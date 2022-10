Hoog kaliber

Het main event tussen Calvin Kattar en Arnold Allen is op papier een gevecht van hoog kaliber. De sterke Kattar vecht al zijn derde main event van het jaar. De ‘Boston Finisher’ won begin dit jaar nog overtuigend van Giga Chikadze, maar verloor in juli nipt van Josh Emmett.

Kan Arnold Allen zijn eerste main event winnen? Foto: Getty Images

Hij zal nu zijn plek in de top-5 moeten verdedigen tegen de talentvolle Arnold Allen. Allen’s probleem in de UFC is dat hij niet regelmatig genoeg vecht. Het is bijna een unicum dat we de Engelsman voor de tweede maal dit jaar in actie gaan zien. In maart maakte hij nog korte metten met Dan Hooker. Voor Allen wordt het zijn eerste main event in de UFC. Een overwinning brengt hem in de top-5.

‘Lowkey banger’

Het co-main event van de avond is er een waar je op voorhand een kringetje omheen zet in je agenda. Beide mannen zijn dan weliswaar niet gerankt en halen wisselvallige resultaten. Echter valt er altijd wat te beleven als Tim Means en Max Griffin de Octagon instappen. Means is een ongelooflijk taaie veteraan die eigenlijk iedereen wel een moeilijke avond kan bezorgen. Means is allround en zowel staand als op de grond staat hij zijn mannetje.

MMA veteraan Tim Means vecht het co-main event Foto: Getty Images

Dit geldt ook voor Griffin. Beide mannen zijn weliswaar meer op hun gemak op de voeten, maar kunnen ook op de grond overweg. Griffin is een vechter die in zijn vorige partij de kans kreeg in de rankings te komen, maar uiteindelijk verloor van Neil Magny. Het gevecht tussen beide mannen zou weleens in een Fight of the Night kunnen eindigen. Het is ook niet voor niets dat de UFC het gevecht zo hoog op de card heeft geplaatst.

Knock-out power

De opener van de main card is een belangrijk gevecht in het licht-zwaargewicht. Dustin Jacoby is bezig aan een ongekend goede reeks in de UFC. De Amerikaan is sinds zijn terugkomst in de Octagon nog foutloos. Jacoby won zes van zijn zeven partijen (een onbeslist) en wist met een keiharde knock-out in juli tegen Da Un Jung zich de rankings in te vechten. Opvallend is dat Jacoby maar geen tegenstander krijgt die boven zich gerankt staat. Ook ditmaal is de ongerankte maar zeer gevaarlijke Khalil Rountree Jr. de tegenstander.

Dustin Jacoby hoopt zijn uitstekende reeks te kunnen voortzetten Foto: Getty Images

Rountree Jr. is een van de meest inconsistente vechters in de divisie. De Amerikaan heeft alles om een ster te worden in de divisie, maar wisselt wereldprestaties af met ongekend matige prestaties. De vraag is in hoeverre Rountree Jr. in staat is om wederom een goede prestatie neer te zetten. Mocht hij zijn knock-out power vinden kunnen we hem zomaar in de rankings terugvinden na afloop van het evenement.

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 63?

De previewshow begint zondagochtend 30 oktober om 00.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

