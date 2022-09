Overwinning nodig

Derrick Lewis is met dertien knock-out overwinningen de recordhouder binnen de UFC met meeste knock-out overwinningen aller tijden. De voormalig titeluitdager zit echter in een moeilijke periode op dit moment. Lewis won slecht eenmaal in zijn laatste vier partijen en werd tijdens zijn laatste twee gevechten gefinisht.

De Amerikaan won van Chris Daukaus in december vorig jaar, maar kwam te kort tegen Ciryl Gane, Tai Tuivasa en meest recent tegen Sergei Pavlovich. Hierdoor is Lewis afgezakt naar de zevende plaats in de zwaargewicht rankings. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Amerikaan niet meer in de top-5 staat.

Eerste main event

Tegenstander Serghei Spivac is juist aan een sterke reeks bezig. De Moldaviër had een moeilijke start in de UFC. Hij won alleen van Tai Tuivasa in zijn eerste drie partijen. Sindsdien heeft 'The Polar Bear' zijn draai iets meer gevonden in de zwaargewicht divisie.

Spivac won vijf van zijn laatste zes partijen met als hoogtepunt zijn laatste twee overwinningen tegen respectievelijk Greg Hardy Jr. en Augusto Sakai die beiden via TKO werden gestopt. Nu krijgt Spivac een behoorlijke stap omhoog in competitie en vecht hij zijn eerste main event voor de UFC. Kan de Moldaviër die nu twaalfde staat de top-10 binnenkomen?

UFC Vegas 65

- Derrick Lewis vs. Serghei Spivac

- Jennifer Maia vs. Maryna Moroz

- Kyler Phillips vs. TBA

- Muslim Salikhov vs. Andre Fialho

- Cody Brundage vs. Rodolfo Vieira

- Zhalgas Zhumagulov vs. Charles Johnson

- Vanessa Demopoulos vs. Maria Oliveira

- Ricky Turcios vs. Kevin Natividad

- Fernie Garcia vs. Brady Hiestand

