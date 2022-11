Eveneens vochten tijdens het co-main event Neil Magny en Daniel Rodriguez in een partij die meerdere malen werd verschoven, maar eindelijk vandaag plaatsvond. Tot slot maakte Nate Maness zijn debuut in het vlieggewicht tegen Tagir Ulanbekov.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Amanda Lemos def. Marina Rodriguez via TKO (Punches) – R3, 0:54.

- Neil Magny def. Daniel Rodriguez via Submission (D’Arce Choke) – R3, 3:33.

- Shayilan Nuerdanbieke def. Darrick Minner via TKO (Elbows) – R1, 1:07.

- Tagir Ulanbekov def. Nate Maness via Submission (Standing Guillotine Choke) – R1, 2:11.

- Grant Dawson def. Mark O. Madsen via Submission (RNC) – R3, 2:05.

Preliminary Card

- Miranda Maverick def. Shanna Young via UD (30-26, 30-26, 30-26).

- Mario Bautista def. Benito Lopez via Submission (Armbar) – R1, 4:54.

- Polyana Viana def. Jinh Yu Frey via TKO (Punches) – R1, 0:47.

- Johnny Munoz def. Liudvik Sholinian via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- Jake Hadley def. Carlos Candelario via Submission (Triangle Choke) – R2, 2:39.

- Tamires Vidal def. Ramona Pascual via TKO (Flying Knee to the Liver) – R1, 3:06.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: -

Performance of the Night: Tamires Vidal, Polyana Viana, Neil Magny & Mario Bautista.

