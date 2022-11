Importantie

In hoeverre het gevecht belangrijk is voor de divisie valt te bezien. Lewis is voorlopig niet in beeld voor een titelgevecht en heeft het moeilijk in de top van de zwaargewicht divisie. Spivac heeft zich opgewerkt in de top-15 van de divisie en kan met een overwinning een volgende stap zetten in zijn carrière. De vraag is een beetje of het een zogeheten ‘crossroads-partij’ wordt waar Lewis langzaam naar de bodem van de divisie verdwijnt en Spivac juist de weg naar boven inslaat. We gaan het zien zaterdagavond 19 november.

Moeten winnen

Derrick Lewis is met dertien knock-out overwinningen de recordhouder binnen de UFC met meeste knock-out overwinningen aller tijden. De voormalig titeluitdager zit echter in een moeilijke periode op dit moment. Lewis won slecht eenmaal in zijn laatste vier partijen en werd tijdens zijn laatste twee gevechten gefinisht. De Amerikaan is ieder moment van het gevecht gevaarlijk door zijn ongekende knock-out power, maar weet recent de partijen niet meer naar zich toe te trekken en zelfs zelf regelmatig knock-out te gaan.

Recordhouder knockouts in de UFC aller tijden is Derrick Lewis Foto: Getty Images

De Amerikaan won van Chris Daukaus in december vorig jaar, maar kwam te kort tegen Ciryl Gane voor de interim titel, Tai Tuivasa en meest recent tegen Sergei Pavlovich. Hierdoor is Lewis afgezakt naar de zevende plaats in de zwaargewicht rankings. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Amerikaan niet meer in de top-5 staat. Hierdoor zal Lewis moeten winnen van Serghei Spivac om in ieder geval gehandhaafd te blijven in de top-10 van het zwaargewicht. Een verliespartij zal Lewis namelijk uit de top-10 laten vallen.

Grote kans

Spivac krijg een grote kans om tijdens zijn eerste UFC main event de top-10 van de divisie binnen te komen. In 2019 werd de Moldaviër als ongeslagen vechter de UFC binnen gehaald. Spivac had via knock-out in de eerste ronde een waardeloos debuut tegen Walt Harris. Vervolgens won de Moldaviër verrassend via Arm-Triangle Choke van Tai Tuivasa. Sindsdien lijkt Spivac beter in zijn vel te zitten. Zo werd er een mooie winstreak van drie partijen gepakt met overwinningen op onder meer Aleksei Oleinik en Jared Vanderaa.

UFC Vegas 59 | Spivac wint via TKO in de tweede ronde

Spivac bleef echter tegen de betere vechters (Tom Aspinall en Marcin Tybura) te kort komen. Spivac zette wederom de stijgende lijn in via een TKO overwinning in de eerste ronde tegen Greg Hardy Jr. Die stijgende lijn wist hij in augustus van dit jaar door te trekken door Augusto Sakai te finishen. Hierdoor kwam de Moldaviër de rankings van het zwaargewicht binnen. Spivac krijgt nu de kans om te vechten voor een top-10 ranking.

African Savage

Kennedy Nzechukwu kwam in 2010 op 18-jarige leeftijd van Nigeria naar de Verenigde Staten. De grote Nzechukwu sloot zich vijf jaar later aan bij het Fortis MMA van Sayif Saud. Nzechukwu wilde in eerste instantie een opleiding volgen, maar nadat bij zijn moeder de ziekte ALS werd geconstateerd liet Nzechukwu zijn opleiding vallen en richtte hij zich volledig op het MMA. Na slechts twee overwinning in het regionale circuit kreeg de Nigeriaan al de kans om zich de UFC in te vechten tijdens het eerste seizoen van de Dana White’s Contender Series. In een matige partij was Nzechukwu verrassend te sterk via split decision tegen Anton Berzin. Dana White was niet overtuigd en vond dat Nzechukwu nog wat meer ervaring nodig had en besloot zodoende de Nigeriaan niet te contracteren. Nzechukwu zou twee overwinningen in het regionale circuit pakken om in 2018 een nieuwe kans te krijgen tijdens de DWCS. Ditmaal werd via TKO in de eerste ronde gewonnen van Dennis Bryant en kreeg de Nigeriaan wel een UFC contract.

Kennedy Nzechukwu hoopt de stap naar de top-15 te kunnen maken Foto: Getty Images

Nzechukwu debuteerde in de UFC in maart 2019 tegen de Schot Paul Craig. Nzechukwu leek op weg naar een duidelijk unanimous decision, maar liet zich verleiden tot het grondspel in de laatste minuut van de partij. Dit kwam hem erg duur te staan. Craig won via Triangle Choke submission en zodoende werd het debuut van Nzechukwu in de UFC verstoord. De Nigeriaan begon vervolgens aan een imposante reeks in de UFC. Zo werd gewonnen van Darko Stosic, maar waren het (T)KO overwinningen op de ongeslagen Carlos Ulberg en Danilo Marques die Nzechukwu echt op de kaart brachten in de licht-zwaargewicht divisie. Met twee bonussen in die partijen kreeg Nzechukwu een stap omhoog in competitie tegen de Zuid-Koreaan Da Un Jung. Nzechukwu vocht zeer onwennig en verloor via knock-out in de eerste ronde. In zijn daarop volgende partij in het begin van het jaar tegen Nicolae Negumereanu kreeg Nzechukwu een punt in mindering na herhaaldelijke ‘eye-pokes’. Ondanks dit gegeven leek hij de bovenliggende partij, maar verloor hij via split decision. Nzechukwu wist in juli met een TKO overwinning op Karl Roberson eindelijk orde op zaken te stellen en hoopt met een nieuwe overwinning tegen Ion Cutelaba een stijgende lijn vast te kunnen houden.

Snelle starter

Ion Cutelaba is niet de meest gepolijste vechter in de divisie. De Moldaviër heeft altijd een zeer agressieve aura om zich heen hangen en is ongelooflijk explosief in de Octagon. Die enorme explosiviteit heeft hem zowel mooie overwinningen als pijnlijke verliespartijen opgeleverd in de UFC. Tegen de mindere goden weet Cutelaba vaak hard door te komen en heeft hij ook de knock-out power om de partij te finishen. Echter tegen de betere vechters als Jared Cannonier, Glover Teixeira en Magomed Ankalaev is de manier van vechten van Cutelaba niet goed genoeg gebleken. Zo had hij ex-kampioen Glover Teixeira in grote problemen in de eerste ronde, maar was de cardio van Cutelaba volledig verdwenen in de tweede ronde en werd hij gefinisht.

Ion Cutelaba komt altijd hard uit de startblokken Foto: Getty Images

De Moldaviër liet echter in zijn partij tegen Devin Clark zien gewerkt te hebben aan zijn uithoudingsvermogen. Cutelaba wist drie ronden dezelfde intensiteit te laten zien en zodoende ook de partij te winnen. Cutelaba hoopte dit eerder dit jaar te continueren tegen Ryan Spann. Echter was Spann te sterk en finishte Cutelaba in de eerste ronde via submission. De UFC heeft echter een ongekend vertrouwen in Cutelaba en gaf hem in september jongstleden opnieuw een kans tegen een gerankte tegenstander in Johnny Walker. Cutelaba verloor net als tegen Spann in de eerste ronde via submission en krijgt nu te maken met de Nigeriaan Kennedy Nzechukwu. Cutelaba zal moeten winnen om weer omhoog te kunnen kijken in de divisie.

Kat met negen levens

Chase Sherman werd door de UFC voor de derde keer in zijn carrière gecontracteerd eerder dit jaar. In 2016 kwam de Amerikaan voor het eerst de UFC binnen. Met slechts twee overwinningen in zeven partijen nam de UFC twee jaar later al afscheid van Sherman. Sherman vocht in het regionale Amerikaanse circuit drie KO overwinningen bij elkaar. Vervolgens pakte hij ook de titel bij de Bare Knuckle FC organisatie. Voor de UFC een reden om de Amerikaan opnieuw te contracteren. Sherman had een sterke comeback in de UFC met een TKO overwinning in de tweede ronde tegen Ike Villanueva, maar werd vervolgens negen maanden geschorst nadat hij positief werd getest voor het gebruik van verboden middelen. Sherman vocht vorig jaar tweemaal voor de UFC en begin dit jaar tijdens het eerste evenement in januari ook. Alle drie de gevechten werden verloren waarna de UFC wederom afscheid nam van Sherman.

UFC Vegas 58 | Chase Sherman met een knockout overwinning in de derde ronde

De Amerikaan werd vervolgens binnen een week alsnog teruggenomen door de UFC. De organisatie zat met de handen in het haar nadat Alexandr Romanov zijn tegenstander zag uitvallen. De UFC gaf Sherman een hernieuwde verbintenis met een hogere gage. De partij werd vervolgens een week uitgesteld nadat Sherman niet werd goedgekeurd om onbekende redenen. Sherman verloor echter kansloos van Romanov en leek tegen Jared Vanderaa drie maanden geleden zijn allerlaatste kans te krijgen. Sherman greep die kans en won via TKO in de derde ronde en pakte zodoende voor het eerst in ruim twee jaar weer eens een overwinning. Sherman zou eigenlijk twee weken geleden vechten, maar zag in verband met hartproblemen bij Josh Parisian zijn partij gecanceld worden. De UFC heeft hem nu snel een nieuwe partij gegeven.

Salsa Boy

De UFC is altijd op zoek naar nieuw talent in het zwaargewicht. Een van de grootste talenten in die divisie werd eerder dit jaar door de UFC gecontracteerd. Waldo Cortes-Acosta die een tijdje zijn bokscarrière combineerde met zijn MMA carrière is inmiddels volledig gefocust op zijn MMA loopbaan. De 31-jarige Dominicaan vocht in 2018 zijn eerste professionele MMA partij, maar is pas sinds 2021 volledig bezig om de top te bereiken in de sport. Cortes-Acosta baarde voor het eerst opzien in zijn vierde MMA gevecht toen hij wist te winnen via unanimous decision van Muhammed DeReese in een Bellator MMA partij. Het was een contract voor slechts een partij waardoor Cortes-Acosta naar de LFA overstapte. Daar won hij zijn debuut en mocht hij gelijk voor de titel vechten tegen de favoriete en eveneens ongeslagen Thomas Petersen.

UFC Vegas 63 | Cortes-Acosta wint na drie ronden van Vanderaa

Cortes-Acosta imponeerde met een TKO overwinning in de derde ronde en werd op die manier een van de meest begeerde zwaargewicht vechters in het MMA. Cortes-Acosta werd steeds meer in verband gebracht met de UFC en zou in augustus van dit jaar zijn opwachting maken tijdens het zesde seizoen van de Dana White’s Contender Series. Tegenstander was de Braziliaan Danilo Suzart. Cortes-Acosta gaf de Braziliaan geen schijn van kans en finishte hem via TKO in de eerste ronde. Voor Dana White was er geen twijfel dat Cortes-Acosta een UFC-contract verdiende. De Dominicaan maakte vorige maand zijn UFC-debuut tegen Jared Vanderaa. In een vrij tegenvallende partij wist Cortes-Acosta genoeg te doen voor de unanimous decision overwinning. De Dominicaan krijgt nu te maken met Chase Sherman.

Heavy Hands

Derrick Lewis is zeker niet de enige op dit evenement met een harde knock-out stoot in zijn vuisten. De Portugees Andre Fialho is ook iemand die zijn tegenstanders regelmatig trakteert op een keiharde knock-out. Na optredens bij onder meer Bellator MMA, de PFL en de UAE Warriors tekende Fialho begin dit jaar plots bij de UFC. De inmiddels bij Kill Cliff FC trainende Fialho kreeg in zijn debuut een invalpartij aangeboden tegen de sterke Michel Pereira. Fialho gaf goed tegenstand, maar kon niet voorkomen dat hij verloor na drie ronden via unanimous decision. De Portugees wist in zijn twee daarop volgende partij wel de overwinning te pakken.

UFC Vegas 51 | Andre Fialho finisht Miguel Baeza

Zowel de hoog aangeschreven Miguel Baeza als Cameron VanCamp werden via knock-out gefinisht. Fialho liet aan de UFC weten niet te willen stilzitten en pakte binnen een half jaar tijd zijn vierde UFC partij aan. Ditmaal was de Australiër Jake Matthews de tegenstander. Matthews was een maatje te groot voor de Portugees. De Australiër won via knock-out in de tweede ronde. Nu krijgt Fialho een nieuwe kans tegen een man die net buiten de top-15 van het weltergewicht staat. De Dagestani Muslim Salikhov.

Master of Kung-Fu

Met bijna 200 kickbokspartijen en meerdere wereldtitels in het Sanda op zijn naam is Muslim Salikhov een legende in zijn thuisland Rusland. De inmiddels 38-jarige ‘King of Kung Fu’ begon pas elf jaar geleden zijn MMA carrière. De Rus vocht het merendeel van zijn carrière in Rusland en China en kwam pas in 2017 in beeld bij de UFC na zijn spectaculaire Spinning Hook Kick knockout tegen voormalig UFC vechter Melvin Guillard. Het kwam voor de UFC ook goed uit dat het een evenement in China organiseerde waar Salikhov meteen zijn debuut op kon maken. Dat debuut liep uit op een catastrofe voor de Rus.

De zeer ervaren Muslim Salikhov kan met een overwinning de weltergewicht rankings binnenkomen Foto: Getty Images

Alex Garcia won via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde en legde eigenlijk daarmee een blauwprint neer hoe je Salikhov het beste kan benaderen. Salikhov wist zich echter te herpakken in zijn tweede en derde UFC partij. De Rus versloeg zowel Ricky Rainey als Nordine Taleb via knockout. Salikhov bleef doorstoten in de divisie en zou ook zijn daarop volgende drie partijen winnen. Salikhov is met zijn striking ongelooflijk clean en sterk en had bij het ingaan van zijn partij tegen Li Jingliang in juli een winstreak van vijf partijen. Salikhov leek ook aan de winnende hand tegen de Chinees, maar werd in de tweede ronde zwaar knock-out geslagen. Nu moet de Dagestani een nieuwe run naar de top-15 van de divisie gaan maken. Die run begint tegen de Portugees Andre Fialho.

Toptalent

Jack Della Maddalena is een van de nieuwere weltergewicht vechters op het UFC roster. De Australiër is een voormalig rugby speler. De eenmalig Cage Warriors vechter en Eternal MMA kampioen kwam voor het eerst bij het grote publiek in beeld tijdens de Dana White’s Contender Series vorig jaar. Della Maddalena nam het op tegen Ange Loosa. In een van de beste partijen van 2021 won Della Maddalena via unanimous decision. UFC baas Dana White was zéér enthousiast en gaf Della Maddalena een UFC contract. De Australiër werd begin dit jaar meteen voor de leeuwen gegooid en gematcht tegen Warlley Alves.

UFC 275 | Jack Della Maddalena wint via TKO in de eerste ronde

Echter raakte de Braziliaan geblesseerd waarna Della Maddalena te maken kreeg met de ongeslagen debutant Pete Rodriguez. Della Maddalena pakte de overwinning via knockout binnen drie minuten. De UFC zag de potentie in de Australiër en zette hem in juni van dit jaar op een PPV evenement tegen de sterke Ramazan Emeev. Della Maddalena wist met een perfecte leverstoot in de eerste ronde Emeev te vloeren en de Performance of the Night bonus te pakken. De Australiër heeft ongelooflijk veel moeite om tegenstanders te vinden in de divisie. Danny Roberts is echter voor niemand bang en heeft de partij geaccepteerd.

Wisselvallige alleskunner

Danny Roberts is een vechter die eigenlijk heel moeilijk te plaatsen is. De Engelsman die al jaren traint bij Kill Cliff FC is iemand die op een goede dag van veel vechters in de divisie kan winnen. Daar tegenover staat dan ook weer dat Roberts op een slechte dag ook een absoluut modderfiguur kan slaan in de Octagon. De Engelsman kwam met veel hype in 2015 de UFC binnen. Roberts had zijn sporen verdiend in Cage Warriors waar hij zes partijen wist te winnen. Roberts begon sterk in de UFC met overwinningen op Nathan Coy en Dominique Steele. Echter ging het voor eigen publiek mis in een zeer attractieve partij tegen Mike Perry. Roberts verloor laat in de derde ronde via TKO.

Wisselvallige Danny Roberts hoopt met een overwinning dichterbij de top-15 te komen Foto: Getty Images

Roberts heeft sindsdien nauwelijks nog een goede winstreak in de UFC weten op te bouwen. De Engelsman wisselt overwinningen af met verliespartijen. Na overwinningen in 2019 tegen Zelim Imadaev en in 2021 tegen Ramazan Emeev leek Roberts eindelijk weer eens een stijgende lijn te pakken te hebben toen hij het eerder dit jaar opnam tegen Francisco Trinaldo. Trinaldo bleek echter te sterk en wist Roberts via unanimous decision te verslaan. Nu krijgt Roberts te maken met een van de grootste talenten in de divisie in Jack Della Maddalena. Een overwinning voor Roberts kan hem vleugels geven in de divisie. Echter zal dit geen sinecure zijn tegen een aanstormend talent als Della Maddalena.

Prelim pareltje

Het prelim pareltje van deze week kan eigenlijk maar een iemand zijn. Na haar ongelooflijk sterk debuut eerder dit jaar zijn de verwachtingen erg hoog voor de Braziliaanse Natalia Silva. De voormalig Jungle Fight kampioene kende nogal wat problemen in aanloop naar haar UFC-debuut. Zo raakte Silva geblesseerd aan haar arm en moest ze onder het mes. Hierdoor werd haar debuut uitgesteld. Pas in juni van dit jaar maakte ze haar UFC-debuut.

Natalia Silva zal ook in haar tweede UFC gevecht een uitstekende indruk willen maken Foto: Getty Images

Met liefst 2.5 jaar zonder gevecht nam ze het op tegen de Canadese Jasmine Jasudavicius. Silva was een behoorlijke underdog in het gevecht, maar veegde de vloer aan met de Canadese. Zowel op de grond als staand was de Braziliaanse een paar klassen beter dan haar tegenstandster. Silva won de partij via unanimous decision en zal het nu moeten opnemen tegen de ongeslagen debutante Tereza Bleda.

De complete UFC Vegas 65 card

Main Card

- Derrick Lewis vs. Serghei Spivac

- Kennedy Nzechukwu vs. Ion Cutelaba

- Chase Sherman vs. Waldo Cortes-Acosta

- Andre Fialho vs. Muslim Salikhov

- Jack Della Maddalena vs. Danny Roberts

Preliminary Card

- Charles Johnson vs. Zhalgas Zhumagulov

- Jennifer Maia vs. Maryna Moroz

- Vince Morales vs. Miles Johns

- Ricky Turcios vs. Kevin Natividad

- Vanessa Demopoulos vs. Maria Oliveira

- Brady Hiestand vs. Fernie Garcia

- Natália Silva vs. Tereza Bledá

Kijk naar UFC Vegas 65

De previewshow begint zaterdagavond 19 november om 21.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

