Lemos zal moeten winnen om weer aan te kunnen sluiten bij de top van de divisie. Voor Rodriguez ligt er naar alle waarschijnlijkheid een titelgevecht op haar te wachten bij winst.

Beide vrouwen zouden eigenlijk het co-main event tegen elkaar vechten, maar werden twee weken geleden gepromoveerd tot main event nadat het gevecht tussen Bryce Mitchell en Movsar Evloev kwam te vervallen na een blessure van de Rus. Voor Rodriguez en Lemos een mooi buitenkansje om zich in de kijker te spelen bij het publiek. Rodriguez kan bij winst weleens de volgende gegadigde zijn voor een titelgevecht. Lemos moet winnen om aansluiting te houden met de top.

Ad

Topcontender

UFC UFC Vegas 67 | Jarno Errens vecht tijdens eerste UFC evenement van 2023 tegen David Onama GISTEREN OM 18:46

De inmiddels 35-jarige Marina Rodriguez begon pas op haar 28ste met haar professionele MMA carrière. De talentvolle Braziliaanse wist in 2.5 jaar tijd een 9-0 record te realiseren en zodoende een van de meest begeerde MMA talenten in Brazilië te worden. Rodriguez mocht vervolgens haar kunsten vertonen tijdens de Braziliaanse versie van de Dana White’s Contender Series in 2018. Rodriguez liet met haar superieure striking geen spaan heel van Maria Oliveira en won via TKO in de eerste ronde. Voor de UFC genoeg reden om haar te contracteren.

Marina Rodriguez is een van de topcontenders in de strogewicht divisie Foto: Getty Images

Rodriguez had een eigenaardige start van haar UFC run. Ze won twee van haar eerste vijf partijen en vocht ook tweemaal een onbesliste partij. Rodriguez verloor alleen nipt van huidig kampioene Carla Esparza. De echte doorbraak van Rodriguez kwam in 2021 toen ze Amanda Ribas via knock-out in de tweede ronde wist te stoppen. Vanaf dat moment heeft de Braziliaanse de weg naar boven ingezet. In hetzelfde jaar vocht ze haar eerste twee main events voor de UFC en won ze van zowel Michelle Waterson als Mackenzie Dern. Nadat eerder dit jaar ook van topcontender Yan Xiaonan werd gewonnen via split decision leek Rodriguez op een titelgevecht af te stevenen. Echter zal ze eerst moeten afrekenen met landgenote Amanda Lemos.

Heavy hands

Amanda Lemos werd in 2017 door de UFC gecontracteerd als Jungle Fight kampioene. Lemos vocht destijds nog in de bantamgewicht divisie en verloor haar UFC debuut tegen Leslie Smith. Lemos zou vervolgens positief worden getest door USADA op een verboden middel en werd twee jaar geschorst. Hierdoor keerde ze pas in 2019 terug in de Octagon. Lemos ging twee gewichtsklassen omlaag en dat heeft haar geen windeieren gelegd. Lemos won vijf partijen in de divisie en wist onder meer voormalig Invicta FC kampioene Livia Renata Souza en Montserrat Ruiz te finishen.

UFC Long Island | Lemos wint via een schitterende Guillotine Choke submission

Lemos had het vervolgens erg moeilijk tegen Angela Hill, maar wist via split decision wel de winst te pakken. Het leverde Lemos begin dit jaar haar eerste main event partij op tegen ex-kampioene Jessica Andrade. Lemos vocht sterk, maar kwam uit het niets in een standing Arm-Triangle Choke submission terecht. Lemos moest aftikken en verloor zodoende in de eerste ronde. Lemos wist vervolgens in juli van dit jaar wel een mooie overwinning te pakken door Michelle Waterson via Guillotine Choke submission te finishen. Lemos krijgt nu een nieuwe kans tegen topcontender Marina Rodriguez. Saillant detail is dat Rodriguez een van de beste vriendinnen is van Jessica Andrade.

Anyplace

Neil Magny behoeft eigenlijk weinig introductie. De Amerikaan is al jaren een vaste klant in de weltergewicht divisie in de UFC. Magny weet vooral in verband met zijn cardio close gevechten altijd zijn kant op te draaien. Magny kwam via het zestiende seizoen van The Ultimate Fighter de UFC binnen.

Magny vecht tijdens UFC Vegas 64 Foto: Getty Images

Magny won het seizoen niet, maar heeft zich inmiddels met overwinningen tegen Kelvin Gastelum, Carlos Condit en voormalig kampioen Johny Hendricks weten op te werken tot een van de meest herkenbare gezichten van de divisie. Magny won vijf van zijn laatste zeven partijen en versloeg onder meer voormalig kampioen Robbie Lawler, Geoff Neal en Max Griffin. Eerder dit jaar kwam hij in zijn meest recente partij te kort tegen het ongeslagen toptalent Shavkat Rakhmonov. Nu zal Magny het gaan opnemen tegen de sterke Daniel Rodriguez.

Onderschat

Daniel Rodriguez won in 2019 zijn gevecht tijdens de Dana White’s Contender Series. De Amerikaan won via unanimous decision van Rico Farrington, maar wist Dana White niet te overtuigen. Nadat vervolgens in het regionale circuit een titel werd gewonnen kreeg Rodriguez alsnog een belletje van de UFC of hij een invalpartij tegen Tim Means kon aannemen. Rodriguez accepteerde de uitdaging en vocht in de ‘achtertuin’ van Means een goede partij. Rodriguez won via Guillotine Choke submission in de tweede ronde en kreeg de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar. Rodriguez wist met zijn attractieve en agressieve manier van vechten behoorlijk wat hype rond zijn naam te creëren bij de hardcore fans. Na overwinningen tegen Gabe Green en Dwight Grant verloor de Amerikaan van Nicolas Dalby.

Daniel Rodriguez is een dark horse in de divisie Foto: Getty Images

Weliswaar via unanimous decision echter was een overwinning voor Rodriguez ook helemaal niet gek geweest. Het gevecht was een stuk closer dan de uitslag deed vermoeden. Ook de UFC moet dit gedacht hebben aangezien hij in 2021 werd gematcht tegen de op dat moment nog altijd zeer populaire Mike Perry. Rodriguez won het gevecht zonder al te veel problemen via unanimous decision. Rodriguez breidde vervolgens zijn winstreak uit naar drie partijen. Zo werd Preston Parsons gefinisht en werd de grootste overwinning tot dusver in de carrière van Rodriguez gehaald. Hij won van voormalig interim titeluitdager Kevin Lee via een dominante unanimous decision. Mede doordat Rodriguez (buiten zijn schuld om) een jaar niet vocht viel hij buiten de top-15. Die top-15 plek wist hij vorige maand terug te heroveren met een controversiële split decision overwinning tegen Li Jingliang.

Kat met negen levens

Sherman werd door de UFC voor de derde keer in zijn carrière gecontracteerd eerder dit jaar. In 2016 kwam de Amerikaan voor het eerst de UFC binnen. Met slechts twee overwinningen in zeven partijen nam de UFC twee jaar later al afscheid van Sherman. Sherman vocht in het regionale Amerikaanse circuit drie KO overwinningen bij elkaar. Vervolgens pakte hij ook de titel bij de Bare Knuckle FC organisatie. Voor de UFC een reden om de Amerikaan opnieuw te contracteren. Sherman had een sterke comeback in de UFC met een TKO overwinning in de tweede ronde tegen Ike Villanueva, maar werd vervolgens negen maanden geschorst nadat hij positief werd getest voor het gebruik van verboden middelen.

UFC Vegas 58 | Chase Sherman met een knockout overwinning in de derde ronde

Sherman vocht vorig jaar tweemaal voor de UFC en begin dit jaar tijdens het eerste evenement in januari ook. Alle drie de gevechten werden verloren waarna de UFC wederom afscheid nam van Sherman. De Amerikaan werd vervolgens binnen een week alsnog teruggenomen door de UFC. De organisatie zat met de handen in het haar nadat Alexandr Romanov zijn tegenstander zag uitvallen. De UFC gaf Sherman een hernieuwde verbintenis met een hogere gage. De partij werd vervolgens een week uitgesteld nadat Sherman niet werd goedgekeurd om onbekende redenen. Sherman verloor echter kansloos van Romanov en leek tegen Jared Vanderaa drie maanden geleden zijn allerlaatste kans te krijgen. Sherman greep die kans en won via TKO in de derde ronde en pakte zodoende voor het eerst in ruim twee jaar weer eens een overwinning.

Weinig indrukwekkend

De Amerikaan Josh Parisian heeft nog geen fantastische indruk gemaakt in de UFC. Parisian kwam eigenlijk voor het eerst in beeld tijdens de Dana White’s Contender Series in 2018 toen hij Greg Rebello finishte. Parisian kreeg geen contract maar een toegangsbewijs voor The Ultimate Fighter 28. Dit tot teleurstelling van de Amerikaan die had gehoopt met de snelle finish genoeg te hebben gedaan voor een contract bij de UFC te krijgen. Parisian verloor gelijk van Michel Batista en lag uit het toernooi.

UFC Vegas 57 | Josh Parisian wint via TKO in de tweede ronde

Na vervolgens een winstreak van vijf partijen te hebben gepakt in kleinere organisaties mocht Parisian in 2020 wederom deelnemen aan de DWCS. Parisian won opnieuw, ditmaal van Chad Johnson. Dana White gaf de Amerikaan ditmaal wel een contract. Drie maanden later verloor Parisian zijn debuut tegen Parker Porter. Uiteindelijk pakte Parisian vorig jaar juni zijn eerste UFC overwinning door een controversiële split decision te winnen van Roque Martinez. Parisian verloor vervolgens vrij kansloos van Don’Tale Mayes, maar wist eerder dit jaar zijn UFC carrière te redden door Alan Baudot via TKO in de tweede ronde te finishen. Nu wacht Chase Sherman.

Sambo kampioen

Tagir Ulanbekov maakt deel uit van het team van Khabib Nurmagomedov en Islam Makhachev. Ulanbekov komt net als de voormalig en huidig UFC kampioenen uit Dagestan en traint al sinds dat hij klein was met beide vechters. Ulanbekov maakte furore bij het Russische Fight Nights Global en was daar kampioen. Nadat hij uiteindelijk via een controversiële majority decision zijn titel verloor aan Zhalgas Zhumagulov stapte hij over naar de organisatie van Nurmagomedov, Gorilla FC. Ulanbekov won daar in 2019 de titel en verdedigde deze met succes tweemaal. De vechter uit Dagestan trok daarmee de aandacht van de UFC die hem in 2020 contracteerde.

Tagir Ulanbekov is een sterke vechter uit Dagestan Foto: Getty Images

Ulanbekov debuteerde in oktober 2020 voor de UFC in Abu Dhabi tegen Bruno Silva. De sterke worstelende Ulanbekov won de partij via unanimous decision. Mede door een aantal blessures zou Ulanbekov ruim een jaar buitenspel staan. Tijdens zijn comeback had hij ongelooflijk veel moeite met de sterke Braziliaan Allan Nascimento. Ulanbekov trok uiteindelijk wel via split decision aan het langste eind. Uiteindelijk werden ook de visumproblemen van de Rus opgelost zodat hij ook in de Verenigde Staten kon vechten. Begin dit jaar vocht Ulanbekov voor het eerst in Las Vegas tegen Tim Elliott. In een zeer controversiële partij waar Tim Elliott meerdere overtredingen beging, maar niet werd gecorrigeerd door de dienstdoende scheidsrechter verloor Ulanbekov via unanimous decision. Voor Ulanbekov is het zaak om te winnen van Nate Maness om zijn plek in de ranking te verdedigen.

Onderschat

Nate Maness is misschien wel een van de meest onderschatte vechters in de UFC. Maness is een zeer onopvallende vechter die bij het grote publiek over het algemeen niet opvalt. De prestaties van Maness in de kooi zijn echter zeer indrukwekkend. Maness startte zijn MMA carrière in 2013. Maness vocht in de regionale MMA scene een record bij elkaar van 8-0. Dit trok de aandacht van de prestigieuze Canadese TKO organisatie. Maness versloeg tijdens zijn debuut Caio Machado en mocht vervolgens voor de titel vechten tegen kampioen Jesse Arnett. Maness won via TKO in de tweede ronde en pakte tijdens zijn tweede partij voor de organisatie dus al de titel. Maness was die titel echter binnen een half jaar kwijt.

Nate Maness gaat voor zijn vijfde UFC overwinning Foto: Getty Images

Taylor Lapilus wist Maness zijn eerste verliespartij toe te brengen. Maness keerde terug naar de Verenigde Staten waar hij de HR MMA titel won en vervolgens een onverwacht belletje kreeg van de UFC. Maness mocht in augustus 2020 zijn debuut maken tegen Johnny Muñoz Jr. Maness won via unanimous decision. De Amerikaan won vervolgens ook van Luke Sanders, maar had ongelooflijk veel moeite in zijn partij tegen Tony Gravely. Maness werd gered door de buzzer in de eerste ronde. In de tweede ronde keerde Maness de partij volledig en finishte hij Gravely via TKO. Maness kreeg vervolgens eerder dit jaar van de UFC de kans om zich de rankings in te vechten tegen Umar Nurmagomedov. Maness werd drie ronden lang gedomineerd en verloor voor het eerst in de UFC via unanimous decision. Het deed Maness beslissen een gewichtsklasse omlaag te gaan. In het vlieggewicht treft hij in Ulanbekov opnieuw een vechter uit Dagestan.

Ondergewaardeerd toptalent

Grant Dawson timmerde in het regionale circuit aan de weg. De Amerikaan kreeg tijdens het eerste seizoen van de DWCS in 2017 de kans een UFC contract te verdienen tegen Adrian Diaz. Dawson won de partij via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde en kreeg zijn contract. Het duurde echter tot 2019 voordat Dawson zijn UFC debuut zou maken. De Amerikaan versloeg Julian Erosa via unanimous decision. Het was de eerste keer in de carrière van Dawson dat een gevecht naar de juryleden ging. Dawson wist vervolgens drie nieuwe overwinningen toe te voegen aan zijn record waaronder een Rear Naked Choke finish tegen de tot dan ongeslagen TUF 27 winnaar Mike Trizano.

Grant Dawson is nog altijd ongeslagen in de UFC Foto: Getty Images

In maart 2021 kreeg Dawson een stap omhoog in competitie en nam hij het op tegen de Braziliaanse BJJ specialist Leonardo Santos. Eveneens moest hij een gewichtsklasse omhoog omdat hij moeite had om vedergewicht te maken. Dawson had het moeilijk, maar finishte Santos een seconde voor het einde van de partij via KO. De enige partij in de UFC die Dawson niet wist te winnen was het gevecht in oktober 2021 tegen Ricky Glenn. Die partij eindigde onbeslist. Hierdoor leek de UFC een rem te zetten op de push die Dawson eerder wel kreeg. Echter wist hij in zijn meest recente partij via Rear Naked Choke submission af te rekenen met Jared Gordon en kan hij bij een overwinning tegen de ongeslagen Mark O. Madsen weleens de rankings van het lichtgewicht binnenkomen.

Ongeslagen Olympiër

De Deen Mark O. Madsen is een voormalig Olympiër die een zilveren medaille wist te winnen op de Olympische Spelen van 2012 in Rio de Janeiro. In de discipline Grieks-Romeins worstelen pakte de Deen de medaille. Van 2001 tot 2016 deed Madsen mee aan worsteltoernooien en wist hij meerdere medailles in de wacht te slepen. Tussendoor won hij ook nog twee MMA partijen, maar vanaf 2016 ligt de focus volledig op het MMA. Madsen die onder meer drie partijen bij Cage Warriors wist te winnen werd in 2019 door de UFC gecontracteerd.

De ongeslagen Olympiër Mark O. Madsen gaat voor zijn vijfde overwinning in de UFC Foto: Getty Images

De ongeslagen Deen won tot dusver al zijn partijen waaronder viermaal voor de UFC. In zijn partij tegen Clay Guida had Madsen het bij tijd en wijle moeilijk. Madsen won via split decision. Echter moet ook de UFC gedacht hebben dat Madsen minder overtuigde dan in voorgaande partijen waardoor ze hem nu wederom een veteraan voorschotelde in Vinc Pichel. Madsen was worstelend te sterk voor Pichel en versloeg de Amerikaan via unanimous decision. Madsen krijgt veel kritiek op zijn vaak saaie stijl, maar zal daar maling aan hebben als hij ook Dawson op dezelfde manier aan zijn zegekar kan binden.

De complete card van UFC Vegas 64

Main Card

- Marina Rodriguez vs. Amanda Lemos

- Neil Magny vs. Daniel Rodriguez

- Chase Sherman vs. Josh Parisian

- Tagir Ulanbekov vs. Nate Maness

- Grant Dawson vs. Mark O. Madsen

Preliminary Card

- Darrick Minner vs. Shayilan Nuerdanbieke

- Miranda Maverick vs. Shanna Young

- Mario Bautista vs. Benito Lopez

- Polyana Viana vs. Jinh Yu Frey

- Liudvik Sholinian vs. Johnny Muñoz Jr.

- Carlos Candelario vs. Jake Hadley

- Tamires Vidal vs. Ramona Pascual

Waar kijk je UFC Vegas 64?

De previewshow begint zaterdagavond 5 november om 23.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 00.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

UFC UFC Vegas 63 | Allen wint na anticlimax in het main event 30/10/2022 OM 02:52