09.

- Marcos Rogerio de Lima def. Andrei Arlovski via Submission (RNC) – R1, 1:56.

- Jun Yong Park def. Joseph Holmes via Submission (RNC) – R2, 3:04.

- Steve Garcia Jr. def. Chase Hooper via TKO (Punches) – R1, 1:32.

- Cody Durden def. Carlos Mota via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Christian Rodriguez def. Joshua Weems via Submission (Anaconda Choke) – R1, 4:07.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: -

Performance of the Night: Christian Rodriguez, Steve Garcia Jr., Roman Dolidze & Tresean Gore.

