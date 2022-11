Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Wil je meer informatie over de Main Card. Check dan hier onze uitgebreide preview. Bekijk ook eveneens een exclusief interview met Chase Sherman

Main Card

- Marina Rodriguez (115.5 lbs) vs. Amanda Lemos (114.5 lbs)

- Neil Magny (170.5 lbs) vs. Daniel Rodriguez (170 lbs)

- Chase Sherman (255.5 lbs) vs. Josh Parisian (265.5 lbs)

- Tagir Ulanbekov (124.5 lbs) vs. Nate Maness (125.5 lbs)

- Grant Dawson (157.5 lbs*) vs. Mark O. Madsen (155 lbs)

Preliminary Card

- Darrick Minner (146 lbs) vs. Shayilan Nuerdanbieke (145.5 lbs)

- Miranda Maverick (125.5 lbs) vs. Shanna Young (127 lbs**)

- Mario Bautista (135.5 lbs) vs. Benito Lopez (138.5 lbs***)

- Polyana Viana (115.5 lbs) vs. Jinh Yu Frey (115.5 lbs)

- Liudvik Sholinian (135.5 lbs) vs. Johnny Muñoz Jr. (135.5 lbs)

- Carlos Candelario (128.5 lbs****) vs. Jake Hadley (126 lbs)

- Tamires Vidal (134 lbs) vs. Ramona Pascual (137 lbs*****)

* Grant Dawson is 1.5 pond te zwaar en zal een percentage van zijn gage moeten afstaan aan Mark O. Madsen.

** Shanna Young is 1 pond te zwaar en zal een percentage van zijn gage moeten afstaan aan Miranda Maverick.

*** Benito Lopez is 1.5 pond te zwaar en zal een percentage van zijn gage moeten afstaan aan Mario Bautista.

**** Carlos Candelario is 2.5 pond te zwaar en zal een percentage van zijn gage moeten afstaan aan Jake Hadley.

***** Ramona Pascual is 1 pond te zwaar en zal een percentage van zijn gage moeten afstaan aan Tamires Vidal.

Waar kijk je UFC Vegas 64?

De previewshow begint zaterdagavond 5 november om 23.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 00.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

