We beginnen zoals altijd met de prelims.

Lever!!

De avond werd geopend door UFC-debutante Tamires Vidal en Ramona Pascual. Pascual verloor haar eerste twee partijen en overschreed haar gewicht tijdens de wegingen en wist dus eigenlijk dat een overwinning een must was. Vidal werkte daar uiteraard niet aan mee.

Beide vrouwen hielden de partij staand. Uit het niets wist Vidal na drie minuten een harde gesprongen knie te landen recht op de lever van Pascual. De vechtster uit Hong Kong kreeg geen adem meer en was klaar. Een fantastisch debuut voor de Braziliaanse Vidal.

Tweede gevecht

Voor zowel Carlos Candelario als Jake Hadley was het hun tweede gevecht in de UFC. Beide mannen verloren eerder dit jaar hun debuut waardoor er nu gewonnen moest worden. De eerste ronde was zeer gelijkwaardig. Beide vechters lieten mooie combinaties zien. Candelario begon echter trager te vechten in de tweede ronde waardoor Hadley steeds beter doorkwam met zijn combinaties aan stoten. Hierdoor ging Candelario voor de takedown.

Dit lukte echter wist Hadley gelijk de Triangle Choke aan te zetten. Hadley wist met ellebogen vanaf zijn rug een scheur op het hoofd van Candelario te veroorzaken die vast zat in de Triangle Choke. Candelario leek eruit te komen, maar Hadley wist met een aanpassing de techniek strakker te zetten en zodoende de tap te forceren. Een sterk tweede optreden in de UFC van de voormalig Cage Warriors kampioen.

Overklast

Johnny Muñoz Jr. vocht scherp in zijn partij tegen Liudvik Sholinian die zelf voor zijn eerste overwinning in de UFC vocht. Beide mannen hielden het vooral staand tijdens het gevecht.

UFC Vegas 64 | Muñoz Jr. te snel en sterk voor Sholinian

Sholinian zocht continu naar de knock-out en liep achter Muñoz Jr. aan. Muñoz Jr. daarentegen hield het bij counteren en op het juiste moment prikken met zijn jabs en harde stoten. Muñoz Jr. won uiteindelijk dik verdiend via unanimous decision.

Spektakel

De partij tussen Polyana Viana en Jinh Yu Frey was op voorhand een gevecht waar veel mensen een bepaalde gedachte bij hadden. Viana die vooral sterk is op de grond zou de partij weleens vroeg met een submission kunnen winnen. Frey daarentegen is meer een vrouw die haar gevecht op moet bouwen en vaak in de latere rondes op gang komt.

UFC Vegas 64 | Statement knock-out overwinning van Viana binnen de minuut

Dit gevecht zou echter maar 47 seconden duren. Viana wist Frey aan te slaan met een harde geplaatste stoot. Frey bleef echter vooruit vechten en kreeg een aantal harde stoten te verwerken waarop ze neer ging. Viana besliste het gevecht met nog twee extra stoten op de grond voor de knock-out. Een fantastische prestatie van Viana die hiermee een statement maakt naar de rest van de divisie.

Geen fijne terugkeer

Benito Lopez werd gezien in de UFC als een groot talent. De ex-Team Alpha Male vechter zat drie jaar langs de kant met aanhoudend blessureleed. Vanavond maakte hij zijn comeback in de UFC tegen de sterke Mario Bautista. Lopez had weinig in te brengen tegen de veel sterkere en scherpere Bautista.

UFC Vegas 64 | Bautista finisht Lopez in de eerste ronde

Zowel staand als op de grond was Bautista een maatje te groot. Bautista won het gevecht zes seconden voor het einde van de eerste ronde met een mooie Armbar submission. Bautista zou in zijn volgende partij wel eens een gerankte tegenstander kunnen treffen.

Weinig verrassend

De laatste prelim van de avond was een treffen in het vlieggewicht tussen de talentvolle Miranda Maverick en Shanna Young. Maverick wordt gezien als een van de betere jonge talenten in de divisie. Young was dan ook een behoorlijke underdog bij het ingaan van de partij. Young kon in de eerste ronde nog aardig meekomen met Maverick, maar verloor uiteindelijk de ronde.

UFC Vegas 64 | Worstelende Maverick te sterk voor Young

De tweede en derde ronde waren zeer dominant voor Maverick. De Amerikaanse was een paar niveautjes te sterk op de grond voor haar landgenote Young. Maverick won uiteindelijk via unanimous decision. Geen memorabele partij, maar wel een goede overwinning voor Maverick.

Dawson doet ‘een Madsen’ tegen Madsen

De opener van de main card ging tussen de in de UFC nog ongeslagen Grant Dawson en de ongeslagen Mark O. Madsen. Madsen is een voormalig Olympisch worstelaar en weet met zijn worstelen ook meestal zijn gevechten te winnen. Madsen had een vliegende start en wist Dawson gelijk knockdown te slaan. Dawson herstelde echter en was op de grond de bovenliggende partij.

UFC Vegas 64 | Dawson finisht ongeslagen Madsen via Rear Naked Choke submission

Dawson beperkte zich vooral tot positionering en probeerde toe te werken naar een submission. Madsen die normaal de overhand heeft op de grond had weinig tot niets in te brengen tegen de goed en slim vechtende Amerikaan. Dawson wist uiteindelijk de partij via Rear Naked Choke submission in de derde ronde te finishen en Madsen zijn eerste verlies in zijn MMA carrière te bezorgen.

Flawless

Nate Maness maakte de overstap van het bantamgewicht naar het vlieggewicht. De vraag was in hoeverre Maness zijn weg kon vinden in de nieuwe divisie. Hij nam het op tegen de Dagestani Tagir Ulanbekov. Saillant detail was dat in de hoek van Ulanbekov niemand minder dan Umar Nurmagomedov stond. Nurmagomedov won recent van Maness en daarna maakte de Amerikaan de beslissing om van divisie te wisselen.

UFC Vegas 64 | Ulanbekov heeft weinig moeite met Maness

Die beslissing is vanavond in ieder geval niet goed uitgepakt. Ulanbekov was de leidende factor in de partij en wist al vroeg in de eerste ronde Maness via een Standing Guillotine Choke submission te finishen. Een mooie overwinning voor de vechter uit het kamp van de Nurmagomedov’s.

Snel klaar

Darrick Minner en Shayilan Nuerdanbieke zouden eigenlijk tijdens de prelims vechten, maar kregen de promotie naar de main card nadat het gevecht tussen Chase Sherman en Josh Parisian kwam te vervallen. De partij was kort maar krachtig. Minner verstapte zich na een lowkick waarna Shayilan in de achtervolging ging.

UFC Vegas 64 | Shayilan finisht de geblesseerde Minner in de eerste ronde

Minner ging neer en moest nog behoorlijk wat stoten op de grond verwerken alvorens de dienstdoende scheidsrechter ingreep. Een snelle finish voor Shayilan. Minner moet hopen dat zijn blessure meevalt echter zag het er niet goed uit voor de Amerikaan.

Machtige mijlpaal

Op voorhand was de partij tussen Neil Magny en Daniel Rodriguez misschien wel de meest gelijkwaardige partij op papier. Beide mannen zijn extreem taai en ook zeer getalenteerd. Magny vocht sterk in de eerste ronde en wist zijn sterke stand-up te combineren met goed grondspel. Rodriguez wist waarschijnlijk ook dat hij de eerste ronde niet had gewonnen en zette de turbo iets meer open in de tweede ronde. Rodriguez wist Magny een paar keren goed te raken en zodoende de tweede ronde te pakken.

UFC Vegas 64 | Magny met een schitterende finish in de derde ronde

Alles kwam dus aan op de derde en laatste ronde. Statisch gezien is de derde ronde meestal de sterkste ronde van Magny. De Amerikaan traint al jaren op hoogte en heeft een uitstekende cardio. En dat bleek ook ditmaal het geval. Magny wist de partij naar de grond te brengen daar uiteindelijk een uitgeputte Rodriguez via een D’Arce Choke submission te finishen. Niet alleen een overwinning, maar ook een fantastisch record voor Magny. Hij is nu de weltergewicht met de meeste overwinningen (20) ooit in de UFC. Een machtige mijlpaal

Upset

Het main event van de avond was een gevecht tussen twee Braziliaanse vrouwen. Marina Rodriguez nam het op tegen Amanda Lemos in het strogewicht. Rodriguez wist bij het ingaan van het gevecht dat een overwinning haar zo goed als zeker een titelgevecht zou opleveren. Voor Lemos was het zaak om weer aan te haken bij de top-5 van de divisie. Rodriguez begon vrij goed aan de partij, maar naarmate het einde van de eerste ronde naderde werd Lemos beter. Lemos begon met druk te vechten wat Rodriguez in haar achteruit zette.

UFC Vegas 64 | Lemos met de upset in het main event

Lemos wist Rodriguez vervolgens bijna te finishen via submission, maar de Braziliaanse kwam eruit. Lemos bleef de druk opvoeren en met een combinatie aan stoten wist ze Rodriguez tegen de Octagon aan te slaan waarna scheidsrechter Jason Herzog ertussen kwam. Een topprestatie van Lemos die na een ongelooflijk zware week (reisproblemen) de grootste overwinning van haar carrière pakte. Voor Rodriguez zijn de druiven zeer zuur. Ze zal opnieuw een paar overwinningen aan elkaar moeten knopen alvorens ze een eventuele kans op een titelgevecht gaat krijgen.

Kijk naar UFC 281

Volgende week staat een op papier fantastisch evenement gepland in de Madison Square Garden Arena te New York. Middengewicht kampioen Israel Adesanya zet zijn titel op het spel tegen kickboksrivaal Alex Pereira. Pereira versloeg Adesanya tweemaal in het kickboksen. Eveneens staat ook de titel in het strogewicht van Carla Esparza op het spel. Zij treft ex-kampioen Weili Zhang.

UFC 281 | Adesanya vs. Pereira Promo

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC 281

Main Card

- Israel Adesanya vs. Alex Pereira

- Carla Esparza vs. Weili Zhang

- Dustin Poirier vs. Michael Chandler

- Frankie Edgar vs. Chris Gutierrez

- Dan Hooker vs. Claudio Puelles

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Renato Moicano

- Dominick Reyes vs. Ryan Spann

- Erin Blanchfield vs. Molly McCann

- Andre Petroski vs. Wellington Turman

Early Preliminary Card

- Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

- Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gomez Juarez

- Mike Trizano vs. Seung Woo Choi

- Julio Arce vs. Montel Jackson

- Carlos Ulberg vs. Nicolae Negumereanu

