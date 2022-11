Ongewone stijging

Shayilan was een -220 favoriet bij de bookmakers. Die quotering was bij het ingaan van de partij bijna verdubbeld naar -420.

Minner & Shayilan tijdens de weging op vrijdag Foto: Getty Images

Een ongewone stijging vlak voor een partij bij een gevecht waar eigenlijk bijna de hele tijd de quotering stabiel bleef. Wat het nog saillanter maakt is dat er veel geld binnenkwam op een TKO overwinning binnen 2.5 minuut voor de Chinees.

Verdacht gokgedrag

Verschillende gokkantoren trokken aan de bel waardoor het gevecht in onderzoek is bij een gevestigd bedrijf dat staat voor gokintegriteit. Dit bedrijf gaat onderzoeken of er iets verdachts aan de hand is met de partij tussen Minner en Shayilan. Sommige bookmakers haalden de partij zelfs van de lijst af nadat ze het gokken op deze partij niet vertrouwden.

In onderzoek

Nog voor de partij namen enkele bookmakers contact op met U.S. Integrity om aan te geven dat ze achterdochtig waren over het geld dat er binnenkwam op een overwinning via TKO van Shayilan. U.S. Integrity ging hierna op onderzoek en waarschuwde ook andere bookmakers en klanten dat er verdachte omstandigheden waren rondom de partij (die toen nog gevochten moest worden). Het wedden op Shayilan stopte niet ondanks dat de quotering een stuk minder aantrekkelijk werd aangezien hij een steeds grotere favoriet werd om de partij te winnen.

Shayilan Nuerdanbieke verslaat Darrick Minner in de eerste ronde Foto: Getty Images

U.S. Integrity

President van U.S. Integrity Matthew Holt kon geen mededelingen doen over het onderzoek aan ESPN.

U.S. Integrity President Matthew Holt (Photo Credits: YouTube) Foto: Other Agency

"Ons doel is om de industrie zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van mogelijke snode, abnormale of verdachte activiteiten. Dit zodat er zo snel mogelijk actie ondernomen kan worden". In dit geval hopen we dat we hebben kunnen helpen voorkomen dat er nog meer verdachte weddenschappen doorkwamen voordat de partij begon."

U.S. Integrity heeft geen handhavingsbevoegdheid waardoor reacties op het lopende onderzoek van toezichthouders en/of autoriteiten zal moeten komen.

Management en Coach

ESPN deed research bij het management van Darrick Minner en bij hoofdcoach en ex-UFC vechter James Krause. Het management van Minner liet weten dat ze geen enkele notie van de beschuldiging hadden. Krause reageerde niet.

James Krause (rechts) samen met Darrick Minner na een van Minner's overwinningen in de UFC Foto: Getty Images

Krause is een van de meest bekende gokkers op gevechten en heeft zelfs een YouTube podcast waar hij wekelijks tips geeft om te gokken op gevechten. Vorige maand liet de UFC via een officieel persbericht naar buiten komen dat vechters, familieleden en coaches niet meer op gevechten mochten gokken. Dit was eerder niet het geval. Echter mag dit dus sinds kort niet meer.

Geblesseerde knie

Een bron liet aan ESPN weten dat Minner zijn linker knie geblesseerd was bij het ingaan van de partij. Joey Odessa, een bekende bookmaker zegt dat hij denkt dat er inderdaad iets aan de hand was en dat iemand zijn mond heeft voorbij gepraat. Maar dat dit niet betekend dat Minner de partij opzettelijk heeft verloren.

Het laatste zal hier nog niet over geschreven zijn.

