Moeilijk jaar

Het is nog niet het jaar van Derrick Lewis. De Amerikaan verloor twee gevechten. Lewis verloor echter nog nooit in het UFC APEX en is vol vertrouwen dat het gameplan zal werken en hij het jaar positief kan afsluiten.

Goede voorbereiding

Lewis zegt dat hij niet zoveel verkeerd heeft gedaan in zijn laatste twee partijen. Behalve dan dat hij achteruit liep tegen Sergei Pavlovich. Ondanks dat gegeven had hij beide gevechten gewoon moeten winnen.

Derrick Lewis is een van de meest gevreesde vechters in de zwaargewicht divisie Foto: Getty Images

Serghei Spivac

Lewis heeft gewerkt aan zijn grondspel. Iets wat hij nodig verwacht te hebben tegen Serghei Spivac. De Amerikaan is vol vertrouwen en hoopt met een overwinning weer naar boven te kunnen kijken in de UFC zwaargewicht divisie.

Serghei Spivac tijdens UFC 270 Foto: Getty Images

Stoppen

Lewis is voorlopig nog niet van plan om te stoppen. Zolang hij gezond is en de gewichtsreductie goed gaat zal hij blijven vechten.

Publiek

Lewis kan niet zeggen of hij liever met of zonder publiek vecht. Het ligt aan het moment zegt de Amerikaan. De ene keer vecht je in het lege UFC APEX en dan had je liever publiek erbij gehad, maar andersom geeft het soms ook meer druk en dat kan ook een negatieve uitwerking hebben.

Recordhouder knockouts in de UFC aller tijden is Derrick Lewis Foto: Getty Images

