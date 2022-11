Belangrijk

Vooral voor Marina Rodriguez is de partij tegen Lemos heel belangrijk. De Braziliaanse kan bij een overwinning eigenlijk niet meer aan de kant geschoven worden als de volgende gegadigde voor een titelgevecht in de divisie. Rodriguez won in de UFC onder meer van Mackenzie Dern en Yan Xiaonan. Tegen huidig kampioene Carla Esparza werd via split decision verloren.

Amanda Lemos vecht voor top-5 plek Foto: Getty Images

Lemos daarentegen wist in juli jongstleden haar verlies eerder dit jaar tegen Jessica Andrade enigszins weg te poetsen door Michelle Waterson via Guillotine Choke submission te finishen. Een overwinning op Rodriguez zou Lemos in de top-5 van de divisie brengen.

Wie heeft de langste adem?

Neil Magny mag aan de ene kant gezien worden als een gatekeeper in de weltergewicht divisie. Aan de andere kant doe je de Amerikaan ook te kort met die term. Magny is een van de taaiste vechters in de divisie en verliest alleen maar van de echte toppers of aankomende toppers. Magny heeft een uitstekende cardio mede omdat hij al jaren op hoogte traint. Nu moet hij zijn plek verdedigen tegen Daniel Rodriguez.

Magny vecht tijdens UFC Vegas 64 Foto: Getty Images

Rodriguez is een agressieve vechter, maar weet ook regelmatig gewoon zijn geduld te bewaren en de juiste momenten voor zijn aanvallen te kiezen. Rodriguez won vorige maand nog van Li Jingliang via een controversiële split decision. Nu krijgt hij de kans om de top-10 van de divisie binnen te komen. Echter zal hij daarvoor wel Neil Magny opzij moeten zetten.

Slimme marketing of misplaatst?

De UFC zet bijna standaard een partij tussen niet gerankte zwaargewichten op een main card in de hoop dat er een snelle en harde knock-out plaats zal vinden. Slimme marketing of misplaatst? Wie zal het zeggen. Feit is vaak wel dat als de eerste ronde voorbij is het regelmatig er niet veel beter op wordt. Chase Sherman en Josh Parisian wisten in hun laatste partij beiden de Performance of the Night bonus binnen te halen door respectievelijk Jared Vanderaa en Alan Baudot te finishen.

Josh Parisian zal moeten winnen om een langer verblijf in de UFC te kunnen garanderen Foto: Getty Images

De UFC hoopt op een nieuwe finish nu beide mannen het tegen elkaar gaan opnemen. Ondanks de winst in de vorige partij kunnen beide vechters een overwinning goed gebruiken. Zowel Sherman als Parisian hebben beiden nog niet heel veel indruk in de UFC gemaakt. Zolang er geen draw of no-contest aan te pas komt stapt er zondagochtend iemand de Octagon uit met een winstreak van twee partijen in de UFC.

UFC Vegas 64 | “Laten zien dat ik een van de meest atletische zwaargewichten ben” – Chase Sherman

(Interview Chase Sherman)

DE COMPLETE CARD VAN UFC VEGAS 64

Main Card

- Marina Rodriguez vs. Amanda Lemos

- Neil Magny vs. Daniel Rodriguez

- Chase Sherman vs. Josh Parisian

- Tagir Ulanbekov vs. Nate Maness

- Grant Dawson vs. Mark O. Madsen

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Darrick Minner vs. Shayilan Nuerdanbieke

- Miranda Maverick vs. Shanna Young

- Mario Bautista vs. Benito Lopez

- Polyana Viana vs. Jinh Yu Frey

- Liudvik Sholinian vs. Johnny Muñoz Jr.

- Carlos Candelario vs. Jake Hadley

- Tamires Vidal vs. Ramona Pascual

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 64?

De previewshow begint zaterdagavond 5 november om 23.00u op Eurosport & discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 00.00u is het tijd voor de main card op discovery+.

