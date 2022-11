Uitstekend

Met de overwinning recent tegen Jared Vanderaa voelt Sherman zich uitstekend in zijn vel. Sinds dat hij naar Florida is verhuisd heeft de zwaargewicht niet zo’n goed trainingskamp gehad. Eigenlijk is trainen het enige wat hij doet.

Vanderaa

Het laatste gevecht tegen Vanderaa was heel belangrijk anders zat hij nu waarschijnlijk niet meer in de UFC. Het was ook heel belangrijk om te zien waar hij mentaal staat qua vechten. En nu moet hij het uitbreiden naar achtereenvolgende overwinningen.

UFC Vegas 58 | Chase Sherman met een knockout overwinning in de derde ronde

Plezier

Sherman zegt dat het belangrijkste is dat hij plezier heeft in wat hij doet. Het maakt hem wel degelijk uit of hij wint of verliest, maar plezier maken is voor de Amerikaan het belangrijkste. Dan maakt de rest eigenlijk niet veel meer uit.

Atletisch

Sherman wil laten zien dat hij een van de meest atletische zwaargewichten is in de UFC. Alles moet in orde zijn. Training, mentaal aspect en techniek. En daar werkt hij elke dag hard aan en dat verschilt ook met hoe hij eerder met dingen omging.

Chase Sherman vecht tegen Josh Parisian Foto: Getty Images

Henri Hooft

Sherman traint bij Kill Cliff FC met de Nederlandse topcoach Henri Hooft. Sherman heeft een speciale band met Hooft. Volgens de Amerikaan ging dat vanzelf. Hooft zag potentie in Sherman die hij zelf in het begin niet zag. Hooft houdt van de stijl van Sherman. De Nederlandse stijl van het kickboksen is waarop de stijl van Sherman is gefundeerd.

Josh Parisian

Tegenstander Josh Parisian is erg sterk volgens Sherman. En misschien vaak wel te taai voor zijn eigen gezondheid. Hij kijkt ernaar uit om tegen Parisian te vechten. Sherman verwacht dat hij Parisian systematisch kan afbreken.

UFC Vegas 57 | Josh Parisian wint via TKO in de tweede ronde

Vanilla Gorilla

Sherman’s bijnaam is de ‘Vanilla Gorilla’. Sherman zegt dat hij tijdens zijn allereerste partij in het MMA nog geen bijnaam had. Sherman vroeg vervolgens zijn vrienden om een bijnaam en die kreeg hij van een maatje van hem die een videogame zat te spelen: ‘The Vanilla Gorilla’. Sherman vond het een fantastische bijnaam en sindsdien is die blijven hangen.

