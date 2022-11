Italiaanse afkomst

Della Maddalena heeft een Italiaanse achtergrond, vandaar de naam. De Australiër zijn grootvader was afkomstig uit Italië. Zijn vader en hijzelf groeiden echter allebei op in Australië.

Ad

UFC APEX

UFC UFC Vegas 65 | "Ik geniet ervan om iemand knock-out te slaan" - Andre Fialho 2 UUR GELEDEN

Della Maddalena kijkt ernaar uit om weer in de UFC APEX te vechten. De Australiër begon in principe daar zijn UFC carrière door via de Contender Series een contract af te dwingen bij de UFC. Della Maddalena zegt dat er een bepaalde sfeer hangt in de UFC APEX die hem bevalt.

UFC 275 | Jack Della Maddalena wint via TKO in de eerste ronde

Danny Roberts

De Australiër is er klaar voor om drie ronden te vechten tegen Danny Roberts als het nodig is. Uiteraard is een finish ook meegenomen. Hij verwacht dat het een goede uitdaging zal zijn om het op te nemen tegen de Engelsman. Beide vechters hebben de voorkeur om het staand te houden.

Wisselvallige Danny Roberts hoopt met een overwinning dichterbij de top-15 te komen Foto: Getty Images

Tweemaal verlies

Della Maddalena verloor zijn eerste twee MMA partijen, maar heeft sindsdien niet meer verloren. Volgens de Australiër was hij te gemotiveerd voor die partijen waardoor het misging. Inmiddels heeft hij een goede manier gevonden om te trainen en hoopt hij ook fouten uit het verleden niet meer te maken.

Liefhebber

Della Maddalena is een echte MMA liefhebber. Hij houdt van de sport en ook van de levensstijl. Iedere dag hard werken om beter te worden. Plus hij is ook altijd heel erg competitief geweest. Iets wat ook erg belangrijk is in deze sport. En winnen is een verslavend gevoel.

UFC 284 in Perth

De UFC gaat in februari naar Perth. De RAC Arena ligt op letterlijk 10 minuten rijden van het huis van Della Maddalena. Hij hoopt ook op die card te kunnen vechten. Qua tijdlijn is het perfect zegt de Australiër. Of hij nu wint of verliest.

De talentvolle Jack Della Maddalena hoopt zijn uitstekend debuut een goed vervolg te kunnen geven Foto: Getty Images

UFC UFC Vegas 65 | “Ik wil 2022 positief afsluiten met een overwinning” – Derrick Lewis 3 UUR GELEDEN