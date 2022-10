Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Bekijk ook eveneens een exclusief interview met Arnold Allen

Main Card

- Calvin Kattar (146 lbs) vs. Arnold Allen (145.5 lbs)

- Tim Means (170.5 lbs) vs. Max Griffin (170.5 lbs)

- Waldo Cortes-Acosta (260.5 lbs) vs. Jared Vanderaa (259 lbs)

- Josh Fremd (185 lbs) vs. Tresean Gore (185.5 lbs)

- Dustin Jacoby (204 lbs) vs. Khalil Rountree Jr. (205 lbs)

Preliminary Card

- Phil Hawes (185.5 lbs) vs. Roman Dolidze (186 lbs)

- Andrei Arlovski (241 lbs) vs. Marcos Rogerio de Lima (261 lbs)

- Joseph Holmes (185.5 lbs) vs. Jun Yong Park (185 lbs)

- Chase Hooper (145 lbs) vs. Steve Garcia Jr. (146 lbs)

- Cody Durden (126 lbs) vs. Carlos Mota (125.5 lbs)

- Christian Rodriguez (136 lbs) vs. Joshua Weems (139.5 lbs)

* Joshua Weems is 3.5 pond te zwaar en zal een deel van zijn gage moeten afstaan aan zijn tegenstander.

Waar kijk je UFC Vegas 63?

De previewshow begint zondagochtend 30 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

